朴寶劍、陳昊森都在背 Celine新一代男神包 秋冬必備

性別的界線在時尚領域已然越來越模糊。除了早年的Boyfriend Look之外，配件配飾的使用也逐漸跨出性別的藩籬，男款女用或女包男用，已然成為新一代流行，例如近日便有多位台韓人氣男星包含朴寶劍、曾敬驊、陳昊森、金泰梨都使用了同一顆黑色中型包款，展現愜意出遊或搖滾狂放的百變風格。

其中朴寶劍事以千鳥格西裝外套搭配黑色包款，趁著陽光、落葉，悠閒地騎上腳踏車，展現大男孩的秋日輕快愜意；陳昊森則順勢換上了2023的秋冬男裝黑色機車夾克，潑墨、火焰加上金屬拉鍊的設計，頗有街頭重機騎士的粗獷，也襯出黑色包款的優雅文青感。反差，所以更顯魅力。曾演出《返校》、《做工的人》與《不良執念清除師》等作品的曾敬驊，身上短板皮夾克搭配水鑽裝飾，宛如搖滾巨星上身，強大氣場瞬間炸裂。金泰亨則以包款搭配上人字紋粗花呢大衣，除了展現英倫貴族氣韻，更因為包款簡約迷人，讓人想突襲進行名人開箱，直擊金泰亨隨身都帶了哪些私人好物？