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立冬暖身7-ELEVEN攜手晶華酒店 神還原日本石狩鍋美味

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
i預購線上平台設有「名鍋盛典主題專區」，集結名店鍋物湯底、火鍋配料，還可搭配鍋具一同選購，全站免運就近門市取貨。圖／7-ELEVEN提供
i預購線上平台設有「名鍋盛典主題專區」，集結名店鍋物湯底、火鍋配料，還可搭配鍋具一同選購，全站免運就近門市取貨。圖／7-ELEVEN提供

雖然天氣還是熱呼呼，但本週「立冬」吃鍋進補、喝熱湯暖身的儀式感還是不可少！7-ELEVEN門市與預購平台同步推出「名鍋盛典」，主打貼近上班族、小家庭客層「隨時吃鍋」、「輕鬆備料」需求，從鮮食、湯品，自助熱食，到上百款冷凍火鍋週邊商品，讓大家想吃免揪團，單人也能隨時開鍋。

超商微波鮮食越來越強大，今年7-ELEVEN與星級飯店、米其林名店攜手合作，自11月15日起將推出與台北晶華酒店主廚團隊監製開發的「晶華—剝皮辣椒雞鍋」、「晶華—三燔本家石狩鍋」以北海道直輸味噌湯底熬製，神還原日本石狩鍋經典風味。7-ELEVEN今年也首度於名鍋盛典推出蔬食品牌─天素地蔬與米其林綠星餐廳陽明春天全新開發「陽明春天擔擔麻辣鍋」，蔬食也能香辣有味。

7-ELEVEN門市也根據商圈特性引進多款火鍋週邊，像是於鄰近住宅區的門市提供豐富的鍋底、配料、生鮮蔬菜，今年冷凍鍋底與泰式米其林餐廳頌丹樂共同開發「頌丹樂冬蔭湯湯底」，更首度攜手台北遠東香格里拉飯店推出有湯中之王美譽的上海名菜「醃篤鮮」、超商通路獨家販售4款「煮時光」湯底，更掌握小家庭需求推出3款小份量熱銷餃類，另外還有澎湖知名花枝丸品牌「宏裕行」的3款熱銷花枝漿系列商品。

常溫湯底則獨家引進2款王品集團旗下火鍋名店「聚北海道昆布熬高湯」、「石二鍋爆香石頭鍋熬高湯」輕鬆開鍋免熬湯，更率超商通路之先販售「大成生食級雞蛋」等鍋物必備的配料及調料，11月15日至12月12日止火鍋指定商品任選2入9.2折、3入8.8折，購買3入再加贈哈根達斯品脫100元折價券，吃鍋配冰淇淋更過癮。

i預購線上平台則推薦「台中刁民秘罈酸菜魚」、「越南東家羊肉爐」、「山羊城-蔬菜清燉羊肉爐禮盒」及「逸湘齋-東北酸菜白肉鍋」及持續熱銷的「煮時光」系列的湯底與火鍋料，全站免運就近門市取貨，即日起至11月23日止，同享「7-ELEVEN Day狂歡購物節」活動優惠。

「星級饗宴-滷味」已陸續於全台4,000間門市販售，11月15日將推出新品香滷大豆干、韓式辣味魚糕、香濃芋頭燒。圖／7-ELEVEN提供
「星級饗宴-滷味」已陸續於全台4,000間門市販售，11月15日將推出新品香滷大豆干、韓式辣味魚糕、香濃芋頭燒。圖／7-ELEVEN提供
今年7-ELEVEN「星級饗宴-名鍋盛典」自11月15日起推出與台北晶華酒店主廚團隊監製開發的個人鍋物。圖／7-ELEVEN提供
今年7-ELEVEN「星級饗宴-名鍋盛典」自11月15日起推出與台北晶華酒店主廚團隊監製開發的個人鍋物。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年首度於名鍋盛典推出蔬食品牌天素地蔬與米其林綠星餐廳陽明春天全新開發「陽明春天擔擔麻辣鍋」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年首度於名鍋盛典推出蔬食品牌天素地蔬與米其林綠星餐廳陽明春天全新開發「陽明春天擔擔麻辣鍋」。圖／7-ELEVEN提供
今年7-ELEVEN「星級饗宴-名鍋盛典」自11月15日起推出與台北晶華酒店主廚團隊監製開發的個人鍋物。圖／7-ELEVEN提供
今年7-ELEVEN「星級饗宴-名鍋盛典」自11月15日起推出與台北晶華酒店主廚團隊監製開發的個人鍋物。圖／7-ELEVEN提供
今年冷凍鍋底與泰式米其林餐廳頌丹樂共同開發「頌丹樂冬蔭湯湯底」，更首度攜手台北遠東香格里拉飯店推出有湯中之王美譽的上海名菜「醃篤鮮」、超商通路獨家販售4款「煮時光」湯底。圖／7-ELEVEN提供
今年冷凍鍋底與泰式米其林餐廳頌丹樂共同開發「頌丹樂冬蔭湯湯底」，更首度攜手台北遠東香格里拉飯店推出有湯中之王美譽的上海名菜「醃篤鮮」、超商通路獨家販售4款「煮時光」湯底。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN祭出多款個人化湯品，與21風味館、台南晶英酒店、老新台菜、永新鳳茶等餐飲品牌強化食補概念推出麻油雞湯、藥膳排骨湯、人參雞湯等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN祭出多款個人化湯品，與21風味館、台南晶英酒店、老新台菜、永新鳳茶等餐飲品牌強化食補概念推出麻油雞湯、藥膳排骨湯、人參雞湯等。圖／7-ELEVEN提供

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