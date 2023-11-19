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十大好禮出爐 國產茶咖啡拚精品路線

台灣醒報／ 台北報導
2023年「十大飲享禮」得獎名單揭曉，現場眾多產品一字排開。（Photo by 台灣醒報）
2023年「十大飲享禮」得獎名單揭曉，現場眾多產品一字排開。（Photo by 台灣醒報）

頒獎典禮上票選十大飲品禮品，現場不僅茶香四溢，更蘊藏著咖啡醇香，農糧署19日舉辦頒獎典禮，從國產茶葉與咖啡商品選出獲獎者，不僅要求口味，更要求精緻包裝。農糧署主任秘書陳啟榮致詞說，台灣茶葉與咖啡成本較高，所以要走精品路線，以展現優良品質。

2023年「十大飲享禮」得獎名單揭曉，竹峰茗茶休閒農場推出「台灣蜜香紅茶果茶醬禮盒」，以蜜香紅茶搭配濃縮了各地水果精華的果茶醬；桃園市農會推出「新美日禮盒」，將有機蔬食與紅茶融合製成即時包。

此外，有些業者也推出茶葉搭配特色茶杯的組合，如飄逸實業公司推出「飄逸杯台灣高山茶禮盒」上面有著高雅圖案的茶杯，結合高山茶葉；蔚來美好生活公司的「長日低碳永續咖啡禮盒」則主打掛耳咖啡，還有循環利用咖啡渣製成的天然薰香。

陳啟榮致詞表示，頒獎典禮希望能將各項國產商品推薦給台灣與國際愛好茶與咖啡的消費者。他強調，台灣茶葉與咖啡成本比其他地區高，所以要走精品路線，以禮盒形式的組合推薦給消費者，展現出國產特色。

陳啟榮說，本次參賽除了主產品「茶葉茶包或咖啡」，還要有一個副產品，有業者就祭出烘焙產品與文創等組合，將禮盒發揚光大。

農業部農糧署主任秘書陳啟榮19日致詞說，台灣茶葉與咖啡成本較高，要走精品路線。（Photo by 台灣醒報）
農業部農糧署主任秘書陳啟榮19日致詞說，台灣茶葉與咖啡成本較高，要走精品路線。（Photo by 台灣醒報）

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