懷舊金曲代言人 摩登紳士帶樂迷重返1960

1960年代風靡全球的「四季合唱團」(The Four Seasons),在百老匯音樂劇「澤西男孩」(Jersey Boys)與全球賣座同名電影的推波助瀾下,又重新回到樂迷的視野裡。「聲聲不息」的四季合唱團靈魂人物法蘭基.維里至今仍手握麥克風,持續將經典歌曲帶給更多年輕的觀眾。而他最重要的四位夥伴:Landon Beard、Todd Fournier 以及 Brian、Brandon Brigham 兄弟檔,在陪伴他全球巡演長達15年後,共組了演唱組合「摩登紳士」(The Modern Gentlemen),即承繼了懷舊復古風潮,成為當代西洋樂團老歌新唱的指標性人聲團體,11月26日將首度登上國家音樂廳舞台開唱,展現熟男大叔無敵魅力,帶領台灣觀眾穿越時空!

本次來台除了將帶來四季合唱團的經典歌曲,如Sherry、Big、Girls Don't Cry與傳唱度無懈可擊的Can't Take My Eyes Off You等,也將帶來1960年代的天團披頭四、海灘男孩、Bee Gees的作品,如Surfin' USA、Saw Her Standing There、How Deep Is Your Love等當年紅極一時的冠軍金曲。