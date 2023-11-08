PChome 24h購物「1111激殺戰」11/9正檔開跑！天天挑戰平台年度新低價

迎戰雙11最高峰，PChome 24h購物「1111激殺戰」正檔將於11月9日至11月11日開跑，全站超過500萬種商品限時狂撒千萬優惠，APP下單限定登記送8% P幣，並攜手Passion Sisters祭出揪團PK戰最高18%回饋，結帳再搭配星展PChome聯名卡最高回饋38%，全站回饋上看56%。

為持續炒熱雙11購物氛圍，PChome 24h購物持續加碼推出海量折扣優惠，包含美妝保養天天搶1折券、戶外運動全館2.1折起、生活餐廚狂降3折起、日用母嬰消費滿500元折111元、居家票券消費滿1,111元折111元。活動期間全站也祭出多項滿額抽獎活動，美妝指定品累計消費滿10,000元登記抽CHANEL皮夾，戶外休閒指定品消費滿11,111元登記抽三陽機車，食品指定品消費滿99元登記抽LG空氣清淨機，全家電指定品消費滿11,111元登記抽SAMSUNG Galaxy Tab A8等，3C家電單筆消費滿11,111元登記就送獨家限量BOXMAN悠遊卡（送完為止），生活百貨單筆消費滿5,000元即可登記抽獨家限量BOXMAN悠遊卡。

在雙11最高峰當日，PChome 24h購物將攜手石頭、羅技、ASUS、科沃斯等4大品牌，於11月10日晚上8點至11月11日凌晨1點進行跨夜直播馬拉松，屆時將有直播限定隱藏優惠。

PChome 24h購物今年在生活百貨品類上持續豐富商品選擇，新開設包含AVEDA、亞培、雀巢等旗艦館，並於雙11期間推出天天品類日。推薦紙質柔感再升級的「BOXMAN超棉柔三層抽取式花紋衛生紙100抽72包」即日起至11月14日特價799元；「SK-II青春露330ml」11月10日當天破盤下殺5.4折，特價4,811元；「雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露100ml」直降超過5千元，11月10日特價2,380元。

觀察消費者多趁雙11期間升級換新家電、入手高單價商品，PChome 24h購物將於11月9日至11月11日連續3天，天天祭出72品挑戰平台最低價。推薦「VIOMI 雲米互聯網免安裝洗碗機」11月10日獨家限時下殺免8,000元；「KUDI庫迪智能廚餘機」11月11日限時下殺2.1折；「Roborock石頭掃地機器人Q7 Max+」即日起至11月13日獨家下殺3.9折，現省16,000元；「日立6公升除濕機」11月11日不用5,000元即可入手。

另推薦「PS5 遊戲主機（光碟版）」，11月10日、11月11日兩天限時狂降3,900元；「輝葉追夢椅Lite」11月10日直降超過24,000元，再加碼送15% P幣。