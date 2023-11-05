星巴克連續2天「2杯6折」！含星冰樂全系列 買「大杯」就行

星巴克宣布於11月6、7日連續2天，推出「呼叫工作夥伴，一起喝杯咖啡吧！2杯6折」優惠，活動期間於營業時間至門市購買兩杯大杯（含）以上相同容量、風味、冰熱的飲料，可享「2杯6折」優惠，單筆交易最高限購4杯，並限當場一次領取。

在優惠品項方面，依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，許多星迷在乎的「星冰樂」，倒是全系列都還蓋在內。由於這次優惠只要買「大杯」就可以參加，不像「買一送一」的門檻經常是「特大杯」，還是值得星迷把握。