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日本第一牛郎羅蘭好身材如何養成？秘密公開還能吃宵夜
在亞洲區擁有高知名度，被稱為「日本第一男公關」羅蘭Roland，不僅有好身材、亮麗外型與好口才，除了經營公關界，還跨足經營YouTube頻道和沙龍企業，忙碌之餘該如何維持活力與狀態呢？羅蘭在最新影片中，公開自己的秘密，而且晚上下班還不怕吃宵夜，一樣能有好身材。
羅蘭在影片中指出，常常工作到凌晨4～5點，但隔天7～8點就要起床，作息時間超不正常，更是長期睡眠不足，而他維持完美狀態的關鍵，除了運動，就是吃夜代謝的新普利夜酵素，睡前吃兩顆，隔天就能有好狀態。
羅蘭說，睡不好時，會感覺到食慾變大，但吃多了，就得要消耗熱量來維持身材，之前他來台時，接觸到酵素，吃了感覺幫助很多。
根據研究，睡眠不足會影響瘦體素（Leptin）和飢餓素（Ghrelin）荷爾蒙的平衡，長期睡眠不足會讓代謝下降，而且睡眠不足時，會讓瘦體素分泌減少，飢餓素的分泌增加，造成食慾大增，反而會造成身體負擔。
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