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限時吃完1公斤漢堡送2千！巴菲特最愛牛排館副牌下戰帖

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
全新推出36oz.巨大乾式熟成牛肉漢堡，高18公分、以3片厚實漢堡肉組成，每片12oz.厚達3公分，總重超過1公斤。圖／S&W Butcher's Shop提供
全新推出36oz.巨大乾式熟成牛肉漢堡，高18公分、以3片厚實漢堡肉組成，每片12oz.厚達3公分，總重超過1公斤。圖／S&W Butcher's Shop提供

巴菲特最愛牛排館Smith & Wollensky全新副牌S&W Butcher's Shop，以肉食主餐為亮點，為迎接年末節慶團聚的商機，特別結合招牌菜色和驚人份量兩大特點，自11月20日起推出「年終狂歡巨餐」，不但把美式歡樂分享的精神發揮到淋漓盡致，也為年末旺盛食慾拉出新戰線。

為了向大份量美食致敬，S&W Butcher's Shop特地舉辦大胃王限時挑戰賽，從11月27日至12月17日為期三周，號召全台愛好漢堡的美食大胃王，只要能在40分鐘內獨自完成巨大漢堡套餐挑戰，成功者不僅享用免費美味，更可獲得美食獎勵金——Smith & Wollensky牛排館2,000元現金折抵券。

S&W Butcher's Shop這次將人氣餐點乾式熟成漢堡變巨大，全新推出36oz.巨大乾式熟成牛肉漢堡。超吸睛的18公分高漢堡，以3片厚實漢堡肉組成，每片12oz.厚達3公分，總重超過1公斤，以Smith & Wollensky招牌乾式熟成牛肉製成，保留乾式熟成的濃郁香氣與豐沛肉汁，讓人完全無法抗拒。

其中層層疊上酥脆培根、自製鹹香培根醬、焦糖洋蔥、牛排美乃滋和切達起司，多層次口感與多重醬汁帶來最極致的美式風味，另附上新鮮蔬菜配料一起享用。附餐提供大份量招牌脆薯與堆成小山高的酥炸洋蔥，飽足感無極限，是可供4人分享的大份量漢堡套餐，每份售價1980元。

融合S&W Butcher's Shop自豪的肉類主餐，超過70oz.的巨大豪霸肉拼盤將肉食控的夢想昇華到極致。集結焦脆軟嫩的濕式熟成牛排、風味獨具的乾式熟成牛肉丸、滿滿膠質的脆皮去骨豬腳、Q彈香甜的戰斧豬排、鮮嫩多汁的華倫斯基烤半雞…等夢幻陣容，視覺的震撼結合味覺的衝擊，絕對令人難以忘懷。套餐搭配熔岩起司玉米片、金黃脆薯和外酥內軟的香蒜奶油巧巴達麵包，每份售價3980元，適合4到6人分享，平均每人不到1000元，歡迎一起來挑戰食量極限。

此外，為創造更佳的餐飲體驗，大口吃肉、優雅喝酒，活動期間點購任一狂歡巨餐即可享有Smith & Wollensky品牌紅白酒優惠加價購，白酒原價每瓶1380元，加購優惠為980元，紅酒每瓶1900元，加購特價1380元，讓饕客們以美酒配上美食，在歲末年終之際好好犒賞自己。

S&W Butcher's Shop自11月20日起推出「年終狂歡巨餐」。圖／S&W Butcher's Shop提供
S&W Butcher's Shop自11月20日起推出「年終狂歡巨餐」。圖／S&W Butcher's Shop提供
超過70oz.的巨大豪霸肉拼盤將肉食控的夢想昇華到極致。圖／S&W Butcher's Shop提供
超過70oz.的巨大豪霸肉拼盤將肉食控的夢想昇華到極致。圖／S&W Butcher's Shop提供

漢堡 牛排 美食

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