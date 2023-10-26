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懷舊金曲代言人 摩登紳士帶樂迷重返1960

聯合新聞網／ 聯合數位文創
曾任四季合唱團成員的人聲團體「摩登紳士」首度訪台，將帶來1960年代西洋金曲。圖／聯合數位文創提供
曾任四季合唱團成員的人聲團體「摩登紳士」首度訪台，將帶來1960年代西洋金曲。圖／聯合數位文創提供

1960年代風靡全球的「四季合唱團」（The Four Seasons），在百老匯音樂劇「澤西男孩」（Jersey Boys）與全球賣座同名電影的推波助瀾下，又重新回到樂迷的視野裡。「聲聲不息」的四季合唱團靈魂人物法蘭基．維里至今仍手握麥克風，持續將經典歌曲帶給更多年輕的觀眾。而他最重要的四位夥伴：Landon Beard、Todd Fournier 以及 Brian、Brandon Brigham 兄弟檔，在陪伴他全球巡演長達15年後，共組了演唱組合「摩登紳士」（The Modern Gentlemen），即承繼了懷舊復古風潮，成為當代西洋樂團老歌新唱的指標性人聲團體，11月26日將首度登上國家音樂廳舞台開唱，展現熟男大叔無敵魅力，帶領台灣觀眾穿越時空！

本次來台除了將帶來四季合唱團的經典歌曲，如Sherry、Big、Girls Don’t Cry與傳唱度無懈可擊的Can’t Take My Eyes Off You等，也將帶來1960年代的天團披頭四、海灘男孩、Bee Gees的作品，如Surfin’ USA、Saw Her Standing There、How Deep Is Your Love等當年紅極一時的冠軍金曲。購票請上 udn售票網，雙人套票、四人套票現正優惠中！客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。

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