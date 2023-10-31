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foodpanda雙11限時狂送萬份免費餐點 快筆記以下時段、優惠碼快手下單

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda 聯手必勝客、頂呱呱、珍煮丹、麻古茶坊等精選品牌，滿額疊加優惠5折起。圖／foodpanda提供
foodpanda 聯手必勝客、頂呱呱、珍煮丹、麻古茶坊等精選品牌，滿額疊加優惠5折起。圖／foodpanda提供

雙11購物節即將到來，不只電商優惠盡出，外送平台也加入戰局！foodpanda宣布推出雙11超狂優惠「限時單單免費送」，11月1日起連續12天將瘋狂送出超過萬份免費餐點，指定時段美食外送、生鮮雜貨消費滿額即由foodpanda請客。除了超爽的限時免單，購買必勝客、麻古茶坊等精選大牌店家商品，滿額疊加優惠5折起，快筆記以下時段、訂好鬧鐘準時搶優惠。

11月1日至11月12日foodpanda推出指定時段輸入優惠碼美食外送、生鮮雜貨單單免費，每天上午11點訂購美食外送，滿250元即折250元；每天下午5點訂購生鮮雜貨及熊貓超市，滿349元現折349元，還可以直送到家。另外，foodpanda也聯手民眾最愛的必勝客、頂呱呱、珍煮丹、麻古茶坊等多間人氣品牌，於指定日消費滿額最高折抵80元，滿250元輸入指定優惠碼再享7折，疊加優惠5折起。雙11當天pandamart熊貓超市指定分店，輸入優惠碼「今天雙十一」，滿649元享7.5折，最高折抵300元。

還有以下這些優惠碼也趕快記下來，11月1日至11月12日活動期間不限時段下單享優惠，美食外送輸入優惠碼「滿漢全十一」，消費滿額享8.5折；外帶自取輸入優惠碼「十一上加喜」，滿149元享7折，最高折抵60元。

整個11月，美食外送「每週二」下訂星巴克指定專區輸入優惠碼「週二星享日」現折70元；指定店家優惠8折起，消費滿329元輸入優惠碼「十一月熊送」再打8.5折，最高折抵60元；指定用戶購買生鮮雜貨指定店家，輸入優惠碼「十一上眉梢」，消費滿額享8折，每人可用1次；輸入優惠碼「十一氣洋洋」，消費滿額享6.5折，每人可用1次。

foodpanda雙11連續12天祭出免費美食外送、生鮮雜貨，快筆記指定時段，通通交給foodpanda來買單。圖／foodpanda提供
foodpanda雙11連續12天祭出免費美食外送、生鮮雜貨，快筆記指定時段，通通交給foodpanda來買單。圖／foodpanda提供
foodpanda歡慶雙11，每天下午5點，生鮮雜貨及熊貓超市，滿349元現折349元，居家用品免費省力送到家。圖／foodpanda提供
foodpanda歡慶雙11，每天下午5點，生鮮雜貨及熊貓超市，滿349元現折349元，居家用品免費省力送到家。圖／foodpanda提供
foodpanda「限時單單免費送」，11月1日至11月12日每天上午11點，美食外送訂單滿250元現折250元，療癒美食輕鬆點。圖／foodpanda提供
foodpanda「限時單單免費送」，11月1日至11月12日每天上午11點，美食外送訂單滿250元現折250元，療癒美食輕鬆點。圖／foodpanda提供

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