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雷嘉汭站台BAO BAO 101專賣店 金屬小包上手輕放「閃」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
常「偷背」媽媽包款的雷嘉汭，無意間流露了與母親的親密感情。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
常「偷背」媽媽包款的雷嘉汭，無意間流露了與母親的親密感情。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供

BAO BAO ISSEY MIYAKE今日為台北101專賣店正式揭開序幕，除邀請人氣新星雷嘉汭、黃冠智出席，店裝並帶來全台唯一「Kuro」系列主題專區，以及為聖誕系列推出的星雲鋁光系列，展現閃耀、輕奢的冬日時尚。

一身波浪格紋的雷嘉汭笑稱她常偷背媽媽包款，無意間流露母女好感情。她並表示身上的隨身小包正可收納錢包、鑰匙、手機與雜物，此外也特別鍾意聖誕節主推的鐵灰色款，是今日逛店的另一推薦。明年將有新作、公視迷你劇集《聽海湧》與《華麗計程車行》的黃冠智則特別喜歡大包，並表示選包只有一個原則：「就是帥」，同時希望自己能更有口袋深度，將店內喜歡的包款全數「打包」。

今日雷嘉汭、黃冠智出席帶逛的BAO BAO ISSEY MIYAKE台北101專賣店，以金屬光澤感的門面、明亮的簡約的輕工業風格，散發當代都會氛圍。同時店中也具備全台唯一的「Kuro」系列主題陳列，全系列涵蓋小型包袋、斜肩包、後背包，也讓不同領域、不同性別的專業人士，都能找到自己的命定包款，有型有款。

雖然都是以三角形組成包款「表情」，但不同的光澤質感與組合方式，形成BAO BAO ISSEY MIYAKE豐富的百變風格。像是聖誕色主題的的「星雲鋁金」卡其綠、酒紅和鐵灰等三色，其表面經過特殊的漆藝工序，呈現立體、多變的漸變質地；「Boston奧拉方形」系列則使用霧面金屬感三角片，帶來啞光的低調質感，並有方形M手提包、方形S手提包與討喜可愛的波波零錢包等多種款式。

值得一提的是：季節限定的紫色款再有手提托特包與馬鞍側背包兩種設計已經開賣，可逕行前往BAO BAO ISSEY MIYAKE台北101二樓，或電洽：0903-217127。

BAO BAO ISSEY MIYAKE正式入駐台北101購物中心二樓，以金屬光澤的輕工業風格，展現都會簡約時髦。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
BAO BAO ISSEY MIYAKE正式入駐台北101購物中心二樓，以金屬光澤的輕工業風格，展現都會簡約時髦。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
新生代演員黃冠智人氣看漲，明年並有《聽海湧》與《華麗計程車行》新戲上檔，值得期待。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
新生代演員黃冠智人氣看漲，明年並有《聽海湧》與《華麗計程車行》新戲上檔，值得期待。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
帶有金屬光澤與立體質地的新款星雲鋁金包款，表面並經過特殊的漆藝裝飾。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
帶有金屬光澤與立體質地的新款星雲鋁金包款，表面並經過特殊的漆藝裝飾。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
2017年拍攝茄子蛋MV《浪子回頭》出道的黃冠智，並曾以《降河洄游》獲第57屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男配角獎。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
2017年拍攝茄子蛋MV《浪子回頭》出道的黃冠智，並曾以《降河洄游》獲第57屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男配角獎。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
全新BAO BAO ISSEY MIYAKE專賣店位於台北101購物中心二樓，並介於松智環與中環之間。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
全新BAO BAO ISSEY MIYAKE專賣店位於台北101購物中心二樓，並介於松智環與中環之間。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
星雲鋁金S手提包，價格店洽。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
星雲鋁金S手提包，價格店洽。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
季節暗紫色托特手提包，價格店洽。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
季節暗紫色托特手提包，價格店洽。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
因演出《八尺門的辯護人》走紅的雷嘉汭，今日以甜美風格出席BAO BAO ISSEY MIYAKE開幕活動。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
因演出《八尺門的辯護人》走紅的雷嘉汭，今日以甜美風格出席BAO BAO ISSEY MIYAKE開幕活動。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
星雲鋁金S鍊帶包，價格店洽。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
星雲鋁金S鍊帶包，價格店洽。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
由於在三角片中層加入特殊成分，奧拉方型S手提包並具有特殊的珠光質感。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
由於在三角片中層加入特殊成分，奧拉方型S手提包並具有特殊的珠光質感。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
雷嘉汭（右）與黃冠智兩人出席BAO BAO ISSEY MIYAKE台北101專賣店活動，大秀輕快時髦的日系風格。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
雷嘉汭（右）與黃冠智兩人出席BAO BAO ISSEY MIYAKE台北101專賣店活動，大秀輕快時髦的日系風格。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供

台北101

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