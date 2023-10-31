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宇宙傳訊？未來風設計新品 手上有光自來潮
古典與科技、新穎與懷舊，不需要是天秤的絕對兩極。瑞士品牌The Electricianz推出新款Hybrid Mechanical新品，會發光、可以指示時間，結合機械與電子元件，看上去是手表，但也可以成為全身的前衛單品，風格自定義。
乘載於43毫米精鋼表殼內的Hybrid Mechanical，使用了日本製的機械機芯，所以將帶來時鐘與分鐘的顯示功能；但Hybrid Mechanical也不是一款正常想像中的「手表」，除了顯而易見的積體電路板紋理，由於其內部具有10個發光二極管，當按下9點鐘的按鈕時，表面將觸發「逆跳秒」功能，此時燈光將閃爍約6秒，像是寶藏、一次靈光的暗示或神諭，或一次來自未來的神秘通訊。
LED燈管並有白光、藍光、紅光三種顯示，在低光源的環境下將更顯神秘或閃耀，訂價皆為23,890元。
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