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漁業署與小七合作推「法式烤鱸魚青醬燉飯」即日起開賣
農業部漁業署首度與統一超商合作，推出方便即食的國產鱸魚餐點「法式烤鱸魚青醬燉飯」，即日起在全台超過6800間7-ELEVEN門市販售，每份價格99元，另限量加碼1萬份，以OPEN POINT APP 1點加89元輕鬆購買，歡迎國人品嚐國產鱸魚的美味。
漁業署表示，110年起積極與交通部公路局、台鐵等單位跨域合作，推出多種特色商品，如國道特色鰻魚餐點、海洋之心鯖魚便當、台鐵鐵石新嚐石斑魚便當、鬼頭刀便當、小卷便當等，為讓國產水產品「通路最大化」、「產品年輕化」、「簡便即食化」。
漁業署輔導業者與統一超商合作，推出年輕族群喜愛的「法式烤鱸魚青醬燉飯」，國產鱸魚肉質無論煎、煮、蒸、烤都美味，微波加熱後，就可品嚐到香氣濃郁、口感極佳的鱸魚青醬燉飯。
漁業署表示，國人已能透過全聯福利中心、楓康超市、大潤發等各地實體通路及「買魚去」、「鱻魚購」等線上平台，購買魚產品，支持產地，減少食物旅程，穩定漁民收益。
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