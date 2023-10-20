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懷舊的「哈味」來了！7-ELEVEN思樂冰「綠精靈」經典回歸

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自10月23日起重新詮釋1980年代經典口味「綠精靈」思樂冰，推出全新哈密瓜風味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月23日起重新詮釋1980年代經典口味「綠精靈」思樂冰，推出全新哈密瓜風味。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「思樂冰」自今年7月起陸續擴大鋪設至全台限定門市，運用經典獨家口味、好康優惠、聯名新喝法等策略持續創造新鮮感，不僅在炎熱的夏季帶來一波六、七年級生復古青春回憶殺，更打入年輕客層，在味覺跟視覺上都給予消費者清涼解渴的感受。7-ELEVEN自10月23日起重新詮釋1980年代經典口味「綠精靈」思樂冰，推出全新哈密瓜風味，吸睛綠色搭配富含碳酸口感的細緻綿密哈密瓜冰沙，共3種容量規格將於全台400間限定門市陸續開賣。

思樂冰「綠精靈」過去於1987年上市，與紅魔鬼、泡泡糖等風味當年率超商通路之先，為紅遍大街小巷的經典商品，全新復刻版本的「綠精靈」結合香甜爽口的哈密瓜，讓綠肉「哈味」果汁升級為直凍腦門的思樂冰、碳酸口感在口中滋滋彈跳，彷彿頑皮的綠精靈，致敬許多人經典的童年懷舊滋味，中杯售價30元、大杯售價39元、特大杯售價45元。

7-ELEVEN思樂冰的高人氣也為超商帶來社群流量與人流，今年夏天部分門市消費者排隊人龍綿延，曾創下單日熱銷1,000杯以上的紀錄，目前7-ELEVEN已有400間門市販售思樂冰，在本島各縣市門市均有設置思樂冰機台，離島地區更已搶先在金門舖機，看好適逢暖冬和旅遊觀光人潮，期望再引領一波流量飲商機。販售門市查詢：https://emap.pcsc.com.tw/。

10月20日7-ELEVEN思樂冰400店慶，一日限定果漾全系列大杯憑icash pay可享買1送1。10月21日思樂冰「蘋果日」，一日限定「果漾蘋果風味蘇打」大杯可享買1送1。10月27日至10月31日7-ELEVEN舉辦萬聖派對活動，思樂冰中杯全品項任選買2送1。

全新復刻版本的「綠精靈」思樂冰結合香甜爽口的哈密瓜，讓綠肉「哈味」果汁升級為直凍腦門的思樂冰、碳酸口感在口中彈跳。圖／7-ELEVEN提供
全新復刻版本的「綠精靈」思樂冰結合香甜爽口的哈密瓜，讓綠肉「哈味」果汁升級為直凍腦門的思樂冰、碳酸口感在口中彈跳。圖／7-ELEVEN提供
10月20日思樂冰400店慶，一日限定果漾全系列大杯憑icash pay可享買1送1。圖／7-ELEVEN提供
10月20日思樂冰400店慶，一日限定果漾全系列大杯憑icash pay可享買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月23日起重新詮釋1980年代經典口味「綠精靈」思樂冰。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月23日起重新詮釋1980年代經典口味「綠精靈」思樂冰。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月23日起重新詮釋1980年代經典口味「綠精靈」思樂冰，共3種容量規格將於全台400間限定門市陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月23日起重新詮釋1980年代經典口味「綠精靈」思樂冰，共3種容量規格將於全台400間限定門市陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月27日至10月31日舉辦萬聖派對活動，思樂冰中杯全品項任選買2送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月27日至10月31日舉辦萬聖派對活動，思樂冰中杯全品項任選買2送1。圖／7-ELEVEN提供
10月20日思樂冰400店慶，一日限定果漾全系列大杯憑icash pay可享買1送1。圖／7-ELEVEN提供
10月20日思樂冰400店慶，一日限定果漾全系列大杯憑icash pay可享買1送1。圖／7-ELEVEN提供
10月21日思樂冰「蘋果日」，一日限定「果漾蘋果風味蘇打」大杯買1送1。圖／7-ELEVEN提供
10月21日思樂冰「蘋果日」，一日限定「果漾蘋果風味蘇打」大杯買1送1。圖／7-ELEVEN提供

售價 消費者 超商

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