快訊

街頭驚見巨鼠出沒「比小狗還大隻」路人嚇到站一排不敢動：感覺會被吃掉

稱藍白合在柯文哲一念間 侯友宜：我會等你到最後一刻

柯文哲副手準備好了！陳智菡：黃珊珊明代領表「預計登記時間曝光」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快筆記！好丘攜手好日市集 打造年末最大復古派對

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
好丘信義店也於活動期間延長營業時間，搖身一變成為「復古音樂廳」。圖／好丘提供
好丘信義店也於活動期間延長營業時間，搖身一變成為「復古音樂廳」。圖／好丘提供

最具創意的台灣貝果第一品牌好丘Good Cho 's攜手Good Day好日市集，將在11月24日（五）晚間於四四南村打造充滿驚奇與樂趣的年末最大復古派對「耶耶～夜市集」。當晚穿著「印花」、「格紋」等復古服裝，入場室內派對的參與者，將獲得「復古小禮物乙份」。

「耶耶～夜市集」現場精心策劃了露天「復古年代市集」和室內「復古音樂廳」，同時可以感受懷舊的市集氛圍和搖擺的音樂節拍。四四南村廣場將化身成復古的「舊物市集」，在夜幕籠罩的舊時氣氛中，尋找最愛的古著、玩具、相機與老物。戶外廣場彷彿是時光凝結的角落，每一攤都是充滿故事的寶藏盒。

除了好玩好逛，最不能錯過的就是復古時尚街拍活動，漫步在充滿年代感的四四南村與好丘信義店，拍照打卡就可以兌換「眷村風格紀念小物乙個」，如果沒有古著也沒關係，現場也貼心提供各式復古服飾租借服務。

好丘信義店也於活動期間延長營業時間，搖身一變成為「復古音樂廳」，將成為音樂愛好者的遊樂場。穿上復古裝扮的Dress Code，隨著懷舊樂曲的律動，感受到時光的流轉。啤酒頭釀造的冠軍現壓生啤的芬芳、各式炸物的美味，與音樂相得益彰，營造出一個讓人沉浸其中的音樂狂歡夜，絕對讓你吃的滿足、喝得過癮、玩得過癮。

◎「耶耶～夜市集」資訊

．地點：好丘信義店．台北市信義區松勤街54號（四四南村）

．時間：11月24日（五）18:00～22：00（最後點餐21:30）

好丘攜手好日市集打造年末最大復古派對「耶耶～夜市集」。圖／好丘提供
好丘攜手好日市集打造年末最大復古派對「耶耶～夜市集」。圖／好丘提供
四四南村廣場將化身成復古「舊物市集」。圖／好丘提供
四四南村廣場將化身成復古「舊物市集」。圖／好丘提供
好丘邀請沒有新歌的唱片行於「復古音樂廳」中播放經典老歌。圖／好丘提供
好丘邀請沒有新歌的唱片行於「復古音樂廳」中播放經典老歌。圖／好丘提供
漫步在充滿年代感的四四南村與好丘信義店，拍照打卡就可以兌換「眷村風格紀念小物乙個」。圖／好丘提供
漫步在充滿年代感的四四南村與好丘信義店，拍照打卡就可以兌換「眷村風格紀念小物乙個」。圖／好丘提供

夜市 派對

延伸閱讀

影／在夜店「瞻仰遺容」還搭配跳舞 家人：死者生前愛跑趴

比利時監獄定期開淫亂「性派對」 數名獄警、囚犯辦公室大混戰

LOL／世界大賽觀賽派對現場直擊！統神Cos「心鋼之聲」賽特霸氣登場

美女主播張宇六年婚變！親辦「離婚派對」超另類

相關新聞

幾米轉型油畫家 誠品畫廊「幾米個展」展出內在小孩

2012年，插畫家幾米應邀為第49屆金馬獎創作主視覺，原本主辦單位只請他畫1張，幾米卻欲罷不能地交出3幅畫作，這是他第一...

快筆記！好丘攜手好日市集 打造年末最大復古派對

最具創意的台灣貝果第一品牌好丘Good Cho 's攜手Good Day好日市集，將在11月24日（五）晚間於四四南村打...

500趴2023／陳嵐舒攜手週末炸雞首度出攤 山海樓重現星級台味 飛花落院、鄒記獨家只給500趴

除了四度出攤的RAW，「500趴2023」另一重磅亮點便是首度出攤的「亞洲最佳女主廚」陳嵐舒與「週末炸雞俱樂部」雙主廚J...

RAW第四度出攤！500趴2023限定青森海鮮丼飯、咖哩味噌拉麵大決鬪

你要海鮮丼飯、還是味噌拉麵？小孩子才做選擇。國際名廚江振誠所領軍的RAW團隊，為「500趴」獨家打造「青森海鮮丼飯＋咖哩...

黑五購物節下殺7折 輕鬆入手最潮CASETiFY配件、最夯PlayStation Plus會員

黑五購物節各大品牌同步推出限時優惠，雙11買不夠，快趁黑色星期五繼續下單！CASETiFY自即日起至11月30日於台灣官...

綠色控必看！這德國精品很文青 四新色每一款都太實搭

就因為世界太忙，你要記得關心自己的內心，小清新不是就地躺平，而是放掉不必要、過多的壓力，回歸日常、專主當下。來自德國的N...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。