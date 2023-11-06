雷嘉汭站台BAO BAO 101專賣店 金屬小包上手輕放「閃」

BAO BAO ISSEY MIYAKE今日為台北101專賣店正式揭開序幕，除邀請人氣新星雷嘉汭、黃冠智出席，店裝並帶來全台唯一「Kuro」系列主題專區，以及為聖誕系列推出的星雲鋁光系列，展現閃耀、輕奢的冬日時尚。

一身波浪格紋的雷嘉汭笑稱她常偷背媽媽包款，無意間流露母女好感情。她並表示身上的隨身小包正可收納錢包、鑰匙、手機與雜物，此外也特別鍾意聖誕節主推的鐵灰色款，是今日逛店的另一推薦。明年將有新作、公視迷你劇集《聽海湧》與《華麗計程車行》的黃冠智則特別喜歡大包，並表示選包只有一個原則：「就是帥」，同時希望自己能更有口袋深度，將店內喜歡的包款全數「打包」。

今日雷嘉汭、黃冠智出席帶逛的BAO BAO ISSEY MIYAKE台北101專賣店，以金屬光澤感的門面、明亮的簡約的輕工業風格，散發當代都會氛圍。同時店中也具備全台唯一的「Kuro」系列主題陳列，全系列涵蓋小型包袋、斜肩包、後背包，也讓不同領域、不同性別的專業人士，都能找到自己的命定包款，有型有款。

雖然都是以三角形組成包款「表情」，但不同的光澤質感與組合方式，形成BAO BAO ISSEY MIYAKE豐富的百變風格。像是聖誕色主題的的「星雲鋁金」卡其綠、酒紅和鐵灰等三色，其表面經過特殊的漆藝工序，呈現立體、多變的漸變質地；「Boston奧拉方形」系列則使用霧面金屬感三角片，帶來啞光的低調質感，並有方形M手提包、方形S手提包與討喜可愛的波波零錢包等多種款式。