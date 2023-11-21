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綠色控必看！這德國精品很文青 四新色每一款都太實搭

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
上下半部使用阿拉伯、羅馬兩種數字的Club Campus腕表，展現出差異的趣味性。圖／NOMOS提供
上下半部使用阿拉伯、羅馬兩種數字的Club Campus腕表，展現出差異的趣味性。圖／NOMOS提供

就因為世界太忙，你要記得關心自己的內心，小清新不是就地躺平，而是放掉不必要、過多的壓力，回歸日常、專主當下。來自德國的NOMOS推出新品Club Campus表款，追求行隨機能、包浩斯的設計美學，小清新文青風格，長戴也實搭。

雖然並非既定印象中的「瑞士」名表，但NOMOS來自德國製表產業重鎮的格拉蘇蒂（Glashutte），該地區聚集了大量德國專業製表，或可理解為瑞士的「日內瓦」。而NOMOS雖不如部分藏家級、拍賣會水準的高價品，但回歸日常，並具有德意志嚴謹、精密、簡約的設計神髓。

Club Campus表款並非完全新作，但新品具有珊瑚色、電光綠、黑與白色共四色面盤；其表面的上半部使用阿拉伯數字、下半部則是羅馬數字，並具有跳色的小秒針。沒有額外多餘的設計，所以久戴、耐看。表款的動力來源：不是電池，而是來自德國的機械機芯：Alpha手動上鍊機具有回火藍綱螺絲、格拉蘇蒂條紋與魚鱗紋裝飾，整體並可防水10大氣壓、折合約100米。

表款四新色有簡約的黑白，也有搶眼的珊瑚或電光綠，搭配毛衣、襯衫或是連帽長T恤都很合拍，訂價則約46,200元至50,400元不等。

Club Campus經夜光處理的面盤，即便低光源、夜間，也能讀取時間。圖／NOMOS提供
Club Campus經夜光處理的面盤，即便低光源、夜間，也能讀取時間。圖／NOMOS提供
雖然是相對平價的機械品牌，但NOMOS的Alpha機芯仍然具備了精美的打磨修飾特色。圖／NOMOS提供
雖然是相對平價的機械品牌，但NOMOS的Alpha機芯仍然具備了精美的打磨修飾特色。圖／NOMOS提供
38毫米、精鋼表殼的Club Campus腕表，故推出四款氣質文青風格新品。圖／NOMOS提供
38毫米、精鋼表殼的Club Campus腕表，故推出四款氣質文青風格新品。圖／NOMOS提供
NOMOS，Club Campus腕表，38毫米、手動上鍊機械機芯、時間顯示，50,400元。圖／NOMOS提供
NOMOS，Club Campus腕表，38毫米、手動上鍊機械機芯、時間顯示，50,400元。圖／NOMOS提供
Club Campus表款四新色有簡約的黑白，也有搶眼的珊瑚或電光綠，搭配毛衣、襯衫或是連帽長T恤都很合拍。圖／NOMOS提供
Club Campus表款四新色有簡約的黑白，也有搶眼的珊瑚或電光綠，搭配毛衣、襯衫或是連帽長T恤都很合拍。圖／NOMOS提供
Club Campus表款新品帶來珊瑚色、電光綠、黑與白色共四色面盤，並可防水100米。圖／NOMOS提供
Club Campus表款新品帶來珊瑚色、電光綠、黑與白色共四色面盤，並可防水100米。圖／NOMOS提供

德國 珊瑚

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