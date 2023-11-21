綠色控必看！這德國精品很文青 四新色每一款都太實搭

就因為世界太忙，你要記得關心自己的內心，小清新不是就地躺平，而是放掉不必要、過多的壓力，回歸日常、專主當下。來自德國的NOMOS推出新品Club Campus表款，追求行隨機能、包浩斯的設計美學，小清新文青風格，長戴也實搭。

雖然並非既定印象中的「瑞士」名表，但NOMOS來自德國製表產業重鎮的格拉蘇蒂（Glashutte），該地區聚集了大量德國專業製表，或可理解為瑞士的「日內瓦」。而NOMOS雖不如部分藏家級、拍賣會水準的高價品，但回歸日常，並具有德意志嚴謹、精密、簡約的設計神髓。

Club Campus表款並非完全新作，但新品具有珊瑚色、電光綠、黑與白色共四色面盤；其表面的上半部使用阿拉伯數字、下半部則是羅馬數字，並具有跳色的小秒針。沒有額外多餘的設計，所以久戴、耐看。表款的動力來源：不是電池，而是來自德國的機械機芯：Alpha手動上鍊機具有回火藍綱螺絲、格拉蘇蒂條紋與魚鱗紋裝飾，整體並可防水10大氣壓、折合約100米。