爸媽注意！寶可夢朱&紫卡牌2款最新擴充包空降全聯 買再贈10福利點

爸媽們注意了，不只是超商櫃檯有陷阱，現在連去全聯買菜都要小心。寶可夢集換式卡牌遊戲朱&紫最新系列擴充包「古代咆哮」、「未來閃光」，將從11月10日起於全聯全台700家門市開賣。

今年初全新登場的朱&紫系列卡牌，持續推出各種不同的戰鬥擴充卡包，每發售一款新擴充包卡牌，就會誕生全新攻略，讓玩家們可以隨時體驗新鮮的遊戲玩法。這次新款卡包以「古代」與「未來」截然不同的寶可夢角色為主題，推出全新ex強勁卡牌。來自古代的「轟鳴月ex」擁有一口氣將對手昏厥的招式；來自未來的「鐵武者ex」則能夠將2個傷害指示物放在對手任一隻寶可夢上的特性「超光速粒子」，非常強力；「鐵臂膀ex」則能運用招式「感激放大」多拿一張獎賞卡。

本次販售的擴充包「古代咆哮」、「未來閃光」各有66種實用新卡牌隨機收錄，每包5張，售價49元，於全聯購買再贈10福利點，寶可夢訓練家們快來全聯收集，開啟全新冒險。