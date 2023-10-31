桃園大江購物中心「美食周年慶」55家餐飲優惠一連30天

餐廳、美食街選擇多元，加上好停車、全年停車免費的優勢，大江購物中心是桃園人假日喜愛出沒的熱點，大江購物中心11月1日起集結55家餐飲品牌，推出為期30天的「好饗去大江」美食周年慶，帶來每日超值餐點、買一送一、銅板價美食等獨家限定美食優惠。

國人熱愛美食，現場享受美食，可說是實體商場無法被線上購物取代的一環，集客效果也最有號召力。大江購物中心11月起推出「美食周年慶」，首三日優惠包括：杏桃鬆餅屋點用翼板牛排送雞肉沙拉一份、饅饅好食切片蛋糕買三送一、馬祖新村素美婷鮮奶茶買一送一，還有八月堂11月1日起至11月7日雪花檸檬六個199元(原價330元)等一系列優惠。

館內餐廳也端出的獨家限定新菜色，包括「檀島香港茶餐廳」推出薑蔥燒鴨煲、蒜蓉蒸鮑魚、生菜脆蝦鬆，每道推薦價300元。「點點心」獨家販售的竹笙排骨湯等。「靜岡勝政日式豬排」於2013年進駐大江，至今仍是高人氣排隊名店，預計11月6日以全新店裝重新開幕，連續三天限量香草厚切里肌豬排套餐以半價優惠招待(原價430元)、極上雪花腿心豬排套餐推薦價380元。

11月8至11月12日聯名卡友獨享雙重好禮，用餐刷卡結帳滿千元最高回饋320元，App會員自11月1日起可免費領取線上美食COUPON券，活動期間消費滿2千元即可參加抽獎有機會獲得萬元旅遊金。

針對親子客層， 大江購物中心將與創盛號、Mister Donut多拿滋合作，分別於11月推出多場小小廚神活動，現場有專人教學，透過親手DIY製作美味甜點，讓親子共度甜蜜時光。

「好饗去大江」買一送一優惠

味之時計台：11/6-11/8泡菜味噌拉麵買一送一，原價每份290元。

沐白：11/1-11/3黑糖波霸鮮奶買一送一。

沫丘：11/1-11/3冬瓜露買一送一，每日限量20組。

馬祖新村：11/1-11/5素美婷鮮奶茶買一送一，每日限量50組。

島瓜：11/1-11/5芋頭粥買一送一，售完為止。

繼光香香雞：11/1-11/4田自薯餅買一送一，每日限量25組。

八蒜包：11/1-11/3買八蒜包贈一顆小蒜包，每日限量30組。