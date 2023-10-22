快訊

超噁！網傳檳榔渣丟茶葉蛋鍋 超商回應：將採法律行動

日本人不愛來台？櫻花妹親曝最愛4美食 台灣交通卻讓她「差點過世」

獨／「選舉捷運」終於要動了 376億汐東線經費核定本周公告招標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／新竹人氣手搖飲「有茶氏」熄燈！議員、網紅都不捨

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鄰近清華大學的「有茶氏」，宣佈已於10月10日結束營業。圖／擷取自有茶氏手工茶飲店粉絲頁
鄰近清華大學的「有茶氏」，宣佈已於10月10日結束營業。圖／擷取自有茶氏手工茶飲店粉絲頁

新竹的鄉親哭哭！位於建功路上的「有茶氏手工茶飲店」，近日發布公告，表示已經於10月10日結束營業。隨著消息出爐，立刻引起網友們的熱烈討論，留言表示「普爾是全台灣最好喝的！！」、「全村的希望已經沒了」、「謝謝你給我們這麼好的大學回憶」，包括市議員林亮君、網紅我是小生也前來留言。

創立於2006年的「有茶氏」，店內提供多種口味的原味茶、醇奶茶、加味茶，還有鮮果飲、咖啡，是許多新竹人的口袋名單，也因為鄰近清華大學，因此陪伴許多清華學子一同成長，是許多校友們的共同回憶。

儘管獲得許多粉絲喜愛，但是有茶氏近日發布公告，表示「已於2023年10月10日結束營業」，同時消費者持有「有茶卡」票券者，可再與業者聯繫。隨著消息出爐，數百名網友們也紛紛留言傳達不捨。市議員林亮君就留言「謝謝有茶氏陪伴我在清大的時光 炭焙烏龍一生推」；網紅我是小生也表示「謝謝老闆，碳培烏龍奶佐培倫機動學的日子永存我心」

新竹

延伸閱讀

東北季風減弱迎風面仍有雨 新竹以南日夜溫差大

台大不設附中 竹縣家長協會：看不到善意

網紅嘆「罵民進黨很可怕」慘被出征 賴清德回應了

陸要求百萬粉網紅實名制 微博CEO王高飛率先「全都露」

相關新聞

獨／新竹人氣手搖飲「有茶氏」熄燈！議員、網紅都不捨

新竹的鄉親哭哭！位於建功路上的「有茶氏手工茶飲店」，近日發布公告，表示已經於10月10日結束營業。隨著消息出爐，立刻引起...

桃園首間旭集開訂！電話被打爆、系統「轉圈圈」 只剩這時段有位

饗賓餐旅旗下的日式自助餐「旭集」即將於10月27日正式進駐中茂新天地12樓，並於今日（10月21日）上午開放訂位。結果湧...

麵食控必吃！竹北「來碗粉」吃得到酸爽帶勁「川味麻辣粉絲」 激推酸V甜美「酸菜白肉湯麵」

udn走跳美食／踢小米 來碗粉就在小米最近每個月必去一次的美麗特健髮管理中心對面。上個月小米去美麗特做頭皮保養，看到不少美食店家就納入了小米的口袋名單。最近為什麼小米那麼常去做保養呢？雖然小

桃園第一間「旭集」10月27日開幕　「這一天」開放訂位

桃園的鄉親久等了！饗賓餐旅旗下的日式自助餐「旭集」即將於10月27日正式進駐中茂新天地12樓，開設桃園第一間分店。旭集也...

最嗨萬聖趴！桃園萬聖城即將開城 限時11天吃喝搞怪就在藝文廣場

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2023桃園萬聖城－魔幻廚房」將於10/21-10/31在桃園藝文廣場盛大舉行，為期11天歷年最長的萬聖節活動，首日邀請多位實力派歌手熱情開唱，化身超炫角色登場同歡。 「

在地人從小吃到大！盤點7家「桃園觀光夜市老字號」店家

味道承載著人們對於一個地區的記憶，而對於桃園人來說，桃園觀光夜市便是小時候與家人吃晚餐和購物的重要連結。桃園觀光夜市位在中正路旁，由中正一街、正康二街以及北埔路周遭一帶組成，全長大約三公里，設有超過200個攤位，或許沒有像其他夜市一樣有那麼多創新的美食，但可都是在地人從小吃到大，真正的老字號，今天來推薦7家桃園觀光夜市老字號店家給大家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。