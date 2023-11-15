走跳世界／情迷北非摩洛哥 享受撒哈拉沙漠「魔幻情調」

摩洛哥，是個魔幻國度，既色彩斑斕、又原始美麗，處處充滿著神祕迷奇。前國王哈桑二世有句名言：「摩洛哥是一棵根植在非洲，但葉子呼吸著歐洲空氣的大樹。」有行旅此行安排摩洛哥達人唐宏安，以及專屬攝影師全程隨團，帶領旅人走入古文化、領略獨有的摩洛哥風情。

夜宿沙漠，體驗摩洛哥魔幻情調。圖／有行旅提供

有行旅×唐宏安 量身訂製獨家行程

神祕國度摩洛哥，特別需要達人領路，才能窺見其間奧妙。旅遊作家與節目主持人唐宏安，旅行超過60個國家，出版4本旅遊相關著作，曾任各大廣播電視節目主持與來賓，旅遊足跡遍布世界，卻獨鍾於迷幻的摩洛哥，不只多次造訪，2017年還與當地旅行社合作拓展全球中文市場，開始經營獨家旅遊行程。

唐宏安在藍色山城「舍夫沙萬」。圖／有行旅提供

此行由唐宏安全程領團，有行旅則為高端客層量身打造行程，最精采之一，就是安排入住當地最高等級飯店，全程餐食也獨具特色，包括摩洛哥風味、異國風味等料理，與米其林三星餐廳La Grande Table Marocaine。

五星之宿奢華連泊

摩洛哥既現代又原始，美麗的沙漠、多彩的城市，也有最古老的工藝、魔幻又迷離的市集。別以為體驗僅此，摩洛哥也有頂級且精采的飯店，讓旅人不只好眠，還流連忘返。

摩洛哥的標誌性王宮建築La Mamounia酒店。圖／摘自官網

有行旅安排連住四晚的五星La Mamounia，是世界頂級酒店，已有百年歷史。為摩洛哥王宮建築，融合西方現代藝術與伊斯蘭風格，展現高雅氣派的貴族感，曾被邱吉爾稱為「世界上最美的地方」。La Mamounia的花園也是摩洛哥最大的花園之一，占地近8公頃，被譽為「馬拉喀什沙漠邊陲的城市綠洲」。

Riad Fes獨特的天井設計。圖／摘自Riad Fes - Relais & Châteaux官網

另外四晚安排至五星Riad Fes - Relais & Châteaux，這是玩家必訪的傳統庭園住宅「Riad」，阿拉伯語「花園」的意思，所有房間圍繞著天井而建，多數規模不大，多為精品旅店。

此處完好的保存了十四世紀的宮殿式建築，完美融合摩洛哥傳統美學與當代設計，還有可欣賞阿特拉斯山脈景致的全景池畔露台。

還有連著兩晚入住五星Four Seasons Casablanca，四季酒店品牌保證外，這處坐落於大西洋美景旁的四季，眼前山坡直下大西洋，在私人陽台就能一覽美景，可充分感受到卡薩布蘭加的浪漫情調。

專業攝影師全程隨團

美麗而魔幻的瞬間，總希望能永留存。此行邀請專業攝影師全程隨團，捕捉美好瞬間，為旅人留下珍貴回憶。另外，特別安排兩處特色場景的攝影行程，分別是世界知名IG打卡勝地「La Mamounia宮殿泳池」，以及撒哈拉沙漠騎駱駝、看星星、拜訪柏柏爾人家庭，並贈送每位旅人一套傳統遊牧民族服飾，在沙漠中展演一場奢華的服裝秀。

有行旅×唐宏安 摩洛哥旅程說明會

時間：11月21日星期二下午3：30～5：30

地點：Rendezvous秘點 台北市松山區復興北路141巷6弄9號

費用：500元

報名請洽：(02)8643-3543、8643-3905、8643-3926、8643-3517

如果你想去

「魔幻摩洛哥 情迷北非深度十六日遊」16天13夜旅程，2024年4月13日至4月28日，詳情請瀏覽有行旅官網：https://utravel.udn.com