金泰亨零死角美貌 扮搖滾巨星拍CELINE男裝形象大片

巴黎時裝品牌CELINE發表一系列由BTS成員金泰亨（V），為CELINE所拍攝的2023冬季男裝系列拍攝形象大片，他以數度入選亞洲最「完美臉蛋」的超高顏值演繹本季充滿搖滾音樂風情的魅力單品。形象大片由品牌創意總監Hedi Slimane造型並親自掌鏡於巴黎拍攝，捕捉到這系列男裝中滿滿的千禧年代電子搖滾氛圍，以及紐約傳奇的原始龐克樂團SUICIDE的啟發。

二十多年來，音樂是滋養Hedi Slimane時尚美學的養分，也形塑了他個人標誌性的搖滾時尚美學風格，而CELINE 2023冬季男裝系列則以「巴黎症候群」為題（Paris Syndrome），透過電音和電子搖滾音樂文化回到2000年代的巴黎、倫敦、紐約等大城市，服裝將搖滾精神融入恰到好處的剪裁恰中：鑲滿銀色珠飾與訂製水鑽鉚釘的騎士夾克衣領、黑色皮革裝束、鋪鑲的訂製鉚釘、大面積覆蓋的金屬流蘇、錯視效果的水鑽與亮片綴飾，閃爍的光芒從上衣向外延伸至低腰緊身皮褲等，鮮明奪目的時尚單品及舞台服裝的風格是「龐克搖滾風」造型的關鍵。 CELINE 2023冬季男裝系列是對千禧年代電子搖滾的頌歌，並致敬紐約傳奇的原始龐克樂團SUICIDE。圖／CELINE提供 CELINE 2023冬季男裝系列是對千禧年代電子搖滾的頌歌，並致敬紐約傳奇的原始龐克樂團SUICIDE。圖／CELINE提供 CELINE 2023冬季男裝系列是對千禧年代電子搖滾的頌歌，並致敬紐約傳奇的原始龐克樂團SUICIDE。圖／CELINE提供 CELINE 2023冬季男裝系列是對千禧年代電子搖滾的頌歌，並致敬紐約傳奇的原始龐克樂團SUICIDE。圖／CELINE提供 CELINE 2023冬季男裝系列是對千禧年代電子搖滾的頌歌，並致敬紐約傳奇的原始龐克樂團SUICIDE。圖／CELINE提供 V金泰亨為CELINE 2023冬季男裝系列拍攝形象大片。圖／CELINE提供 V金泰亨為CELINE 2023冬季男裝系列拍攝形象大片。圖／CELINE提供