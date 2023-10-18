睽違四年上海勞力士大師賽 費德勒出席 展現恆動精神

金風颯爽的寒露時分，整個上海洋溢著一股舒適宜人的秋意，閔行區的「旗忠網球中心」更是滿滿歡慶振奮，因為睽違四年的城中盛事「上海勞力士大師賽（Rolex Shanghai Masters）」正在此地進行。

˙大師賽歷史與超級摯友費德勒

上海勞力士大師賽（Rolex Shanghai Masters）是除了歐洲和北美之外，最高級別的ATP 1000比賽（國際男子職業網球聯合會），僅次於四項大滿貫賽，也是亞洲首屈一指的網球賽事。勞力士和這項亞洲知名的網球賽事有著深厚的淵源，2009年首度舉辦就開始合作，隔年2010年直接取得冠名贊助。

今年的賽事從一週拉長到十二天，2023年10月4日進行到10月15日，參賽人數也從56人增加到96人，總獎金超過一千萬美金。如卡洛斯· 艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)、詹尼克.辛納(Jannik Sinner)及霍爾格 · 魯內(Holger Rune)等六位勞力士網球代言人也都出賽。勞力士對網球的贊助支持可以上溯到1978年的溫布頓錦標賽，45年來始終傾力以赴，今年二月已經宣布未來十年繼續冠名贊助上海大師賽。

全球最受愛戴、二十座大滿貫冠軍的羅傑· 費德勒，以嘉賓身份回歸，領取「上海勞力士大師賽超級摯友」榮銜，來表彰他對網球的卓越貢獻，以及2014、2017在上海勞力士大師賽奪冠的戰績。「我非常榮幸能夠獲得『上海勞力士大師賽超級摯友』的稱號，當年來上海參加旗忠網球中心揭幕儀式的場景還歷歷在目，我很高興情誼能夠一直延續下來」，費德勒表示。

比賽場地「旗忠網球中心」是室外硬地球場，特色是上方鋼構頂棚設計成一朵上海市花「白玉蘭」，遇雨可以整個遮蔽起來，開啟過程彷彿花朵盛放。

2023年「上海勞力士大師賽」重出江湖，有六位勞力士代言人參賽。圖：勞力士提供。

˙勞力士包廂觀賞世紀之戰 最young冠軍卡洛斯爆冷敗落

作為「一日球迷」的台灣媒體團，中午抵達後興沖沖地參觀球場各種設施、聽賽事總監分享經歷疫情一路以來的甘苦歷程、在貴賓室用餐，重頭戲就是傍晚時分，在「中央場館」海景第一排的勞力士包廂（Rolex Suite）觀賞這次的超級明星卡洛斯出戰的十六強賽事。

不得不稱讚勞力士的嗅覺非常敏銳，去年二月就簽下19歲的西班牙小蠻牛卡洛斯當代言人，結果去年九月他馬上先在「美網」奪冠，今年七月更在「溫布頓」逆轉戰勝偉大的喬科維奇，是「史上最年輕的世界第一」。目前20歲的他世界排名第二、也是大會的第一種子球員。

對手32歲的「格里戈爾· 狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）」，保加利亞籍，以前也是勞力士代言人，世界排名第十八。過去最出名的事蹟是曾經和網球女神莎拉波娃交往過三年。

這樣的組合，觀眾肯定是來輕鬆欣賞卡洛斯年輕勇猛的英姿。夜晚涼風習習，服務人員體貼地提供保暖用的軍綠色毛毯。身著軍綠色球衣、女童陪同牽手入場的卡洛斯贏得全場熱烈的歡呼。

勞力士代言人卡洛斯艾· 卡拉茲是今年「上海勞力士大師賽」的第一種子球員。圖：勞力士提供。

一開始果然氣勢如虹，配合卡洛斯每次擊球發出的喉音，大家目不轉睛地欣賞他的各種動作，救球成功的握拳與吼叫、失分後的念念有詞與一臉懊惱，突然反手拍結果把網球變成棒球飛到觀眾席的意外，果然還是個大男孩。

反觀對手格里戈爾，一派安靜淡定。但幾個吊球，卡洛斯來不及接住，果然薑是老的辣，對戰經驗還是充足。最神奇的是為了接球、一字馬劈腿坐下後、居然可以立刻站起來回防成功！！觀眾立刻報以熱烈掌聲。

星空下風更涼了，但場內沸騰不已，因為比數一直膠著，兩人都不斷回擊，每個落段都十分精彩刺激，觀眾也都以熱烈歡呼和掌聲回應每個傑出的動作，我們越來越覺得卡洛斯可能無法輕易過關。但三個月前的溫布頓，他也是後來居上、上演逆轉，應該還是有機會贏吧？！

「上海勞力士大師賽」的比賽場地「旗忠網球中心」是頂尖的室外硬地球場。圖：勞力士提供。

結果，兩個多鐘頭下來，卡洛斯先盛後衰，最後7:5、2:6、4:6，竟然爆冷門敗落！這位自己也不可置信的綠衣金童悻悻然和對手握手後，速速離場。因為是淘汰賽，所以他也就得要打包回家了。

賽後主持人採訪格里戈爾，驚呼他竟以「大會最年長的球員」之姿贏得比賽，他說：「這場球我打得很艱辛！過去幾次和卡洛斯較量，全都輸了！第一盤也落敗，但我不氣餒，一再思索能用什麼策略反制，到了第三盤，我相信自己有充足的體能和能量戰勝對手」，資深老將果然靠著「信念」獲得最終勝利，實在太勵志了！

球果然是圓的。顯然只有「恆動精神」是不變的吧。

勞力士代言人卡洛斯· 艾卡拉茲是今年「上海勞力士大師賽」的第一種子球員。圖：勞力士提供。

「勞力士：防水技術的創新先鋒」展覽

中央球場外側也有「勞力士：防水技術的創新先鋒」展覽，深入淺出地講述品牌發展歷史與主力商品展示。

展板一開始說明1926年誕生的「蠔式腕錶」，是當時全球首隻防水腕錶，別具匠心的專利系統，將旋入式外圈、錶殼底蓋和上鏈錶冠牢牢旋緊於錶殼，衍伸出的「蠔式精神」，即指錶殼跟生蠔牡蠣一般地「堅固、防水、防塵」，之後所有的腕錶都以「蠔式恆動系列」為基礎發展。材質也從銅、金一路到鋼、鈦合金。

解說員表示，部分民眾對勞力士的印象多半是大三針、防水等經典款，但其實也有複雜功能表款，如「天行者系列」以外圈的表冠旋轉，做到了兩地時間、年曆、及以紅點標示月份。另外2020年開始以「蠔式恆動」搭配各種鮮麗色澤的面盤，價格合宜、也易搭配服裝，也頗受年輕族群歡迎。