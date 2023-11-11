快訊

中職／神！徐若熙前4局12上12下 總冠軍賽史上第三人

藍白合運作無前例…學者稱破局可能性高 揭兩黨直面「一大難題」

正視雙11購物節加劇排碳 青年及企業團體：減少衝動消費

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「1111永續生活共好行動」今日在台中秋紅谷舉辦，邀請11個企業團體及不同領域的青年團體代表，倡議永續環保的綠色生活。圖／文蓓蓓提供
「1111永續生活共好行動」今日在台中秋紅谷舉辦，邀請11個企業團體及不同領域的青年團體代表，倡議永續環保的綠色生活。圖／文蓓蓓提供

「1111永續生活共好行動」今日在台中秋紅谷舉辦，邀請11個企業團體參與支持，並邀請不同領域的青年團體代表響應，希望改變雙11促銷期間，消費者衝動購物的消費主義，重新思考對物品的真正需求，倡議永續環保的綠色生活。

雙11各店家祭出優惠，吸引消費者瘋狂下單，但衝動消費下的超高退貨率、大量包裝垃圾與運送過程資源浪費，對環境造成極大負擔，也加劇碳排放。由「 2023心靈影展」策展團隊魚可文創與1111生活共好行動聯盟聯合主辦「1111永續生活共好行動」，希望透過系列活動倡導永續精神，鼓勵民眾思考對物品的真正需求，為地球永續所做出的努力與貢獻。

創辦於2017年的「 2023心靈影展」，致力推動心靈環保的精神，受到廣大民眾關注及參與，今日選片「環保少女：格蕾塔」作為倡議開場，邀請不同領域的青年團體代表至現場共同響應。

魚可文創創辦人文蓓蓓表示，我們已身處在全球沸騰的時代，氣候變遷的議題需要大家一起努力，並做出改變。今年我們邀請年輕世代參與，希望電影的感動力轉化為推動改變的行動力，喚起每個人的永續之心，進而促進人與天地萬物的共好共融。

台中市新聞局副局長廖炯志說，永續要從心出發，舉辦第三屆的心靈影展在今年規劃13部精彩電影，來談論永續的議題，希望大家可藉由參與心靈影展，透過觀影及座談更了解永續。

消費者 雙11 文創

延伸閱讀

長腿男神為戲露大鵰 網友抓包用道具：那邊不一樣！

新移民他愛宜蘭 綠色影展陳祥豪導演心疼「未聞鳥啼」

新北市國際紀錄片月秀城市軟實力 今前進台中交流

宜蘭國際綠色影展後天開幕 開幕禮爽吃爆米花、送年曆

相關新聞

朴寶劍、陳昊森都在背 Celine新一代男神包 秋冬必備

性別的界線在時尚領域已然越來越模糊。除了早年的Boyfriend Look之外，配件配飾的使用也逐漸跨出性別的藩籬，男款...

正視雙11購物節加劇排碳 青年及企業團體：減少衝動消費

「1111永續生活共好行動」今日在台中秋紅谷舉辦，邀請11個企業團體參與支持，並邀請不同領域的青年團體代表響應，希望改變...

每20秒賣出一瓶！凱特王妃最愛的玫瑰果油堅持友善理念

能夠擄獲英國凱特王妃、女星維多莉亞 · 貝克漢等知名人士的心，代表一定具有獨特魅力，來自紐西蘭的天然保養品牌Trilog...

木棉花樂園「雙11狂歡購物節」來了！超多動漫周邊多重折扣 下殺$11起

年度電商大檔雙11即將到來，動畫代理商木棉花也趁勢於自家電商平台「木棉花樂園」，從11月9日到11月20日推出「1111...

85年的時光禮讚 ！百達翡麗1938腕表 以父之名傳頌經典

每一個人的生日都值得慶賀，更何況是一位擁有深邃影響力與成就的企業家。瑞士高級鐘表品牌百達翡麗（Patek Philipp...

好怕買不到！雅詩蘭黛最強耶誕禮入手12件商品下殺22折

年度最高CP值的耶誕保養彩妝組合來了，直接下殺22折，真的好怕買不到啊！雅詩蘭黛推出最強「永恆星願歡慶禮盒組」，一口氣囊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。