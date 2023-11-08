快訊

賣房子虛報裝修費補稅加罰200萬元 國稅局這樣查

氣溫階梯式下滑！周五變天轉濕涼 迎入秋最低溫下探「1字頭」

賴清德盼陸生納健保 薛瑞元：不排除明年新學年上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

CITIZEN聯名新福音戰士EVA！戴上就能「打破時間力場」的手表來了

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN推出以動畫「新世紀福音戰士 (EVA)」中初號機、貳號機為靈感的聯名腕表，在台灣也能買得到。圖／CITIZEN提供
CITIZEN推出以動畫「新世紀福音戰士 (EVA)」中初號機、貳號機為靈感的聯名腕表，在台灣也能買得到。圖／CITIZEN提供

動畫「新世紀福音戰士 (EVA)」自1995年播放以來，就迅速累積了許多死忠粉絲，其獨特世界觀更是受到不同世代閱讀聽眾的喜愛。因此多年來衍生出不少周邊產品，但幾乎都限定日本市場發售，台灣粉絲可說是緣慳一面，不過現在有好消息傳來，那就是CITIZEN推出以初號機、貳號機為靈感的聯名腕表，而且不用跪求代買都能入手了！

作為日本動畫史上極為重要的作品，新世紀福音戰士從時尚、音樂到影視作品，都能見其巨大影響力。因此CITIZEN也選擇在今年推出聯名限定表款，其靈感來源不是別的，正是主角們碇真嗣與明日香所操控的初號機、貳號機。兩款腕表，皆搭載光動能全球電波對時U680機芯，能夠自動校正時間和日期，雙顯液晶螢幕能夠顯示所在地及43個城市時區，還能精準顯示1/100秒的碼表計時功能。CITIZEN新世紀福音戰士限定款腕表，皆附小牛皮表帶可供替換，並配有特殊表盒，內含碇真嗣及明日香的限量專屬角色卡片，以及重現劇情中經典武器朗基奴斯之槍模型，滿足粉絲們的期待。

CITIZEN新世紀福音戰士限定款腕表，皆附小牛皮表帶可供替換，並配有特殊表盒，內含碇真嗣及明日香的限量專屬角色卡片，以及重現劇情中經典武器朗基奴斯之槍模型。
CITIZEN新世紀福音戰士限定款腕表，皆附小牛皮表帶可供替換，並配有特殊表盒，內含碇真嗣及明日香的限量專屬角色卡片，以及重現劇情中經典武器朗基奴斯之槍模型。

值得關注的EVANGELION機體因為有著紫色搭配綠色塗裝，也成為初號機象徵，於是CITIZEN利用上述色彩貫穿整只腕表，並以黃色細節呼應初號機上頸部及腿部的配色。表盤軸心有著黑、黃色的警示條紋設計；在12點鐘至1點鐘的位置同樣能看到紅、白相間斜紋，藉以呼應EVANGELION機體擁有5分鐘戰鬥時限的設定。而初號機Logo，則現身於7點鐘方向，以及背底蓋處更刻印著特務機關NERF標誌，凸顯限定款細節處理。另外，以炙烈紅色搭配橘色塗裝呈現的「貳號機」限定表，在外觀設計上同樣帶有劇情設定巧思，表盤軸心處以黑、紅色的示條紋設計，背底蓋同樣刻印有特務機關NERF標誌。

CITIZEN新世紀福音戰士「初號機」限定款JY8138-61E腕表，鍍黑色精鋼表殼與表鍊，全台限量80只，約32,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN新世紀福音戰士「初號機」限定款JY8138-61E腕表，鍍黑色精鋼表殼與表鍊，全台限量80只，約32,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN新世紀福音戰士「貳號機」限定款JY8139-68E腕表，鍍黑色精鋼表殼與表鍊，全台限量50只，約32,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN新世紀福音戰士「貳號機」限定款JY8139-68E腕表，鍍黑色精鋼表殼與表鍊，全台限量50只，約32,800元。圖／CITIZEN提供

腕表 粉絲 動畫 日本

延伸閱讀

德國品質就是讚！格拉蘇蒂原創 雙歸零校準非一般精密

軍官情報處理中心值勤違規戴小米手環 挨記2大過打官司抗罰結果出爐

Chopard ×aespa混搭個性與奢華，閃耀蕭邦現代風格

持續優化讓經典更雋永！艾美表全新AIKON腕表讓人百搭又看不膩

相關新聞

墾丁大街雞湯400元！僅2根棒棒腿網炸鍋 在地人嘆：垃圾店家占80%

觀光景區的物價，經常成為民眾的熱論議題。近期有網友於Dcard發文，表示自己前往墾丁大街購買一份要價400元的大份雞湯，...

只有3天！達美樂「7種口味披薩111元」 德克士炸雞享11元加購價

雙11將至，連鎖披薩「達美樂」連續3天推出「披薩111元」的限時優惠，共有7種口味可供選擇。「德克士炸雞」則是自11月1...

千頌伊炸雞來了！韓品牌「BHC炸雞」明年登台 首店落這縣市

又有韓國人氣炸雞店要來台灣了！曾經在韓劇《來自星星的你》中亮相的韓國炸雞品牌「BHC」，將由橘焱胡同餐飲集團代理登台，預...

CITIZEN聯名新福音戰士EVA！戴上就能「打破時間力場」的手表來了

動畫「新世紀福音戰士 (EVA)」自1995年播放以來，就迅速累積了許多死忠粉絲，其獨特世界觀更是受到不同世代閱讀聽眾的喜愛。因此多年來衍生出不少周邊產品，但幾乎都限定日本市場發售，台灣粉絲可說是緣慳一面，不過現在有好消息傳來，那就是CITIZEN推出以初號機、貳號機為靈感的聯名腕表，而且不用跪求代買都能入手了！

PChome 24h購物「1111激殺戰」正檔將開跑 近期業績升溫

PChome 24h購物「1111激殺戰」正檔將於11月9日到雙11當天開跑，PChome 24h購物觀察消費者進入雙1...

現在入手ROOTS「最對時」全面8折起 添購冬季新裝不可錯過限量系列

加拿大休閒品牌ROOTS的高質感與舒適性人人愛，但何時入手最超值呢？答案就是11月9日至11月26日的品牌周年慶期間，全面8折起之外，凡消費即贈50周年限定環保購物袋，更推出代表品牌經典商品的皮革迷你班夫包吊飾、及運用限定LOGO為設計靈感的酷玩黑潮麻將組等滿額贈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。