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桃園首間旭集開訂！電話被打爆、系統「轉圈圈」 只剩這時段有位

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「旭集」即將於10月27日進駐中茂新天地，開設桃園第一間分店。圖／饗賓餐旅提供
「旭集」即將於10月27日進駐中茂新天地，開設桃園第一間分店。圖／饗賓餐旅提供

饗賓餐旅旗下的日式自助餐「旭集」即將於10月27日正式進駐中茂新天地12樓，並於今日（10月21日）上午開放訂位。結果湧入82.5萬網路路線，系統近1小時後才恢復順暢，顯現旭集的超強吸引力。業者也透露，目前首個月的午晚餐全滿，下午茶時段也有8成滿。

主打精緻化日本料理自助餐的「旭集」，自2019年開幕以來，就成為許多人的口袋名單，也是網友心中「全台最難訂的自助餐」之一。即將於10月27日開幕的「旭集中茂店」，乃是桃園第一間、品牌第5間分店。店內規劃500坪空間，設有300席座位，同樣以9大餐區的概念，推出豐富的日式餐點。

旭集中茂店自今日上午9:00開放1個月內的網路訂位，再於10:00開放1個月內的電話訂位。根據業者透露，在近10點時，湧入了82.5萬的網路路線，系統一度「轉圈圈」，約1小時才恢復順暢。有網友就表示「瘋狂轉圈，客滿到底是怎麼訂的」、「這次比天母旭集難訂」、「瘋狂轉瘋狂被登出 終於訂到了」。

日本料理 天母 旭集 吃到飽

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