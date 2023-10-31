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宇宙傳訊？未來風設計新品 手上有光自來潮

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Hybrid Mechanical腕表共有白光、藍光、紅光，三種不同材質設計。圖／ K.Ming恪明提供
Hybrid Mechanical腕表共有白光、藍光、紅光，三種不同材質設計。圖／ K.Ming恪明提供

古典與科技、新穎與懷舊，不需要是天秤的絕對兩極。瑞士品牌The Electricianz推出新款Hybrid Mechanical新品，會發光、可以指示時間，結合機械與電子元件，看上去是手表，但也可以成為全身的前衛單品，風格自定義。

乘載於43毫米精鋼表殼內的Hybrid Mechanical，使用了日本製的機械機芯，所以將帶來時鐘與分鐘的顯示功能；但Hybrid Mechanical也不是一款正常想像中的「手表」，除了顯而易見的積體電路板紋理，由於其內部具有10個發光二極管，當按下9點鐘的按鈕時，表面將觸發「逆跳秒」功能，此時燈光將閃爍約6秒，像是寶藏、一次靈光的暗示或神諭，或一次來自未來的神秘通訊。

LED燈管並有白光、藍光、紅光三種顯示，在低光源的環境下將更顯神秘或閃耀，訂價皆為23,890元。

可自體發光的Hybrid Mechanical腕表，是由機械機芯結合正申請專利的電子模組組成。圖／ K.Ming恪明提供
可自體發光的Hybrid Mechanical腕表，是由機械機芯結合正申請專利的電子模組組成。圖／ K.Ming恪明提供
Hybrid Mechanical腕表，23,890元。圖／ K.Ming恪明提供
Hybrid Mechanical腕表，23,890元。圖／ K.Ming恪明提供
瑞士品牌The Electricianz推出新款Hybrid Mechanical新品，結合機械與電子元件，風格自定義。圖／ K.Ming恪明提供
瑞士品牌The Electricianz推出新款Hybrid Mechanical新品，結合機械與電子元件，風格自定義。圖／ K.Ming恪明提供

日本

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