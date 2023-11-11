木棉花樂園「雙11狂歡購物節」來了！超多動漫周邊多重折扣 下殺$11起

年度電商大檔雙11即將到來，動畫代理商木棉花也趁勢於自家電商平台「木棉花樂園」，從11月9日到11月20日推出「1111狂歡購物節」促銷活動，免運券天天搶、人氣作品下殺3折、天天閃購1.1折起、部分商品滿千折百，超多優惠要回饋給動漫迷們！

這次重點活動就是「人氣超值9大狂歡組」，木棉花一口氣推出9大人氣作品的精選商品組合，包括《86-不存在的戰區-》、《JOJO的奇妙冒險》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《進擊的巨人》、《東京復仇者》、《出租女友》、《戀上換裝娃娃》、《Re：從零開始的異世界生活》以及《莉可麗絲》，其中《出租女友》和《戀上換裝娃娃》都是日本的進口商品，商品價值超過上千元現在都只要新台幣1000元以內就可以帶回家。

超人氣作品《關於我轉生變成史萊姆這檔事》於近期推出特別版動畫《關於我轉生變成史萊姆這檔事 高里烏斯之夢》，木棉花也一口氣推出8樣新品要滿足粉絲們，有造型束口提袋、行李箱貼組、金屬書籤、迷你疊疊玩偶、水晶球夜燈、造型寶石手鍊、造型寶石耳環以及造型寶石項鍊，活動期間購買會員紅利點數還加倍送，史萊姆鐵粉快把握機會了！

最近剛動畫完結的的《進擊的巨人》和剛上新作品的《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》，以及話題大作《86-不存在的戰區-》則都推出了滿$1000折$100的促銷活動，另外還加碼抽好禮，《進擊的巨人》是抽可掛式噴霧瓶，《SPY×FAMILY 間諜家家酒》則是抽明信片組，而《關於我轉生變成史萊姆這檔事》和《86-不存在的戰區-》分別會抽拼圖和角色全彩抱枕，多重好康粉絲千萬不要錯過！

除了以上折扣活動之外，還有更多超過百件商品爆殺超低價，最便宜甚至下殺$11，最後11月11日到11月13日還可以加碼領取$100折價券，詳細使用方式以及更多超殺優惠快上「木棉花樂園」！

木棉花樂園雙11狂歡購物節資訊：

l 日期：2023/11/9(四) ~ 2023/11/20 (一)

l 網址： https://mall.e-muse.com.tw/