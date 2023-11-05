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星巴克連續2天「2杯6折」！含星冰樂全系列 買「大杯」就行

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克這一波優惠活動，只要買「大杯」就能參加，單筆交易最多買4杯。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克這一波優惠活動，只要買「大杯」就能參加，單筆交易最多買4杯。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克宣布於11月6、7日連續2天，推出「呼叫工作夥伴，一起喝杯咖啡吧！2杯6折」優惠，活動期間於營業時間至門市購買兩杯大杯（含）以上相同容量、風味、冰熱的飲料，可享「2杯6折」優惠，單筆交易最高限購4杯，並限當場一次領取。

在優惠品項方面，依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，許多星迷在乎的「星冰樂」，倒是全系列都還蓋在內。由於這次優惠只要買「大杯」就可以參加，不像「買一送一」的門檻經常是「特大杯」，還是值得星迷把握。

本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

星巴克宣布於11月6、7日連續2天，推出「呼叫工作夥伴，一起喝杯咖啡吧！ 2杯6折」優惠。圖／摘自星巴克官網
星巴克宣布於11月6、7日連續2天，推出「呼叫工作夥伴，一起喝杯咖啡吧！ 2杯6折」優惠。圖／摘自星巴克官網

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