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微風精品線上雙11 國際精品輸碼再享8.4折優惠

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
微風精品線上BREEZEONLINE雙11檔期11月1日正式開跑，共為期24天。圖／微風提供
微風精品線上BREEZEONLINE雙11檔期11月1日正式開跑，共為期24天。圖／微風提供

電商雙11促銷大檔開跑，微風精品線上BREEZEONLINE雙11檔期11月1日正式開跑，共為期24天。為慶祝成軍三周年，帶來包括全站國際精品最低2折起，輸入折扣碼「1111」再享8.4折優惠，最高達38%的購物回饋。微風預估今年檔期業績將突破5500萬，比去年成長10％。

BREEZEONLINE微風精品線上主打以實體正櫃供貨，擁有與實體店相通等級的售後服務，讓購物更有保障。雙11檔期全站16%折扣，再加上LINE購物、信用卡分期、全站折扣碼，最高可享受高達38%的現金回饋，還可享微風點數10倍回饋。

BREEZEONLINE特設雙11專區：alexanderwang、Fendi Kids、Moncler Enfant Kids、Moschino baby，都可以11111元或1111元價格購入。另外推出LOEWE、FERRAGAMO獨家旗艦館，擁最齊全的包款配件系列，還有Bottega Veneta VVIP獨家隱藏賣場，只要加入BREEZEONLINE官方LINE帳號即可受邀獲得隱藏10%優惠。

來自英國倫敦的精品內衣Agent Provocateur，價格約落在千元至萬元不等，BREEZEONLEN限時下殺4折，輸入折扣碼「1111」後再享8.4折加碼優惠。微風線上獨家推出的跨品牌保養組合，像是Lancôme小黑瓶、Estee Lauder小棕瓶、Kiehl’s小白瓶、Helena Rubinstein綠寶瓶，還有「年度超大囤貨6入組」2.8折起。另有TOM FORD、LE LABO、Maison Margiela頂級香氛雙入組，以及首次登台線上獨家搶先販售Molton Brown聖誕倒數月曆。活動期間全站單筆消費3000元可參加抽獎。

Salvatore Ferragamo FERRAGAMO HUG小款手提包黑紅撞色9萬4900元，輸碼「1111」享優惠。圖／微風提供
Salvatore Ferragamo FERRAGAMO HUG小款手提包黑紅撞色9萬4900元，輸碼「1111」享優惠。圖／微風提供
BOTTEGA VENETA 迷你相機包5萬9500元，加官方LINE帳號可獲隱藏優惠。圖／微風提供
BOTTEGA VENETA 迷你相機包5萬9500元，加官方LINE帳號可獲隱藏優惠。圖／微風提供
TASAKI petit balance class耳環7萬1600元，輸碼「1111」享優惠。圖／微風提供
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Le Labo苦橙36淡香精100ml國際航空版原價9400元，雙11價7499元。圖／微風提供
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線上獨家搶先販售Molton Brown聖誕倒數月曆9450元。圖／微風提供
線上獨家搶先販售Molton Brown聖誕倒數月曆9450元。圖／微風提供

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