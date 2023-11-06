立冬暖身7-ELEVEN攜手晶華酒店 神還原日本石狩鍋美味

雖然天氣還是熱呼呼，但本週「立冬」吃鍋進補、喝熱湯暖身的儀式感還是不可少！7-ELEVEN門市與預購平台同步推出「名鍋盛典」，主打貼近上班族、小家庭客層「隨時吃鍋」、「輕鬆備料」需求，從鮮食、湯品，自助熱食，到上百款冷凍火鍋週邊商品，讓大家想吃免揪團，單人也能隨時開鍋。

超商微波鮮食越來越強大，今年7-ELEVEN與星級飯店、米其林名店攜手合作，自11月15日起將推出與台北晶華酒店主廚團隊監製開發的「晶華—剝皮辣椒雞鍋」、「晶華—三燔本家石狩鍋」以北海道直輸味噌湯底熬製，神還原日本石狩鍋經典風味。7-ELEVEN今年也首度於名鍋盛典推出蔬食品牌─天素地蔬與米其林綠星餐廳陽明春天全新開發「陽明春天擔擔麻辣鍋」，蔬食也能香辣有味。

7-ELEVEN門市也根據商圈特性引進多款火鍋週邊，像是於鄰近住宅區的門市提供豐富的鍋底、配料、生鮮蔬菜，今年冷凍鍋底與泰式米其林餐廳頌丹樂共同開發「頌丹樂冬蔭湯湯底」，更首度攜手台北遠東香格里拉飯店推出有湯中之王美譽的上海名菜「醃篤鮮」、超商通路獨家販售4款「煮時光」湯底，更掌握小家庭需求推出3款小份量熱銷餃類，另外還有澎湖知名花枝丸品牌「宏裕行」的3款熱銷花枝漿系列商品。

常溫湯底則獨家引進2款王品集團旗下火鍋名店「聚北海道昆布熬高湯」、「石二鍋爆香石頭鍋熬高湯」輕鬆開鍋免熬湯，更率超商通路之先販售「大成生食級雞蛋」等鍋物必備的配料及調料，11月15日至12月12日止火鍋指定商品任選2入9.2折、3入8.8折，購買3入再加贈哈根達斯品脫100元折價券，吃鍋配冰淇淋更過癮。