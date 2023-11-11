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朴寶劍、陳昊森都在背 Celine新一代男神包 秋冬必備

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Besace Triophe包款具有拉鏈與多口袋，收納機能便利。圖／Celine提供
Besace Triophe包款具有拉鏈與多口袋，收納機能便利。圖／Celine提供

性別的界線在時尚領域已然越來越模糊。除了早年的Boyfriend Look之外，配件配飾的使用也逐漸跨出性別的藩籬，男款女用或女包男用，已然成為新一代流行，例如近日便有多位台韓人氣男星包含朴寶劍、曾敬驊、陳昊森、金泰梨都使用了同一顆黑色中型包款，展現愜意出遊或搖滾狂放的百變風格。

其中朴寶劍事以千鳥格西裝外套搭配黑色包款，趁著陽光、落葉，悠閒地騎上腳踏車，展現大男孩的秋日輕快愜意；陳昊森則順勢換上了2023的秋冬男裝黑色機車夾克，潑墨、火焰加上金屬拉鍊的設計，頗有街頭重機騎士的粗獷，也襯出黑色包款的優雅文青感。反差，所以更顯魅力。曾演出《返校》、《做工的人》與《不良執念清除師》等作品的曾敬驊，身上短板皮夾克搭配水鑽裝飾，宛如搖滾巨星上身，強大氣場瞬間炸裂。金泰亨則以包款搭配上人字紋粗花呢大衣，除了展現英倫貴族氣韻，更因為包款簡約迷人，讓人想突襲進行名人開箱，直擊金泰亨隨身都帶了哪些私人好物？

原來這只包款是出自設計師Hedi Slimane所設計、Celine的Besace Triomphe黑色中型馬鞍包，過往包含好萊塢影星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與超模凱特摩絲（Kate Moss）都曾穿戴造型，經過國際第一線紅星的品味認證。最初設計師Hedi Slimane是以鄰近凱旋門附近街頭的鎖扣為靈感進行設計，成為包款上的金屬裝飾鎖扣，中型尺寸搭配黑色皮革與黑色長背帶，則形塑出了中性風格，輕巧不嫌沈重。也難怪先前已成為超模、巨星的心頭好，更強勢成為本季秋冬台韓大熱男星的隨身標配，古典雋永、歷久彌新。

韓星金泰亨以Besace Triophe包款搭配人字紋粗花呢大衣，散發貴族般英倫風範。圖／Celine提供
韓星金泰亨以Besace Triophe包款搭配人字紋粗花呢大衣，散發貴族般英倫風範。圖／Celine提供
朴寶劍以千鳥格西裝外套搭配Celine包款，展現大男孩般的秋日出遊愜意。圖／Celine提供
朴寶劍以千鳥格西裝外套搭配Celine包款，展現大男孩般的秋日出遊愜意。圖／Celine提供
到底什麼包款能讓台韓人氣男星都愛用上手？Celine Homme的新款黑色Besace Triophe包，成功搶佔風格C位。圖／Celine提供
到底什麼包款能讓台韓人氣男星都愛用上手？Celine Homme的新款黑色Besace Triophe包，成功搶佔風格C位。圖／Celine提供
穿上Celine 2023秋冬男裝的陳昊森，搭配上包款與黑色機車夾克，頗有街頭的狂傲姿態。圖／Celine提供
穿上Celine 2023秋冬男裝的陳昊森，搭配上包款與黑色機車夾克，頗有街頭的狂傲姿態。圖／Celine提供
半橢圓的弧形輪廓，讓Besace Triophe包款散發幾何、簡約的雋永風格。圖／Celine提供
半橢圓的弧形輪廓，讓Besace Triophe包款散發幾何、簡約的雋永風格。圖／Celine提供
以Besace Triophe包款搭配鑲飾金屬水鑽皮夾克的曾敬驊，宛如化身搖滾巨星、龐克有理。圖／Celine提供
以Besace Triophe包款搭配鑲飾金屬水鑽皮夾克的曾敬驊，宛如化身搖滾巨星、龐克有理。圖／Celine提供

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