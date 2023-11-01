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7-ELEVEN「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」集點新登場！跨界聯名設計推逾20款限定逸品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
為滿足耶誕節送禮、交換禮物需求，7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動。圖／7-ELEVEN提供
為滿足耶誕節送禮、交換禮物需求，7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動。圖／7-ELEVEN提供

為滿足耶誕節送禮、交換禮物需求，7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，睽違近2年再度攜手國際設計師ANNA SUI並邀請三麗鷗3大人氣大明星：酷洛米、美樂蒂、大耳狗首度同台登場，以神秘黑、魔幻紫交織出全球搶先曝光的全新聯名設計，橫跨居家、辦公、外出、收藏4大生活情境，研發逾20款限定逸品，甜美兼具時尚，不僅是粉絲必收珍藏，送禮也時髦又大方。

7-ELEVEN自2021年集點活動首度與國際設計師ANNA SUI合作引發熱烈迴響，今年再度攜手，盤點粉絲們生活日常需求，開發逾20款可愛、時尚、實用兼具的限量生活精品，此次推出多款少女心爆棚的立體公仔設計，包含30公分超大存錢筒、公仔陶瓷蠟燭、公仔旋轉投影燈、公仔磁吸充電盤、絨毛娃娃等，還有時尚皮革隨行包、萬用皮革收納包、公主風造型直傘、ANNA SUI品牌時尚保暖圍巾等外出裝扮必備的限量精品，以及萬用桌墊、無線鍵盤、無線滑鼠、筆電包、太陽能計算機等居家、辦公實用又可愛的3C周邊精品，從生活小物營造生活儀式感。。

7-ELEVEN全店集點活動同場加映市場破盤價的限量禮品新選擇，引進ANNA SUI品牌香氛、知音文創三麗鷗聯名音樂盒，以最低3.4折起的市場價格，讓消費者可就近到7-ELEVEN門市超值預購，包含美樂蒂演奏多旋轉音樂鈴、Hello Kitty旋轉木馬上下動音樂鈴、ANNA SUI紫蝶戀淡香水30ml、ANNA SUI童話美人魚淡香水75ml等，以上商品限時限量販售，11月7日下午3點起準時開搶。

7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，再度與國際設計師ANNA SUI攜手，開發逾20款可愛、時尚、實用兼具的限量生活精品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，再度與國際設計師ANNA SUI攜手，開發逾20款可愛、時尚、實用兼具的限量生活精品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，再度與國際設計師ANNA SUI攜手，開發逾20款可愛、時尚、實用兼具的限量生活精品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，再度與國際設計師ANNA SUI攜手，開發逾20款可愛、時尚、實用兼具的限量生活精品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，「限量30公分公仔聯名絨毛娃娃－美樂蒂款」快閃購11月7日下午3點起消費不限金額+469元換購；11月13日下午3點起集滿6點+469元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，「限量30公分公仔聯名絨毛娃娃－美樂蒂款」快閃購11月7日下午3點起消費不限金額+469元換購；11月13日下午3點起集滿6點+469元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，「限量太陽能計算機」快閃購11月7日下午3點起消費不限金額+299元換購；11月13日下午3點起集滿6點+299元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，「限量太陽能計算機」快閃購11月7日下午3點起消費不限金額+299元換購；11月13日下午3點起集滿6點+299元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，「限量30公分模型公仔存錢筒」快閃購11月7日下午3點起消費不限金額+999元換購；11月13日下午3點起集滿6點+999元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，「限量30公分模型公仔存錢筒」快閃購11月7日下午3點起消費不限金額+999元換購；11月13日下午3點起集滿6點+999元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，「限量13吋皮革電腦包」共2款，快閃購11月7日下午3點起每款消費不限金額+399元換購；11月13日下午3點起每款集滿6點+399元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，「限量13吋皮革電腦包」共2款，快閃購11月7日下午3點起每款消費不限金額+399元換購；11月13日下午3點起每款集滿6點+399元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，「限量聯名公主風造型直傘」共2款，快閃購11月7日下午3點起每款消費不限金額+399元換購；11月13日下午3點起每款集滿6點+399元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，「限量聯名公主風造型直傘」共2款，快閃購11月7日下午3點起每款消費不限金額+399元換購；11月13日下午3點起每款集滿6點+399元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，「限量USB無線光學滑鼠」快閃購11月7日下午3點起消費不限金額+499元換購；11月13日下午3點起集滿6點+499元換購。「限量USB無線鍵盤」快閃購11月7日下午3點起消費不限金額+699元換購；11月13日下午3點起集滿6點+699元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，「限量USB無線光學滑鼠」快閃購11月7日下午3點起消費不限金額+499元換購；11月13日下午3點起集滿6點+499元換購。「限量USB無線鍵盤」快閃購11月7日下午3點起消費不限金額+699元換購；11月13日下午3點起集滿6點+699元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，「限量30公分公仔聯名絨毛娃娃－酷洛米款」快閃購11月7日下午3點起消費不限金額+469元換購；11月13日下午3點起集滿6點+469元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，「限量30公分公仔聯名絨毛娃娃－酷洛米款」快閃購11月7日下午3點起消費不限金額+469元換購；11月13日下午3點起集滿6點+469元換購。圖／7-ELEVEN提供
為滿足耶誕節送禮、交換禮物需求，7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動。圖／7-ELEVEN提供
為滿足耶誕節送禮、交換禮物需求，7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，「限量立體公仔旋轉氣氛燈」快閃購11月7日下午3點起消費不限金額+699元換購；11月13日下午3點起集滿6點+699元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，「限量立體公仔旋轉氣氛燈」快閃購11月7日下午3點起消費不限金額+699元換購；11月13日下午3點起集滿6點+699元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，「限量立體公仔磁吸充電盤」共2款，快閃購11月7日下午3點起每款消費不限金額+699元換購；11月13日下午3點起每款集滿6點+699元換購。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，再度與國際設計師ANNA SUI攜手，開發逾20款可愛、時尚、實用兼具的限量生活精品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，橫跨4大生活情境，研發逾20款限定逸品，甜美兼具時尚。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，橫跨4大生活情境，研發逾20款限定逸品，甜美兼具時尚。圖／7-ELEVEN提供

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