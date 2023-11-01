7-ELEVEN「ANNA SUI | 三麗鷗明星夢幻時尚」集點新登場！跨界聯名設計推逾20款限定逸品

為滿足耶誕節送禮、交換禮物需求，7-ELEVEN自11月7日下午3點起推出「ANNA SUI 三麗鷗明星夢幻時尚」快閃購、集點活動，睽違近2年再度攜手國際設計師ANNA SUI並邀請三麗鷗3大人氣大明星：酷洛米、美樂蒂、大耳狗首度同台登場，以神秘黑、魔幻紫交織出全球搶先曝光的全新聯名設計，橫跨居家、辦公、外出、收藏4大生活情境，研發逾20款限定逸品，甜美兼具時尚，不僅是粉絲必收珍藏，送禮也時髦又大方。

7-ELEVEN自2021年集點活動首度與國際設計師ANNA SUI合作引發熱烈迴響，今年再度攜手，盤點粉絲們生活日常需求，開發逾20款可愛、時尚、實用兼具的限量生活精品，此次推出多款少女心爆棚的立體公仔設計，包含30公分超大存錢筒、公仔陶瓷蠟燭、公仔旋轉投影燈、公仔磁吸充電盤、絨毛娃娃等，還有時尚皮革隨行包、萬用皮革收納包、公主風造型直傘、ANNA SUI品牌時尚保暖圍巾等外出裝扮必備的限量精品，以及萬用桌墊、無線鍵盤、無線滑鼠、筆電包、太陽能計算機等居家、辦公實用又可愛的3C周邊精品，從生活小物營造生活儀式感。。