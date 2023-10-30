早鳥折萬+機票銅板價！易飛網祭四大「超激安」旅遊行程震撼ITF旅展

年度旅遊盛事ITF台北國際旅展將於本週五盛大開展，旅遊電商易飛網(攤位編號：K009)以「超激安！世界玩很大」為主題，祭出四大全球超優惠旅遊商品，其中主打全新「易起賀歲」過年寒假系列行程，早鳥優惠最高折萬元，再加碼送外幣萬元大紅包，而冬季戲雪及泡湯主題行程，第二人最高折8,000元，機加酒自由行折後僅6,999元起，另機票最低月付79元起即可飛出國，還有最抗漲的國旅團體行程最低僅4,999元起。凡於旅展現場報名除可參加機票天天抽外，易飛網更加碼抽出一名幸運兒贈送Airpods Pro第二代，邀請正在規劃出國旅遊的旅人，把握旅展限定優惠，機不可失。

易飛網董事長周昀生指出，本次ITF台北國際旅展為去年10月13日國境開放至今滿週年後的首場國際展覽，別具戰略意義，而進一步觀察國人出國旅遊人次目前僅約恢復至疫情前近八成，為更精確洞察旅人消費心理，易飛網透過千名粉絲調查發現「旅費高於疫前」是導致旅人躊躇不前的主因，且多數旅人的旅遊預算都較疫情前增加，為回應旅人需求，易飛網遂以「超激安」行程作為本次消費者溝通重點，四大核心商品包括過年賀歲、冬季賞雪、自由行/機票及國旅，盼在競爭激烈的ITF旅展眾多展攤中吸引旅客駐足，去年解封後首場ITF旅展，易飛網進單營收寫下逼近九位數的亮眼成績，今年有望倍數成長，再創新高。

過年新春早鳥優惠 「易起賀歲」送萬元大紅包

易飛網指出，本次「超激安！世界玩很大」首波核心商品為針對春節檔期推出的「易起賀歲」系列行程，除享旅展早鳥優惠外，再加碼放送外幣萬元大紅包，精選行程包括「銀妝韓國飆雪5日」不進人蔘保肝店，2024年2月10日出發，過年五連休免請假，體驗戶外滑雪場飆雪含雪具五合一、暢遊世界級主題樂園，「樂遊濟州5日」賞御里牧夢幻雪景、打卡彩虹海岸路、火山口巡禮，南韓行程每人32,900元起，第二人最高折萬元；「峴港奢華饗宴5日」入住五星飯店、品嚐龍蝦饗宴，「峴港魅力5日」入住巴拿山城堡別墅、夜遊會安古鎮，越南行程每人36,900元起，第二人折6,000元；「九州深度體驗5日」入住杖立溫泉肥前屋、搭乘直升機俯瞰阿蘇火山口，「九州三大豪華溫泉5日」參拜祐德稻荷神社、漫遊御船山樂園、和牛或螃蟹吃到飽，日本行程每人59,900元起，第二人最高折4,000元，提早安排寒假過年出遊就趁現在。

冬季赴日感受雪國魅力 遊歐泰享浪漫異國風情

易飛網表示，第二大核心商品為冬季玩雪及泡湯行程，主推易飛網「北海道破冰船5日」體驗季節限定破冰船及阿寒湖冰上嘉年華、入住三晚溫泉飯店；「東京雙樂園螃蟹溫泉五日」暢玩迪士尼樂園、雪樂園戲雪、入住一晚溫泉飯店，加碼贈送螃蟹吃到飽；「東北藏王樹冰5日」搭乘360度移動平台高空纜車賞藏王樹冰、漫步江戶時代大街大內宿；「關西四都戲雪 6 日」暢玩六甲山雪樂園、日本環球影城及水族館、散策千年名湯有馬溫泉舊街，前述日本行程最低32,900元起，第二人享最高5,000元優惠。歐洲童話體驗「銀色奧捷斯匈10日」逛歐洲最大聖誕市集、布拉格雙遊船體驗，再升等一晚五星飯店，每人59,900元起，第二人折8,000元；泰國特色行程「易起飛泰6日」嘗鮮All Star遊輪、體驗潑水節、騎大象及坐馬車，含稅簽每人僅16,900元起，第二人再折3,000元。

機票銅板價即飛出國 日本機加酒折後6,999元起

第三大核心商品則瞄準想搶便宜機票的旅人，亞洲航空旅展限定優惠即日起搶先開跑，台北至宿霧955元起、台北至曼谷1,300元起、台北至吉隆坡1,666元起(單程未稅)，11月1日至6日期間下訂可享12期分期0利率專案優惠，平均月付79元起即可飛出國；香港航空攜手易飛網推獨家專案，香港來回機票商務艙6,340起(未稅)。

針對機加酒自由行，易飛網也嚴選「沖繩機加酒4日」兩人同行折後每人6,999元起；「易起賀歲佐賀機加酒4日」寒假過年出發，送租車或SUN Q PASS3日券及WiFi機；「香港機加酒3/4日」8,888元起，旅展現場報名指定行程再送網卡及八達通卡，更多機加酒自由行於易飛網旅展現場可享第二人最高2,000元折扣。此外，易飛網「2024歌詩達莎倫娜號春季航程」熱烈預售中，萬眾矚目的賞櫻行程目的地囊括日本佐世保、熊本，韓國釜山及濟州等熱門城市，自主遊系列行程17,900元起。

國旅抗漲4,999元起 買機票送住宿限量搶購

易飛網進一步說明，壓軸的核心商品乃國旅莫屬，由於國旅房價年年攀升，使得國人紛紛退卻，易飛網帶頭抗漲，推出一系列超高CP值離島行程，最低兩人成行，第二人最高優惠1,000元，嚴選行程包括「奢華海景馬祖秘境3日」踩點傳統聚落橋仔村、探索北海坑道和八八坑道、加碼送海鮮痛風餐及芹壁海景下午茶，每人6,999元起；「澎湖IG打卡3日」入住五星福朋喜來登飯店、走一趟北環島之旅及市區觀光古蹟巡禮，每人6,999元起；「金門漫遊黃金高粱田3日」嚐遍道地小吃美食、享受古崗湖畔下午茶，每人4,999元起；更多國內團體旅遊指定行程皆享第二人折500元優惠。