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日月潭魚虎輸了！這小傢伙竟以百倍量狂霸潭區

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭遭魚虎入侵，實際上潭內外來種，並非只有牠，珍珠石斑、紅魔鬼等也橫行其中。圖／本報資料照，
日月潭遭魚虎入侵，實際上潭內外來種，並非只有牠，珍珠石斑、紅魔鬼等也橫行其中。圖／本報資料照，

日月潭遭魚虎入侵，引發關注，實際上潭內外來種，並非只有牠，珍珠石斑、紅魔鬼等也橫行其中，為維護潭區生態平衡，有釣友自發組隊，甚至獎勵除害，經統計，今年外來種落網成果，魚虎並非大宗僅約百來尾，以紅魔鬼破萬尾最狂。

南投縣政府指出，對日月潭生態造成危害的外來種，以「玻璃魚」最早入侵潭區，之後又遭紅魔鬼、珍珠石斑、魚虎等肆虐，且這3類魚種嚴重威脅潭內曲腰魚、奇力魚、潭蝦等本土魚蝦生存空間，被視為日月潭的3大外來魚種惡霸。

而因魚虎在潭區居食物鏈最高層，且一般民眾禁止電撈，縣府近年著眼與清大研究團隊、當地漁會合作，透過電撈魚虎球防治，減少並壓制其族群數量；不少民力投入移除魚虎、珍珠石斑、紅魔鬼等外來種成魚，甚至自發性組隊或獎勵除害。

日月潭當地莊姓居民3年前透過臉書成立「日月潭除三害特攻隊」社團，號召愛釣魚的同好投入消滅日月潭外來種魚類的行列，吸引不少釣友加入，相揪到潭區垂釣除害，至今成員已逾5千人，也每月評選獎勵釣具給釣到「最大尾」的團友。

而該社團統計今年元月起至10月底的除害成果，粗估魚虎約100尾、珍珠石斑約1000尾、紅魔鬼多達1萬尾；莊姓團長分析，釣量與魚類體型大小、垂釣難易度等因素有關，但3者呈現10倍等比級數，不難看出紅魔鬼在潭區數量驚人。

縣府感謝民力協助移除外來種，但也提醒，電器法（電撈）須經申請才能作業，目前僅由固定人員執行，切勿魚目混珠電魚；另，日月潭屬台電管轄水庫，且位於日月潭風景區範圍，垂釣捕魚應遵守相關規定在許可活動區域進行，以免受罰。

日月潭遭魚虎入侵，引發關注，不少民力投入垂釣協助移除。圖／資料照，南投縣政府提供
日月潭遭魚虎入侵，引發關注，不少民力投入垂釣協助移除。圖／資料照，南投縣政府提供
日月潭遭魚虎入侵，引發關注，不少民力投入垂釣協助移除。圖／資料照，日月潭一等高提供
日月潭遭魚虎入侵，引發關注，不少民力投入垂釣協助移除。圖／資料照，日月潭一等高提供

日月潭 魚類

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