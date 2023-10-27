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冬季皮膚乾癢有解 研究發現蠶繭絲皂可紓緩不適

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
季節交替的時節，部分國人有皮膚乾癢的困擾，農業部苗栗區農業改良場建議，國人可以利用蠶繭絲皂減緩乾癢症狀；將蠶繭經簡單的手作流程，就可得到護膚又保水的蠶絲皂。圖／苗栗農改場提供
季節交替的時節，部分國人有皮膚乾癢的困擾，農業部苗栗區農業改良場建議，國人可以利用蠶繭絲皂減緩乾癢症狀；將蠶繭經簡單的手作流程，就可得到護膚又保水的蠶絲皂。圖／苗栗農改場提供

季節交替的時節，部分國人有皮膚乾癢的困擾，農業部苗栗區農業改良場建議，國人可以利用蠶繭絲皂減緩乾癢症狀；將蠶繭經簡單的手作流程，就可得到護膚又保水的蠶絲皂。

苗栗農改場研究人員表示，蠶絲主要由蛋白質組成，包含絲膠蛋白和絲素蛋白，具有改善皮膚保溼度及維持彈性等功效。相較坊間之美妝品係利用儀器經高效率萃取技術獲得高純度蠶絲蛋白，一般民眾在家自製蠶絲手工皂，則可利用美工刀先將蠶繭小心削開取出蠶蛹(適當保護下仍可以觀察蠶蛾羽化及繁殖過程)，而削開的蠶繭僅需簡單步驟即可獲取蠶絲蛋白。

研究人員表示，絲膠蛋白親水性高，利用沸水煮蠶繭可以溶解出低濃度絲膠蛋白，或將整顆蠶繭加入鹼性溶液，使蠶繭軟化與水解，是自製手作絲皂的最佳材料。製作蠶絲手工皂有兩種方式，一是利用鹼液(氫氧化鈉溶液)直接水解蠶繭(比例：每100g皂，使用1~5顆蠶繭)後，再將含有蠶絲蛋白的鹼液與橄欖油或棕梠油等配方充分混合（此步驟稱為打皂）皂化成形。

第二種方式則是利用現成皂基製作，僅需將蠶繭於沸水煮至蠶繭軟化，將煮過蠶繭之熱水添加至皂基中固化(比例：每100g皂，使用5~10顆蠶繭)；研究人員提醒，兩種方式都可在家自行操作，但仍須注意操作安全與保持環境通風，以確保DIY活動進行順利。

苗栗農改場說，自製蠶絲手工香皂用來清洗手部和臉部肌膚，可以保留水分、滋養活顏，同時解決剩餘蠶繭及因應季節交替之際造成皮膚不適問題。

農改場 農業部 橄欖油

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