紐約蘇富比大藏家專場 將拍畢卡索《戴手表的女人》

在過去一個世紀中，有一些人物為塑造20世紀藝術發揮了至關重要的影響。艾米莉費雪蘭多（Emily Fisher Landau）就是其中之一。這位走在最前面的大收藏家，所的收藏名作薈萃，堪稱史上最偉大的收藏系列之一。紐約蘇富比（Sotheby's）將於11月8日至9日止舉辦的「艾米莉費雪蘭多臻極珍藏」專場拍賣上，焦點為預估成交價在1.2億美元的號稱畢卡索「奇蹟之年」1932年的油畫作品《戴手表的女人》。

艾米莉費雪蘭多從小熱愛藝術且眼光精準：她在1960年代收藏的第一件當代藝術家作品就是亞歷山大考爾德（Alexander Calder）的動態雕塑。除了自己的品味受藏，在惠特尼美國藝術博物館委員會任職30餘年間，她與各方藝術家建立起緊密的關係：幾十年來定期拜訪工作室、並與每位藝術家直接交流。從埃德魯沙（Ed Ruscha）、賈斯珀瓊斯（Jasper Johns）等戰後巨匠，到Glenn Ligon和Mark Tansey等21世紀先鋒，她始終是一位堅定的贊助人和朋友，使她成為了60-80年代最偉大的藏家和藝術贊助人之一。

從1980年代中期開始，她被任命為託管人，讓她與惠特尼美國藝術博物館的關係變得更加密切。在隨後的30年當 中，她以多種方式深入參與惠特尼美國藝術博物館的工作，包括擔任繪畫及雕塑收購委員會主席， 並透過資助惠特尼雙年展來支持美國藝術家。2010年，她史無前例地捐贈了近400作品，後以「 傳奇：艾米莉費雪蘭多收藏」為主題展出，而位於曼哈頓麥迪遜大道的布魯爾大樓四樓至今仍以她的名字命名。

焦點拍品畢卡索《戴手表的女人》是艾米莉費雪蘭多在剛開始收藏藝術時於1968年購入的，50多年來，此畫一直懸掛在她紐約家中壁爐的上方，成為了她收藏的基石。畫中描繪了藝術家的「黃金繆斯」瑪麗德雷莎沃特（Marie-Therese），創作於關鍵的1932年，不但是畢卡索剛結束他首次大型回顧展之際，也是他剛公開與瑪麗德雷莎沃特戀情的時候。他自由地發揮強烈的原色和優美的形式，整體構圖既強烈複雜又其為和諧。而畢卡索畢生已知現存只有三幅畫以手表為主題，此為其一，而喜愛收藏名表的這位藝術家所畫的年輕情人，配戴着他所珍藏的手表，也格外有意義。這也是自2010年Mrs. Sidney F. Brody收藏《裸體、綠葉和半身像》（Nude, Green Leaves and Bust）創下拍賣紀錄以來，首次在拍場上出現的重要畢卡索1932年畫作。

身為埃德魯沙的忠實擁護者，她所收藏的《確保最後一封信安全（老板）》，是藝術家此類大型文字繪畫中的重要傑作，大型展覽《Ed Ruscha / Now Then》正在紐約現代藝術博物館（MoMA）展出中；此畫惠特尼美國藝術博物館和倫敦海沃美術館等多個重要展覽中展出。 另一件焦點則是來自羅斯科（Mark Rothko）的《無題（西格拉姆壁畫素描）》，與著名的博物館典藏作《西格拉姆壁畫》（Seagram Murals）直接相關，只有極少數此著名系列中的作品還落在私人收藏中，而且西格拉姆壁畫系列的其他畫作亦從未在拍場上出現過。此幅畫亦有逾30年從未公開亮相。

艾米莉費雪蘭多在賈斯珀瓊斯年輕時就認識，《旗幟》系列主題為20世紀中後期在美國出現強烈愛國主義和不滿情緒的矛盾兩極，雖然瓊斯的《旗幟》獲世界多個著名機構收藏（如惠特尼美國藝術博物館、紐約現代藝術博物館和大 都會藝術博物館，以及歐洲多間博物館），但在拍場上卻極為罕見。此作獨特之處在於對旗幟的雙面和鏡像，是近十年來在拍場上首幅《旗幟》系列作品。