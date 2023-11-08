CITIZEN聯名新福音戰士EVA！戴上就能「打破時間力場」的手表來了

動畫「新世紀福音戰士 (EVA)」自1995年播放以來，就迅速累積了許多死忠粉絲，其獨特世界觀更是受到不同世代閱讀聽眾的喜愛。因此多年來衍生出不少周邊產品，但幾乎都限定日本市場發售，台灣粉絲可說是緣慳一面，不過現在有好消息傳來，那就是CITIZEN推出以初號機、貳號機為靈感的聯名腕表，而且不用跪求代買都能入手了！

作為日本動畫史上極為重要的作品，新世紀福音戰士從時尚、音樂到影視作品，都能見其巨大影響力。因此CITIZEN也選擇在今年推出聯名限定表款，其靈感來源不是別的，正是主角們碇真嗣與明日香所操控的初號機、貳號機。兩款腕表，皆搭載光動能全球電波對時U680機芯，能夠自動校正時間和日期，雙顯液晶螢幕能夠顯示所在地及43個城市時區，還能精準顯示1/100秒的碼表計時功能。CITIZEN新世紀福音戰士限定款腕表，皆附小牛皮表帶可供替換，並配有特殊表盒，內含碇真嗣及明日香的限量專屬角色卡片，以及重現劇情中經典武器朗基奴斯之槍模型，滿足粉絲們的期待。

CITIZEN新世紀福音戰士限定款腕表，皆附小牛皮表帶可供替換，並配有特殊表盒，內含碇真嗣及明日香的限量專屬角色卡片，以及重現劇情中經典武器朗基奴斯之槍模型。

值得關注的EVANGELION機體因為有著紫色搭配綠色塗裝，也成為初號機象徵，於是CITIZEN利用上述色彩貫穿整只腕表，並以黃色細節呼應初號機上頸部及腿部的配色。表盤軸心有著黑、黃色的警示條紋設計；在12點鐘至1點鐘的位置同樣能看到紅、白相間斜紋，藉以呼應EVANGELION機體擁有5分鐘戰鬥時限的設定。而初號機Logo，則現身於7點鐘方向，以及背底蓋處更刻印著特務機關NERF標誌，凸顯限定款細節處理。另外，以炙烈紅色搭配橘色塗裝呈現的「貳號機」限定表，在外觀設計上同樣帶有劇情設定巧思，表盤軸心處以黑、紅色的示條紋設計，背底蓋同樣刻印有特務機關NERF標誌。

CITIZEN新世紀福音戰士「初號機」限定款JY8138-61E腕表，鍍黑色精鋼表殼與表鍊，全台限量80只，約32,800元。圖／CITIZEN提供