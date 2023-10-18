全家便利商店攜日貨專賣電商「Bibian比比昂」推獨家超商取貨服務！限時6天免運優惠
看準跨境網購趨勢，全家便利商店繼與韓國最大電商「酷澎」推出便利商店取貨服務後，10月26日起再獨家攜手PChome旗下日本跨境電商「Bibian比比昂」推出取貨服務，首波開放「mercari代購」，其為日本最大二手交易平台，站上平均擁有高達億件商品可選購，全家便利商店將運用全台超過4,200間取貨店點密集優勢以及便利商店24小時營業特性，回應消費者隨時取貨的彈性需求。「Bibian比比昂」全家便利商店取貨服務未來也將持續推出好物商城、日本代標代購、美國代標代購等便利商店取貨服務。
許多台灣民眾喜愛購買日本商品，舉凡玩具公仔、保養藥妝、零食伴手禮等，皆是消費者購物清單選項。瞄準日益興盛的跨境網購商機，全家便利商店創業界之先，攜手PChome旗下日本跨境電商「Bibian比比昂」，10月26日起於「mercari代購」推出便利商店取貨服務，包含玩具公仔模型、動漫偶像周邊、遊戲小卡等超過億件商品，皆可選擇全家便利商店取貨。
歡慶全家便利商店與「Bibian比比昂」取貨服務新上線，10月26日至10月31日限時6天加碼免運活動，於活動期間內上「Bibian比比昂」網購下單，並選擇全家便利商店作為取貨點，不限資格即可享有0元免運好康。此外，「全家Fun心取」網購取件活動也不能錯過，10月18日至10月22日至全家便利商店取貨即贈9元小杯熱拿鐵優惠券。
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