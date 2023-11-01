快訊

粉絲錯愕！台中亞洲最大「小熊博物館」突宣布停業 經營2年被一事壓垮

經濟部打臉行政院？王美花：核電非綠電 院長指的是綠色融資

國民黨不分區卡位 傳王金平爭取中、韓國瑜被點名卻埋變數

明天開幕！台北第二間「橋村炸雞」來了 啤酒買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
橋村炸雞將於11月2日進駐台北101。記者陳睿中/攝影
橋村炸雞將於11月2日進駐台北101。記者陳睿中/攝影

連鎖韓國炸雞「橋村炸雞」自今年8月正式登台，首店落腳板橋車站環球購物中心。「橋村炸雞」再宣布二店將於11月2日在台北101 B1美食街開幕，除了提供韓式炸雞外，還主打個人、雙人套餐，共有12款不同選擇。為慶祝開幕，11月2日至11月6日期間，還有橋村鉑金啤酒、精釀柚子啤酒買1送1優惠。

橋村炸雞台北101店裝潢以橋村的黃色為主軸，傳遞溫馨氛圍。因坐落於美食廣場，民眾也無需等待專屬內用座位。台北101店主打個人及雙人套餐，讓餐點選擇更彈性。蜂蜜帶骨雞、腿翅Combo品項，也首度加入個人套餐行列，還有韓式魚糕湯、辣泡菜炒飯等非炸物選項，共計有12款套餐，另外還有7種副餐可以選擇。

為慶祝新店開幕，11月2日至11月6日期間，每日前30名購買炸雞系列品項（全雞、半雞、Combo、無骨腿肉）的消費者，即享橋村啤酒買1送1（組合為橋村鉑金啤酒、精釀柚子啤酒兩款啤酒各一瓶）。同時橋村炸雞也預告，將於12月開設第三家分店 。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

套餐 橋村炸雞 台北101

延伸閱讀

大貨車啤酒掉滿地 車流動彈不得...緊急調撥車道應急

影／基隆往台北通勤遲到罵翻 500箱啤酒環局無法清塞爆

影／數百箱啤酒散落國3基金交道道附近塞爆 通勤哀號

收藏起來！阿里山林鐵再推嘉義限定販售「沼平櫻啤酒」

相關新聞

插旗台北101！橋村炸雞二店明日開幕 12種個人套餐吸客

王座（2751）引進韓國炸雞第一品牌「橋村炸雞」宣布二店將於11月2日在台北101 B1美食街盛大開幕。延續首店特色，提...

獨／日本首相曾祖父也在此開過店！基隆「洋城、米塔烘焙」開業10年突傳歇業

鄰近基隆火車站與基隆港的「洋城義大利餐廳」與「米塔手感烘焙」，近期傳出已於10月31日歇業，結束10年的經營時光。對此，...

台北首間「橋村炸雞」明開幕！啤酒買1送1

連鎖韓國炸雞「橋村炸雞」自今年8月正式登台，首店落腳板橋車站環球購物中心。「橋村炸雞」再宣布二店將於11月2日在台北10...

vivo V29 5G推櫻花粉新色 搶攻雙11商機

手機品牌廠vivo日前推出全新V29 5G頂級人像旗艦系列，擁有vivo迄今為止最大、最高規格的冷暖柔光環打造智慧柔光人...

7-ELEVEN「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」集點新登場！跨界聯名設計推逾20款限定逸品

為滿足耶誕節送禮、交換禮物需求，7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI 三麗鷗明星夢幻時尚」快...

魅力超強！橘色惡魔12月登國家音樂廳 門票10分鐘內完售

日本京都橘高校吹奏樂部在台首場售票音樂會今天中午12時開放購票，10分鐘內完售，「橘色惡魔」魅力不減，更有來自馬來西亞的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。