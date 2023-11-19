租車攻略這邊看！六大租車注意事項「多看多問」是關鍵



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「租車注意事項」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的租車注意事項排行。

自駕遊是許多人在進行自助旅行時會選擇的交通方式之一，旅行者可以自己掌握時間，隨時想去哪就去哪，想在哪個景點多停留一些時間也沒有問題，自由度相當高。而在「租車」時需留意的狀況又有哪些呢？接下來我們就針對「租車注意事項」進行觀測，一起來看看租車時有哪些應謹慎留意的要點吧！

自駕行程全亂？「儘早預約車輛」是重點 「確認保險方案」做好萬全準備

▲ 網友熱議TOP6租車注意事項網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

當精心安排好的自駕行程，卻因沒租到車而遭全數打亂時，想必令人相當挫折。因此可以發現近三個月內網友針對「租車注意事項」相關話題討論，「提前預訂車輛」最受到網友熱議。有不少人表示「如果有很多點想跑的，有預先租車真的會方便省時很多」，不過「不預約就是碰運氣」，有沒車可租的可能性。

就有網友吃驚發文，說道「（出發前一個月）上網預約租車，超驚訝發現福岡機場居然無車提供」，並表示「熱門取車地點都被預約滿滿」，提醒欲行自駕遊的民眾「租車要儘早（預約）」，若已經確定將以租車自駕的方式旅行，不妨早點預訂車輛，以免無車可開。

而「確認保險方案」也是網籲應多加留意的要點之一。買保險的主要目的是為了分攤與轉移風險，花一些費用就可以讓保險公司幫忙負擔，降低突發事故造成的衝擊與損害。因此當到人生地不熟的地方租車時應做好萬全的準備，慎選保險方案以免產生難以負荷的重擔。

就有網友分享自己在國外租車時，因不慎打滑又沒買保險而衍生出的「車損自賠血淚史」，引來網友紛紛留言回應。不少人提出「租車就是保險要買齊」，直呼「出遊租車保險真的不能省，就是保到最高」，認為不應有「不會發生意外」的心態，多花費一些錢買齊保險，保障自身權益更重要。

另外，也有不少人提醒要「確認租金涵蓋範圍」。在租賃期間可能會發生如停車費、過路費、罰單等費用，租車前應向業者問清楚租金是否涵蓋這些額外花費，相關收取方式也可以先與租車公司確認，以免發生糾紛。

你也正有租車的需求卻不知道該留意些什麼嗎？若你有這樣的煩惱，不妨參考以上提及的租車注意事項，將租借期間的契約、車況等仔細看清並作紀錄，若有任何問題也都應向業者問清楚，才能避免爭議，快樂出行！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「賞銀杏景點」相關討論則數。

觀測期間：2023/08/05-2023/11/05，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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