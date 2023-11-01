明天開幕！台北第二間「橋村炸雞」來了 啤酒買1送1

連鎖韓國炸雞「橋村炸雞」自今年8月正式登台，首店落腳板橋車站環球購物中心。「橋村炸雞」再宣布二店將於11月2日在台北101 B1美食街開幕，除了提供韓式炸雞外，還主打個人、雙人套餐，共有12款不同選擇。為慶祝開幕，11月2日至11月6日期間，還有橋村鉑金啤酒、精釀柚子啤酒買1送1優惠。

橋村炸雞台北101店裝潢以橋村的黃色為主軸，傳遞溫馨氛圍。因坐落於美食廣場，民眾也無需等待專屬內用座位。台北101店主打個人及雙人套餐，讓餐點選擇更彈性。蜂蜜帶骨雞、腿翅Combo品項，也首度加入個人套餐行列，還有韓式魚糕湯、辣泡菜炒飯等非炸物選項，共計有12款套餐，另外還有7種副餐可以選擇。

為慶祝新店開幕，11月2日至11月6日期間，每日前30名購買炸雞系列品項（全雞、半雞、Combo、無骨腿肉）的消費者，即享橋村啤酒買1送1（組合為橋村鉑金啤酒、精釀柚子啤酒兩款啤酒各一瓶）。同時橋村炸雞也預告，將於12月開設第三家分店 。

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