正視雙11購物節加劇排碳 青年及企業團體：減少衝動消費

「1111永續生活共好行動」今日在台中秋紅谷舉辦，邀請11個企業團體參與支持，並邀請不同領域的青年團體代表響應，希望改變雙11促銷期間，消費者衝動購物的消費主義，重新思考對物品的真正需求，倡議永續環保的綠色生活。

雙11各店家祭出優惠，吸引消費者瘋狂下單，但衝動消費下的超高退貨率、大量包裝垃圾與運送過程資源浪費，對環境造成極大負擔，也加劇碳排放。由「 2023心靈影展」策展團隊魚可文創與1111生活共好行動聯盟聯合主辦「1111永續生活共好行動」，希望透過系列活動倡導永續精神，鼓勵民眾思考對物品的真正需求，為地球永續所做出的努力與貢獻。

創辦於2017年的「 2023心靈影展」，致力推動心靈環保的精神，受到廣大民眾關注及參與，今日選片「環保少女：格蕾塔」作為倡議開場，邀請不同領域的青年團體代表至現場共同響應。

魚可文創創辦人文蓓蓓表示，我們已身處在全球沸騰的時代，氣候變遷的議題需要大家一起努力，並做出改變。今年我們邀請年輕世代參與，希望電影的感動力轉化為推動改變的行動力，喚起每個人的永續之心，進而促進人與天地萬物的共好共融。

台中市新聞局副局長廖炯志說，永續要從心出發，舉辦第三屆的心靈影展在今年規劃13部精彩電影，來談論永續的議題，希望大家可藉由參與心靈影展，透過觀影及座談更了解永續。