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蕭亞軒「愛沒有錯」回歸歌壇 感人深情TASAKI珍珠助攻

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蕭亞軒最新單曲宣傳照，配戴TASAKI珍珠珠寶。圖／摘自藝人臉書粉專
蕭亞軒最新單曲宣傳照，配戴TASAKI珍珠珠寶。圖／摘自藝人臉書粉專

華語天后蕭亞軒（ELVA）在暌違3年後，推出親自填詞的最新單曲「愛沒有錯」，日前在各大數位音樂平台上架，歌中描繪的矛盾情感深刻動人，加盟新東家華納後的首支MV也同時曝光。在這次的宣傳照中，蕭亞軒配戴優雅簡約的珍珠珠寶更以沈穩內斂的光芒，表達身為女性的溫柔深情，讓粉絲網友都紛紛留言表示「太感人了！」

蕭亞軒配戴的多款珠寶作品來自TASAKI，以堆疊配戴的方式呈現奪目的份量感。創立於日本的TASAKI，以珍珠和鑽石為品牌的核心元素，蕭亞軒所配戴的TASAKI danger手鍊、TASAKI balance signature戒指和balance loop戒指，結合皎潔如玉的珍珠和摩登幾何的金屬線條，展現既衝突大膽，又優雅和諧的視覺效果。

蕭亞軒最新單曲宣傳照，配戴TASAKI珍珠珠寶。圖／摘自藝人臉書粉專
蕭亞軒最新單曲宣傳照，配戴TASAKI珍珠珠寶。圖／摘自藝人臉書粉專
TASAKI balance signature珍珠黃K金戒指，11萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance signature珍珠黃K金戒指，11萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance loop珍珠黃K金戒指，價格店洽。圖／TASAKI提供
TASAKI balance loop珍珠黃K金戒指，價格店洽。圖／TASAKI提供
TASAKI balance loop珍珠黃K金戒指，11萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance loop珍珠黃K金戒指，11萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger珍珠手鍊，66萬6,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger珍珠手鍊，66萬6,000元。圖／TASAKI提供
蕭亞軒最新單曲宣傳照，配戴TASAKI珍珠珠寶。圖／摘自藝人臉書粉專
蕭亞軒最新單曲宣傳照，配戴TASAKI珍珠珠寶。圖／摘自藝人臉書粉專

戒指 珠寶

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