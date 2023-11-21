快筆記！好丘攜手好日市集 打造年末最大復古派對

最具創意的台灣貝果第一品牌好丘Good Cho 's攜手Good Day好日市集，將在11月24日（五）晚間於四四南村打造充滿驚奇與樂趣的年末最大復古派對「耶耶～夜市集」。當晚穿著「印花」、「格紋」等復古服裝，入場室內派對的參與者，將獲得「復古小禮物乙份」。

「耶耶～夜市集」現場精心策劃了露天「復古年代市集」和室內「復古音樂廳」，同時可以感受懷舊的市集氛圍和搖擺的音樂節拍。四四南村廣場將化身成復古的「舊物市集」，在夜幕籠罩的舊時氣氛中，尋找最愛的古著、玩具、相機與老物。戶外廣場彷彿是時光凝結的角落，每一攤都是充滿故事的寶藏盒。

除了好玩好逛，最不能錯過的就是復古時尚街拍活動，漫步在充滿年代感的四四南村與好丘信義店，拍照打卡就可以兌換「眷村風格紀念小物乙個」，如果沒有古著也沒關係，現場也貼心提供各式復古服飾租借服務。

好丘信義店也於活動期間延長營業時間，搖身一變成為「復古音樂廳」，將成為音樂愛好者的遊樂場。穿上復古裝扮的Dress Code，隨著懷舊樂曲的律動，感受到時光的流轉。啤酒頭釀造的冠軍現壓生啤的芬芳、各式炸物的美味，與音樂相得益彰，營造出一個讓人沉浸其中的音樂狂歡夜，絕對讓你吃的滿足、喝得過癮、玩得過癮。

◎「耶耶～夜市集」資訊 ．地點：好丘信義店．台北市信義區松勤街54號（四四南村） ．時間：11月24日（五）18:00～22：00（最後點餐21:30）

好丘攜手好日市集打造年末最大復古派對「耶耶～夜市集」。圖／好丘提供

四四南村廣場將化身成復古「舊物市集」。圖／好丘提供

好丘邀請沒有新歌的唱片行於「復古音樂廳」中播放經典老歌。圖／好丘提供