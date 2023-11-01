KKday瘋玩旅遊節祭第2波優惠 加碼海外一日遊買一送一

為響應ITF台北國際旅展即將登場！旅遊電商平台KKday即日起至11月7日推出「瘋玩旅遊節」第二波促銷優惠，強打線上旅展折扣，全站除了持續推出「每日瘋搶秒殺」、「週週抽豪禮」、「APP限定折扣」3大優惠，再加碼祭出多樣國內外深度旅遊體驗商品買一送一、第二人半價、5折起等優惠。

KKday表示，此次海外體驗主打北海道溫泉、關東長野樹冰溫泉二日遊，買一送一兩人同行價9650元起，還有國人最愛的北海道三大螃蟹吃到飽，獨家延長為90分鐘，加贈全品項飲料暢飲1550元起。針對明年春節想出國的旅客也推早鳥優惠，包含東京5日機加酒3萬3000元起，及大阪、東北、清邁、韓國等團體行程每人2萬9900元起。

KKday指出，11月3日至6日台北國際旅展期間，將於「日本新潟觀光局」展館設攤，並與時常分享日本旅遊資訊的Youtuber「RyuuuTV」合作推出「冬季新潟2天1夜之旅」，可體驗新潟的特色文化與雪地活動，售價1萬9420元起，現場也同步推出東北新潟、仙台5日團體行程每人3萬8900元起。

為迎接日本冬季滑雪、溫泉旺季，KKday針對自由行也推出「東京近郊滑雪一日遊」與「京都近郊滑雪一日遊」5折優惠，含專車接送、教練教學、滑雪裝備、纜車車票每人3050元起，分別於11月6日、7日晚間6點開搶。另還有「北海道函館溫泉螃蟹二日遊」買一送一兩人同行9650元起，「關東長野樹冰溫泉二日遊」買一送一兩人同行1萬1360元起。