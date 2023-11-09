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高回饋拚電商 SOGO台北店周年慶首日創造13.2億業績

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
作為連鎖百貨體系壓軸登場周年慶，遠東SOGO台北店周年慶首日開店後人潮瞬間擠滿一樓。記者沈昱嘉／攝影
作為連鎖百貨體系壓軸登場周年慶，遠東SOGO台北店周年慶首日開店後人潮瞬間擠滿一樓。記者沈昱嘉／攝影

遠東SOGO台北店周年慶今首日開跑，大批民眾鎖定限日限量商品與滿額贈品而來，百貨大門準時打開，人潮瞬間擠爆一樓，手扶梯也塞滿排隊上樓的民眾。遠東SOGO董事長黃晴雯指出，今年有民眾瘋出國的預期，所以SOGO更是卯足全力，今年推出史上最高的信用卡回饋因應。加上消費者物價指數再攀高點，民眾要抗通膨就要趁周年慶最划算，因首日人氣買氣熱鬧，台北店首日業績估計可達13.2億，較去年成長1%。

黃晴雯表示，看到首日人潮便可知，我們並不擔心電商衝擊，今年大家出國戶外活動多，SOGO主打比出國買還便宜。3C家電也是SOGO最優惠的業種，今年來到20％的回饋。

現場排隊前幾名的民眾，一早七、八點就到SOGO忠孝館排隊，都是為了家電樓層消費18萬送出的iPhone 15或2萬7千元商品券限量頂級滿額禮而來，他們也事先做好功課，認為百貨周年慶整體回饋更較電商優惠，趁家中有家電汰舊換新需求，寧願早點來排隊。忠孝館開店後，限量5台的SAMSUNG 55吋4K電視、限量5台的SAMSUNG AI衣管家蒸洗脫烘洗衣機，都在半小時內立刻售罄。

SOGO周年慶另一大熱區，當屬主顧客最愛的Fresh Mart超市，一早就塞滿趁優惠搶購的消費者，今年超市備貨量較去年增加3成，不少民眾狂買橄欖油，預估銷售共破千瓶。麝香葡萄打出低價優惠，帶動兩館超市共售出超過千串。

受惠近期金價大漲，趁周年慶多重買額優惠，金飾區開店後有一筆購買金條的500萬大單進帳，SOGO觀察，整體金飾珠寶區首日預計可達兩位數成長。社交商機回歸，帶動彩妝類商品業績成長2成，今年尤其以保養型底妝最受歡迎，同時兼顧保養和打底。高端保養依然熱銷，較去年成長1成。另外運動類商品，業績較去年成長近2成。氣象預報天氣即將變天轉濕涼，氣溫呈現階梯式下降，預期帶動秋冬保暖服飾、冬被等採購需求。

遠東SOGO台北店周年慶首日創造逾13億業績。記者沈昱嘉／攝影
遠東SOGO台北店周年慶首日創造逾13億業績。記者沈昱嘉／攝影
遠東SOGO董事長黃晴雯（中）表示，至今SOGO仍保持雙位數成長，全年業績超過500億勢在必得。圖／遠東SOGO提供
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忠孝館獨家THE NORTH FACE長版防潑水外套(女款)原價8380元，特價6704元，限量50件。圖／遠東SOGO提供
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復興館mont-bell 800FP保暖羽絨外套(女)原價4900元，特價3600元，黃、黑、紫3色共限量50件。圖／遠東SOGO提供
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忠孝館BROOKS BROTHERS格紋雙排扣西裝外套原價2萬2900元，特價1萬7200元。圖／遠東SOGO提供
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復興館獨家MaxMara新羊駝泰迪大衣售價15萬9400元，獨家滿額贈購買大衣單筆滿6萬元，贈品牌大衣刷1支、限量30支。圖／遠東SOGO提供
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忠孝館MITSUBISHI ELECTRIC三菱電機日本製AI智慧偵測變頻空氣清淨除濕機25L，原價3萬9900元，特價3萬1900元，限量20台，再贈SOGO商品券500元。圖／遠東SOGO提供
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復興館LG PuriCare™雙變頻除濕機18公升原價2萬3900元，特價1萬9900元。圖／遠東SOGO提供
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SOGO 周年慶

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