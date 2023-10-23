走跳世界／慢悠森活之秋日 虹夕諾雅谷關 非日常的慢活體驗

露時分，氣溫緩降。車行中橫入谷關深處，大片蓊鬱竹林與沉靜的石牆映入眼簾，小巧墨黑霧鐵招牌倚在牆頭，旅人一入內立即能進入「非日常」的優閒與美好。

最會構思在地體驗活動的星野集團，旗下虹夕諾雅谷關將從11月起到明年2月底推出「慢悠森活」專案。安排入住全館唯一擁有私人露台的「森羅」房型，藉由「慢生活」和「慢食」，讓旅人達到身心靈的平衡與放鬆。

谷關的硬體環境頗為出色，同樣請來虹夕諾雅鐵三角，東利惠負責建築、長谷川浩己負責景觀、武石正宣負責照明。從任何角度來看「水之庭園」都是絕美。潺潺流水間的64棵台灣香杉錯落有致，構成森林的主幹，睡蓮淡紫色的花朵和鄰近的鳶尾花相輝映，光是望著就讓人心曠神怡，還輔以習習涼風與蟲鳴鳥語。閒閒靠坐，訪客也融為畫中一景。

絕美的「水之庭園」是虹夕諾雅谷關的經典美景。圖／虹夕諾雅谷關提供

森羅客房內 享用星空蟹宴

森羅客房是總坪數65坪的樓中樓房型，等於是3間房型聯通、最多可睡7個人，是專案的重點空間。

首先是在星空下的中央露台上享受料理長特別客製的「星空蟹宴」，還有什麼比泡過湯之後，面對著無垠的山景，一邊小酌、一邊享用美食更愜意的事！越南春捲裡夾的是冬日盛產的青蟳蟹肉，配上台中知名地酒「威石東」的氣泡酒，讓人胃口頓開。接著是用蟹肉和雞湯熬煮為湯底的沙公火鍋，依序放入龍鬚菜、牛蒡條、蘿蔔、豆腐、新社香菇，服務人員還貼心地幫忙拆蟹肉，幸福指數節節高升。紫米加上蟹膏做成的燉飯，油潤入味。最後是現做的葛切加上楊梅、甜菜根組成的甜點，成為完美的結尾。

最美好的旅宿體驗當然是悠悠地在房間內吃早餐。最後一天的「台式早午餐」送到房間內，在和室內慢慢地品嘗，度過退房前的美好餘光。來台灣一年半的料理長將他在地的體會轉換到餐點中：主食是柚子胡椒調味的冷素麵搭配中部有名的焢肉。吻仔魚玉子燒很出色，蛤蠣蘿蔔排骨湯濃郁對味，蓮子銀耳羹燉得入口即化。南蠻漬花椰菜、日式地瓜葉、木耳柚子醋也都清爽得宜。

虹夕諾雅谷關台式早午餐，是日籍料理長對風土的理解轉譯。圖／虹夕諾雅谷關提供

茶道與香道 來場五感體驗

「慢生活」最好的方式就是透過五感體驗。茶道和香道體驗同樣安排在房間內的榻榻米區。請到的專業茶師是去年「林間茶席」的仙女茶師董紜綺來侍茶。仙女茶師這次身著亞麻色的袍子，同樣端坐在茶席上，面前一方木几上，器皿齊備、壺水將滾，已布好茶席、點上沉香。

活潑開朗的茶師用現代感的語言、鮮活地解釋茶葉知識。她泡的是跟此地同一海拔的梨山清香型烏龍茶，從花香到甜香，溫潤的茶湯入口甘美。另一款冷泡的梨山白茶、同樣沁人心脾。茶席上使用的周邊器物，藤壺、香插、杯盞，無一不美，而且很多是台灣在地年輕職人的作品，讓人驚喜。接著示範用「輕聞瓶」品香，心曠神怡再上一層樓。茶點是特選的「麻薏糕」與「滷肉綠豆椪」，同樣充滿在地風情。

虹夕諾雅谷關台灣茶道與香道體驗。圖／虹夕諾雅谷關提供

泡美肌之湯 享舒眠SPA

谷關「公共浴池」的自然舒暢直媲美星野的起家厝：虹夕諾雅輕井澤的「蜻蜓之湯」。當初星野集團社長星野佳路來谷關勘查時，就是被這兒源源不絕的碳酸氫鹽泉打動，才同意入駐。無色無味的「美肌之湯」在每個房間的半露天溫泉浴池是以豪氣的方式不斷奔流，公共的戶外湯同樣採取「蜿蜒河道」的設計，大家有充足的浸泡空間與隱私。

除了「泡湯」，這次專案加上了「舒眠SPA」幫助旅客全方位放鬆。在以日本茶室為設計概念的芳療室，疲憊的旅客可以先在水療池泡澡、放鬆肌肉，然後讓芳療師以日式、中式融合的手法來疏通經絡，力道適中的油壓，讓人身心舒暢、滌盡塵囂，再泡水療池，旅人宛如重生。

虹夕諾雅谷關「公共浴池」的自然舒暢，直媲美星野的起家厝：虹夕諾雅輕井澤「蜻蜓之湯」。圖／虹夕諾雅谷關提供

讓客人放鬆 淨化身心靈

星野集團芳療總監渡邊徑子在集團有20年資歷，優雅溫婉的她，在第一間虹夕諾雅輕井澤開業前半年就入社。「谷關，正式開業的時候就來過，至今滿多次，這次是定期來視察。被群山環繞、有漂亮的綠樹與溪流，是一個自然資源豐富的地方」。一進入設施，就感覺到另外一個世界。她說這正是集團想要創造的「非日常」的目標與境界。

問及和日本溫泉鄉的比較。她說共同點，都是珍貴的大自然環境。谷關也是一個可以讓人轉換心情的好所在，很好的度假村的質地。不同之處在於，日本的「溫泉學」是一個成長中的學問，比方什麼溫度之間對身體會有什麼樣的益處，其實有做很多學術的研究，是有學理根據的生活倡議。此外，日本是裸湯文化，台灣還是有少數人會穿泳衣。

谷關是非常柔和的泉質，跟輕井澤非常相像。不是太刺激，所以老人家和小朋友都可以輕鬆泡湯。「反覆入浴，也不會很疲倦」。「若以放鬆為目的，這裡的溫泉是最好的」。一進來之後就可以泡溫泉、進行SPA療程，把日常的壓力拋開，不愉快的能量排除，充分淨化整個身心靈。

虹夕諾雅的SPA主軸？她說「放鬆」是重中之重！客人一定都是來住宿的，最好就是可以按摩著、舒服到可以直接睡著的狀態。來到這裡，身體就可以完全進入放鬆的狀態，進入休息模式，不用想著還要趕著去哪裡。笑容可掬的她給每個旅客的真誠建議：「今天晚上，什麼煩惱都拋開，請好好休息！」

虹夕諾雅谷關星空晚宴菜餚。圖／虹夕諾雅谷關提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康