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蕭亞軒「愛沒有錯」回歸歌壇 感人深情TASAKI珍珠助攻
華語天后蕭亞軒（ELVA）在暌違3年後，推出親自填詞的最新單曲「愛沒有錯」，日前在各大數位音樂平台上架，歌中描繪的矛盾情感深刻動人，加盟新東家華納後的首支MV也同時曝光。在這次的宣傳照中，蕭亞軒配戴優雅簡約的珍珠珠寶更以沈穩內斂的光芒，表達身為女性的溫柔深情，讓粉絲網友都紛紛留言表示「太感人了！」
蕭亞軒配戴的多款珠寶作品來自TASAKI，以堆疊配戴的方式呈現奪目的份量感。創立於日本的TASAKI，以珍珠和鑽石為品牌的核心元素，蕭亞軒所配戴的TASAKI danger手鍊、TASAKI balance signature戒指和balance loop戒指，結合皎潔如玉的珍珠和摩登幾何的金屬線條，展現既衝突大膽，又優雅和諧的視覺效果。
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