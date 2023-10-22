獨／新竹人氣手搖飲「有茶氏」熄燈！議員、網紅都不捨

新竹的鄉親哭哭！位於建功路上的「有茶氏手工茶飲店」，近日發布公告，表示已經於10月10日結束營業。隨著消息出爐，立刻引起網友們的熱烈討論，留言表示「普爾是全台灣最好喝的！！」、「全村的希望已經沒了」、「謝謝你給我們這麼好的大學回憶」，包括市議員林亮君、網紅我是小生也前來留言。

創立於2006年的「有茶氏」，店內提供多種口味的原味茶、醇奶茶、加味茶，還有鮮果飲、咖啡，是許多新竹人的口袋名單，也因為鄰近清華大學，因此陪伴許多清華學子一同成長，是許多校友們的共同回憶。

儘管獲得許多粉絲喜愛，但是有茶氏近日發布公告，表示「已於2023年10月10日結束營業」，同時消費者持有「有茶卡」票券者，可再與業者聯繫。隨著消息出爐，數百名網友們也紛紛留言傳達不捨。市議員林亮君就留言「謝謝有茶氏陪伴我在清大的時光 炭焙烏龍一生推」；網紅我是小生也表示「謝謝老闆，碳培烏龍奶佐培倫機動學的日子永存我心」