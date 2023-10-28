小米雙11購物狂歡節 大容量氣炸鍋新品不到3千入手

米粉年度補貨最佳時機來了！「2023小米雙11購物狂歡節」暖身慶開跑，正式活動將於10月31日至11月13日盛大展開，小米今年除了推出加大容量的智慧氣炸鍋「Xiaomi智慧氣炸鍋6.5L、超靜音的Xiaomi聲波電動牙刷T302以及Xiaomi無線車充Pro外，更精選超過百款智慧型手機與智慧家電等熱門商品，祭出最低超狂5折優惠。另外還有活動頁面領券、訂金預購享折扣、深夜消費福利、每日專屬超品日，現在就上小米台灣官網搶優惠。

其中Xiaomi 13T Series率先推出指定通路買贈活動、Xiaomi智慧顯示器Max 86型最低入手價只要37,999元，更於10月31日晚上8點在小米官網mi.com上舉辦「2023小米雙11限定直播」，狂撒現金優惠券，更推最低11元直播秒殺品，米粉們絕對要鎖定。

不能錯過的新品絕對是3,000元有找的大容量氣炸鍋！Xiaomi智慧氣炸鍋升級6.5L大容量，並提供白色與黑色2種顏色選擇，售價2,995元，將於10月31日晚上8點起於指定通路陸續開賣；黑色款將於11月11日起陸續出貨並現貨開賣，雙11早鳥直降300元，特價只要2,695元。

實用新品還有Xiaomi無線車充Pro，提供最高50W高功率快速充電，隨附雙連接埠車用充電器，採用新一代微波雷達感應器，在偵測到裝置移動時會自動打開夾臂，最寬可達84mm，更擁有隱藏式獨立氣流散熱風管設計，有效散熱，提升充電效率。

Xiaomi聲波電動牙刷T302內建4種清潔模式，舒適又靜音，全機支援IPX8防水等級，續航力最長可達150天，外出差旅使用超級方便。新品組合內含4支專屬刷頭組合，售價僅795元，升級電動牙刷入門首選。

除了新品早鳥價之外，還有多款熱門商品直降、最低5折組合套裝、雙11當日狂歡券、每日專屬選品日等優惠活動，即日起至10月30日止暖身慶期間，更每天狂撒最高價值1,111元現金優惠券，想採購記得先快手搶折扣。

熱銷必買商品首推Xiaomi 13T Series專屬優惠搶先開跑，即日起至11月13日止，於指定通路購買Xiaomi 13T Series即贈（或登錄贈）價值995元的Xiaomi行動電源10000 33W口袋版Pro深空藍款。親民價則推薦購買Redmi Note 12 Pro 5G直降4,000元，只要8,999元就能入手，領券最高再折300元；Redmi Note 12S直降1,000元，只要5,999元，領券最高再折500元。購買Xiaomi Pad 6，8GB+256GB售價10,999元，購買即限量贈（或登錄贈）Redmi Buds 4 Lite。

智慧穿戴式腕錶及最受歡迎智慧手環也有優惠，購買Xiaomi Watch S1 Pro黑色款直降2,200元，只要5,695元，領券最高再折285元；購買Xiaomi Watch S1 Pro銀色款直降2,300元，只要5,995元，領券最高再折300元。另外，才剛推出即大受好評的Xiaomi手環8直降200元，只要895元。

想要升級大螢幕劇院級體驗，Xiaomi智慧顯示器Max 86型直降高達30,000元，只要39,999元，領券最高再折2,000元；還有「家庭影院」雙11禮盒套裝，包含小米智慧投影機2與Xiaomi Soundbar 3.1ch，禮盒套裝價只要15,990元。小米更貼心推智慧家電清潔三巨頭，Xiaomi掃拖機器人X10+、Xiaomi高溫無線洗地機 W10 Ultra、Xiaomi超輕量無線吸塵器，最高狂降1.4萬元，升級智慧家電就趁現在。