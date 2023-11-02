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Yahoo奇摩購物雙11祭「 8大超殺攻略」！全站最低1折起、狂撒破億折價券

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
11月6日至11月11日Yahoo奇摩購物再祭出8大超殺優惠，包括狂撒破億折價券、送百萬紅包、全站最低1折起。圖／Yahoo奇摩購物提供
11月6日至11月11日Yahoo奇摩購物再祭出8大超殺優惠，包括狂撒破億折價券、送百萬紅包、全站最低1折起。圖／Yahoo奇摩購物提供

電商盛會雙11火熱開戰，消費者把握年度最大檔優惠囤貨，更趁高回饋入手高單商品、好康拿好拿滿。11月6日至11月11日Yahoo奇摩購物再祭出8大超殺優惠，包括狂撒破億折價券、送百萬紅包、全站最低1折起、單日消費滿3,500元最高回饋11,000購物金、最高回饋39％，Yahoo聯名卡消費滿3.3萬元登記送5,000刷卡金等，並天天限時推出揪團集殺解鎖爆品，如奈米手持無線吸塵器現省萬元、TRAVEL FOX 20吋行李箱千元有找。此外，Yahoo奇摩AI自動化物流中心也已提前備貨、強化營運效能，預計雙11期間出貨量將成長3倍以上。

迎戰雙11，Yahoo奇摩購物積極跨業結盟，將優惠從線上延伸到實體店，祭出吃喝玩樂多重好康。獨家攜手高人氣名店「壽司郎」推出「1111限定快閃壽司店」活動，即日起至11月11日Yahoo奇摩購物 LINE官方帳號將送出2萬盤壽司免費抵用券，在Yahoo奇摩購物中心消費還有機會抽免費壽司月月吃；11月12日前於壽司郎門市消費滿千元可獲得聯名貼紙，掃描貼紙上QRCode再拿Yahoo奇摩購物中心百元折價券，總計將送出600萬元。

Yahoo奇摩購物中心也與「AFTEEX樂桃航空」合作，即日起至11月11日選用「AFTEE先享後付」進行支付，即可獲得250元樂桃優惠代碼，再抽11,111相當於台幣現金的Peach點數，在年末旅遊旺季也能輕鬆體驗旅行。此外，雙11玩「天天開寶箱」遊戲，天天送必勝客4折、肯德基5.4折價券與熊貓超市首購6折優惠碼等好康。

消費者把握大促高回饋下單，Yahoo奇摩購物高單商品年平均客單價及消費頻次雙成長，其中以21～30歲成長力道最高。盤點雙11高單商品Top5熱銷榜，由iPhone 15 Pro Max／iPhone 15 Pro奪下第一，Vlog必備旗艦款相機位居第3；精品中ROLEX勞力士熱門綠水鬼錶款、Hermès經典包款Lindy則分占第2、4名；保值性高的黃金也躍進榜單，以1盎司金條業績年漲3倍表現最亮眼。

Yahoo奇摩購物雙11不僅推出黃金挑戰市場最低價、GIA鑽石下殺3.7折起、輝葉律動機現省2.7萬元、DR.WU與NIVEA妮維雅全台獨家商品組3.3折起等超值優惠，Yahoo奇摩購物中心也提供「三大安心購服務」，祭出「精品真品保險」提供千萬保障、超長15天鑑賞期、屢獲殊榮的專屬客服團隊。

雙11優惠琳瑯滿目，怎麼買最划算？Yahoo奇摩購物公布正慶（11月6日至11月11日）8大超殺攻略：

★攻略1：狂灑破億折價券、全站下殺1折起。

★攻略2：單日消費滿3,500元最高回饋11,000購物金，刷卡最高衝39%回饋。

★攻略3：活動期間每天上午11點「整點搶紅包」，最低1折券限量搶，總計百萬元紅包大放送。

★攻略4：活動期間每天限時（凌晨0點、中午12點）加碼最高送1,000購物金。

★攻略5：「天天殺價日」集氣殺價解鎖爆品1折起，還有機會抽中5折券。

★攻略6：玩「天天開寶箱」遊戲，天天賺888超贈點（1點=1元），抽必勝客、肯德基與熊貓超市等最低4折起優惠券，共有總值千萬元獎項。

★攻略7：拍賣好物1元起標，11元夯品天天搶；下單即抽破萬元5星級義大皇家雙人住宿券與樂園門票。11月11日當天7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富超商取貨滿99元免運。

★攻略8：獨家攜手「壽司郎」， 2萬盤免費壽司、600萬折價券大放送；消費選用AFTEE先享後付付款即可獲得250元樂桃航空優惠代碼，再抽11,111 Peach點數。

●附註：詳細優惠活動內容與商品售價依網頁公告為準。

American Explorer美國探險家25吋行李箱，Yahoo奇摩購物中心11月11日開賣，原價3,080元、限時下殺2.8折優惠價850元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
American Explorer美國探險家25吋行李箱，Yahoo奇摩購物中心11月11日開賣，原價3,080元、限時下殺2.8折優惠價850元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
New Balance復古鞋（UXC72NB-D），Yahoo奇摩購物中心獨家款，原價3,480元、限時下殺3.2折優惠價1,111元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
New Balance復古鞋（UXC72NB-D），Yahoo奇摩購物中心獨家款，原價3,480元、限時下殺3.2折優惠價1,111元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
輝葉COZY FIT律動奇機2.0（HY-808A），Yahoo奇摩購物中心11月7日開賣，原價42,800元、限時下殺3.5折優惠價14,999元。（Yahoo奇摩購物中心）
輝葉COZY FIT律動奇機2.0（HY-808A），Yahoo奇摩購物中心11月7日開賣，原價42,800元、限時下殺3.5折優惠價14,999元。（Yahoo奇摩購物中心）
Yahoo奇摩購物高單商品年平均客單價及消費頻次雙成長，其中以21～30歲成長力道最高。圖／Yahoo奇摩購物提供
Yahoo奇摩購物高單商品年平均客單價及消費頻次雙成長，其中以21～30歲成長力道最高。圖／Yahoo奇摩購物提供
PS5主機，Yahoo奇摩拍賣11月11日開賣，原價17,580元、下殺6.3折優惠價11,111元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
PS5主機，Yahoo奇摩拍賣11月11日開賣，原價17,580元、下殺6.3折優惠價11,111元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
Yahoo奇摩購物公布雙11高單商品Top5熱銷榜 ，由3C、精品與黃金攻占榜單，iPhone 15新機奪冠。圖／Yahoo奇摩購物提供
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DR.WU角鯊潤澤修復精華油（30ml，買1送1），原價4,000元、Yahoo奇摩購物中心限時下殺5折優惠價2,000元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
DR.WU角鯊潤澤修復精華油（30ml，買1送1），原價4,000元、Yahoo奇摩購物中心限時下殺5折優惠價2,000元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物獨家攜手高人氣名店「壽司郎」推出「1111限定快閃壽司店」活動，即日起至11月11日Yahoo奇摩購物LINE官方帳號將送出2萬盤壽司免費抵用券；11月12日前於壽司郎門市消費滿千元可獲得聯名貼紙，掃描貼紙上QRCode再拿Yahoo奇摩購物中心百元折價券，總計將送出600萬元。圖／Yahoo奇摩購物提供
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壽司郎 雙11

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