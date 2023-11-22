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朝聖全球首間alice + olivia café！不用排隊、不用預約就能品嚐4大私房夢幻甜點

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
你去朝聖了嗎？連品牌發源地美國都沒有的alice + olivia café在台開幕了！圖／alice + olivia提供
你去朝聖了嗎？連品牌發源地美國都沒有的alice + olivia café在台開幕了！圖／alice + olivia提供

你去朝聖了嗎？連品牌發源地美國都沒有的alice + olivia café在台開幕了！還與在地的4位特色甜點、茶飲達人合作，提供最私房的夢幻點心，讓消費者造訪時，不只能品嚐美味餐點，還能逛得開心，體驗最完整的alice + olivia精神。

相較於過去都以快閃的方式呈現，品牌看好台灣市場潛力，於是在台打造全球首間常態性的alice + olivia café，而且店裝還復刻了紐約店風格，低調奢華與懷舊感兼具。但全球首間常態性的alice + olivia café可不只如此，以「食尚選品店」的概念出發，聯手各地隱藏版預約名店，將時尚與甜點結合。讓到此的人不僅能喝到好喝的咖啡、茶飲，更能不需排隊、不需預約輕鬆品嚐夢幻甜點。為了有別於其他時尚品牌發展café形式，alice + olivia特別尋訪全台各地預約制甜點店，並邀請小隱茶庵的經營者Lily陳衣安、甜點大賽冠軍主廚Nico毛湘云、師承米其林星級烘焙大師的Jason吳秉諺、廣告總監斜槓甜點領域的Connie朱珮妮等人，攜手替alice + olivia café創作限定點心。

相較於過去都以快閃的方式呈現，全球首間常態性的alice + olivia café就在台灣，而且店裝還復刻紐約店風格，低調奢華與懷舊感兼具。圖／alice + olivia提供
相較於過去都以快閃的方式呈現，全球首間常態性的alice + olivia café就在台灣，而且店裝還復刻紐約店風格，低調奢華與懷舊感兼具。圖／alice + olivia提供

像是毛湘云就擷取了她冠軍之作當中的慕斯與橙花晶凍元素，特別設計了「Stacey敲敲巧克力—熱帶水果牛奶巧克力」，以手工拼貼的方式，巧妙的把品牌最具代表性的Stacey娃娃造型融入在巧克力薄片中，口感細緻且層次多元。而「開心果酸櫻桃慕斯蛋糕」結合開心果慕斯、東加豆酸櫻桃等多種精選原料，每一口都能感受到不同的層次和風味。同時更推出馬卡龍禮盒內含玫瑰荔枝覆盆子、黃檸檬酸櫻桃、柚子等口味，更有品牌Logo墨鏡娃娃，絕對是送禮首選。

朱珮妮為alice + olivia café打造大人系焦糖硬布丁。圖／alice + olivia提供
朱珮妮為alice + olivia café打造大人系焦糖硬布丁。圖／alice + olivia提供

而朱珮妮則打造兩款成熟風味甜點，包括改良傳統日式昭和硬布丁，增添香氣濃郁蘭姆酒融合微苦焦糖的「大人系焦糖硬布丁」，再搭配印有Stacey娃娃的馬卡龍外殼，能享受到滑嫩與酥脆的雙重滋味。一層酸甜檸檬慕斯、一層蓬鬆濕潤戚風蛋糕、再一層濃郁黑糖蘭姆慕斯的「Stacey的繽紛慕斯杯」，會讓人有著像是踏入繽紛樂園中感受。而烘焙達人吳秉諺再現米其林星級「經典蜂蜜麵包」，使用法國麵粉、台灣小農蜂蜜以及初榨橄欖油，強調原始、無添加、不加任何人工香精或糖等。還有「經典奶霜肉桂捲」，運用法國鐵塔奶油、日本黑糖以及嚴選的肉桂粉，使肉桂捲的層次變得豐富而不失優雅。除了夢幻甜點之外，小隱茶庵的陳衣安精選五款好茶，以及alice + olivia café自世界各產區精挑優質阿拉比卡咖啡豆，經過手工篩選和細膩的烘焙工藝，呈現出經典風味，都是搭配點心的不敗組合。

【alice + olivia café】

營業時間：週日至週四11:00-21:30、週五至週六11:00-22:00

地址：台北市信義區松高路12號2樓

電話： 02-2729-0002

alice + olivia café黑糖珍珠紅茶歐蕾。圖／alice + olivia提供
alice + olivia café黑糖珍珠紅茶歐蕾。圖／alice + olivia提供

alice + olivia café酸甜莓果鬆餅。圖／alice + olivia提供
alice + olivia café酸甜莓果鬆餅。圖／alice + olivia提供

毛湘云為alice + olivia café打造開心果酸櫻桃木斯蛋糕。圖／alice + olivia提供
毛湘云為alice + olivia café打造開心果酸櫻桃木斯蛋糕。圖／alice + olivia提供

烘焙達人吳秉諺為alice + olivia café創作核桃蜂蜜麵包。圖／alice + olivia提供
烘焙達人吳秉諺為alice + olivia café創作核桃蜂蜜麵包。圖／alice + olivia提供

甜點 品牌 烘焙

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