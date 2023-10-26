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雞塊、薯條買1送1！麥當勞「全新app」上線 有3大亮點

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
全新「麥當勞app全球版」將於10月26日15:00起正式上線。圖／麥當勞提供
全新「麥當勞app全球版」將於10月26日15:00起正式上線。圖／麥當勞提供

為提昇服務品質，全新「麥當勞app全球版」將於10月26日15:00起正式上線，包括有全球通行、每1元都能賺M Point、優惠券週週送等3大亮點。為慶祝app新上線，還有「大薯買1送1」、「4塊麥克鷄塊買1送1」等一系列優惠。

全新「麥當勞APP全球版」共有3大特色。其中「全球通行」代表顧客只需註冊單一帳號，立即成為麥當勞會員，可登入麥當勞APP全球版、歡樂送訂餐網站及歡樂送APP多元數位平台，並可以在全球麥當勞餐廳使用，並享有當地優惠回饋。

另外第二項特色「會員不限支付方式，每1元都能賺M Point」，凡消費掃描QRcode，不限金額及支付方式，每1元都能賺1個M Point；歡樂送網路訂餐並登入會員，筆筆消費都可賺。消費累積的M Point，可於麥當勞餐廳免費兌換指定產品。除此之外，針對「麥當勞APP全球版」，並提供「優惠券週週送」，每週提供多張數位優惠券，可是適用於櫃台、得來速、自助點餐機。

為慶祝全新麥當勞APP全球版上線，特別祭出會員獨享限時回饋。10月26日至11月1日，推出「大薯買1送1」及「中杯可口可樂買1送1」優惠券。10月30日至11月5日，推出「經典那堤 (冰/熱) 買1送1」 等優惠券。11月6日至11月12日，推出「金黃地瓜條買1送1」及「經典美式 (冰/熱) 買1送1」。11月8日至11月21日，於麥當勞餐廳消費及歡樂送網路訂餐，同享「M Point兩倍送」。11月13日至11月19日，推出「4塊麥克鷄塊買1送1」。

即日起至11月14日，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「FREE」，即享「4塊麥克鷄塊、勁辣香鷄翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買1送1（5選1）」，送完為止。

麥當勞也表示，包括今年全面升級自助點餐機系統、推出LINE官方帳號，以及全新麥當勞APP全球版上線，還預定於明年推出「手機點餐自取」功能。

「麥當勞app全球版」將每週提供優惠券供會員使用。圖／麥當勞提供
「麥當勞app全球版」將每週提供優惠券供會員使用。圖／麥當勞提供

麥當勞 餐廳 可口可樂

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