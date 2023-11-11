聽新聞
test
0:00 / 0:00
朴寶劍、陳昊森都在背 Celine新一代男神包 秋冬必備
性別的界線在時尚領域已然越來越模糊。除了早年的Boyfriend Look之外，配件配飾的使用也逐漸跨出性別的藩籬，男款女用或女包男用，已然成為新一代流行，例如近日便有多位台韓人氣男星包含朴寶劍、曾敬驊、陳昊森、金泰梨都使用了同一顆黑色中型包款，展現愜意出遊或搖滾狂放的百變風格。
其中朴寶劍事以千鳥格西裝外套搭配黑色包款，趁著陽光、落葉，悠閒地騎上腳踏車，展現大男孩的秋日輕快愜意；陳昊森則順勢換上了2023的秋冬男裝黑色機車夾克，潑墨、火焰加上金屬拉鍊的設計，頗有街頭重機騎士的粗獷，也襯出黑色包款的優雅文青感。反差，所以更顯魅力。曾演出《返校》、《做工的人》與《不良執念清除師》等作品的曾敬驊，身上短板皮夾克搭配水鑽裝飾，宛如搖滾巨星上身，強大氣場瞬間炸裂。金泰亨則以包款搭配上人字紋粗花呢大衣，除了展現英倫貴族氣韻，更因為包款簡約迷人，讓人想突襲進行名人開箱，直擊金泰亨隨身都帶了哪些私人好物？
原來這只包款是出自設計師Hedi Slimane所設計、Celine的Besace Triomphe黑色中型馬鞍包，過往包含好萊塢影星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與超模凱特摩絲（Kate Moss）都曾穿戴造型，經過國際第一線紅星的品味認證。最初設計師Hedi Slimane是以鄰近凱旋門附近街頭的鎖扣為靈感進行設計，成為包款上的金屬裝飾鎖扣，中型尺寸搭配黑色皮革與黑色長背帶，則形塑出了中性風格，輕巧不嫌沈重。也難怪先前已成為超模、巨星的心頭好，更強勢成為本季秋冬台韓大熱男星的隨身標配，古典雋永、歷久彌新。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言