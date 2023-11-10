燦坤進駐資訊月 展場限定MacBook現省7300元 再抽極光雙人遊

2023資訊月即日起至11月12日於台北世貿一館登場，燦坤響應此次數位領航的策展宗旨，匯集各大資通訊廠牌產品資源聯合展示進駐，更獨家推出展場限定促銷活動，搭配專業3C專員一對一諮詢推薦服務，吸引消費者把握年底最佳選購時機進場採購。

燦坤歡慶集團成立45周年慶，推出史上最長、規模最大的周年慶會員特典，資訊月活動亦可同享全館抽獎及滿額贈活動，不僅有百萬燦坤K幣大方送，每週最高抽30000燦坤K幣，刷卡消費不限金額登錄再抽「阿拉斯加奢華極光雙人遊」行程。此外，燦坤加碼送會員獨享滿額好禮，嚴選多款熱門商品如Dyson空氣清淨機、iPhone 15 Pro、輝葉按摩椅、Sony 65型4K大電視等。活動期間刷台新燦坤聯名卡，單筆最高回饋11%或11000燦坤K幣。

資訊月期間推出展場限定蘋果促銷方案，全新iPhone 15系列展場價直降790元，再送市價1480元的保護貼+充電頭組合；MacBook Air 13吋M2現省7300元，優惠價32900元，再送千元保護貼，符合教育價資格還可再折3300元。11月13日前買蘋果全系列商品，刷星展銀行信用卡滿2.7萬元並分3/6/8期，即可再現折1,111元，搭配舊換新方案最高回饋20%。

三星時尚Z系列摺疊新機滿千現折168元，加碼送Galaxy Buds FE耳機、Smart Tag2智慧防丟器、25W快充頭；明星熱銷旗艦機Galaxy S23 Ultra直降9512元、加贈25W快充頭，限量領完為止。資訊展期間凡購買三星手機/平板/手錶獨家再享2年原廠保固。買空機、辦門號首選燦坤，資訊展期間申辦中華電信精采5G（月租999元）30期方案，現場現折11000元。學生、老師選購指定三星平板、手錶、耳機，還可享有獨家教育價7折起。

另外，購買聯想指定款平板享獨家7.9折起教育價優惠，購買聯想全系列筆電加購指定平板促銷價只要2000元。羅技也特別針對教育方案推出7折起優惠，購買指定型號鍵盤/滑鼠，憑學生證或教育證即可享有教育價，加碼再送滑鼠墊。

燦坤表示，今年電競系列筆電尤其以Intel 13代i9處理器搭載RTX 4060顯卡、16GB記憶體的高階機種最為競爭激烈。資訊月雙主打星推薦Acer 16吋Predator電競筆電直降13000元，獨家再送16GB記憶體；HP 16吋 OMEN電競筆電展場價48900元，加碼贈原廠背包及5000元電子禮券。文書型機種則主推HP 15.6吋筆電，限時下殺5.3折，展場限定價1萬元有找。Acer Nitro 50桌機直降9900元，不到2萬元即可入手，筆電舊換新再加碼回饋15%現折優惠。GIGASTONE 22型VA FHD極窄邊框顯示器，活動價1499元；玩家則推薦MSI 27型IPS電競螢幕活動價3998元，直降7.7折再送獨家好禮。