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7-11「霜淇淋買1送1」！COLD STONE「酷黑冰淇淋」開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
7-ELEVEN霜淇淋推出「酷黑！岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」，每支49元。圖／COLD STONE提供
7-ELEVEN霜淇淋推出「酷黑！岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」，每支49元。圖／COLD STONE提供

萬聖節將至，7-ELEVEN聯名COLD STONE推出「酷黑！岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」，以漆黑的外型搭配全新的岩鹽牛奶糖風味，帶來鹹甜交錯又應景的滋味，7-ELEVEN酷聖石複合店與直營門市，則分別推出「酷黑！玫瑰鹽麻吉冰淇淋」、「莓那麼簡單」，同樣主打酷黑色系。為慶祝新品上市，還有「霜淇淋買1送1」、「冰淇淋買1送1」等不同優惠。

7-ELEVEN攜手酷聖石所推出的全新霜淇淋「酷黑！岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」，以牛奶糖風味霜淇淋加上岩鹽點綴，擁有甜鹹交織的的層次滋味，並且還擁有神秘的全黑色澤，每支49元；搭配酷聖石脆餅杯，每杯59元。至於7-ELEVEN酷聖石複合店所推出的「酷黑！玫瑰鹽麻吉冰淇淋」，選用黑金竹炭粉與喜馬拉雅山玫瑰鹽製成酷黑玫瑰鹽冰淇淋，再加入小麻吉，打造COLD STONE萬聖創意鹹甜黑冰，2oz售價59元、3oz售價89元，享樂桶340元。

至於COLD STONE直營門市，期間限定推出「莓那麼簡單」，使用添加竹炭粉的極濃黑草莓冰淇淋，拌入小麻糬，再加上網格巧克力餅乾、巧克力淋醬，兼具香濃與酸甜，每份160元起。同步還有「多力多滋狂想曲」，以及呼應萬聖節的「紫薯沾醬脆餅」登場。

7-ELEVEN霜淇淋、7-ELEVEN酷聖石複合店新品自即日起開賣，10月18日至11月14日期間，每週五六日，霜淇淋憑icashPay結帳享「買1送1」（價低者折）。10月20日至10月22日，7-ELEVEN酷聖石複合店享「指定品項買1球送1球」。10月31日7-ELEVEN酷聖石複合店享「mine享樂桶冰淇淋買1送1」。針對直營門市，10月31日前點購大杯冰淇淋，即贈「蜘蛛網巧克力飾片」1個，送完為止。10月20日至10月22日，點購中杯以上冰淇淋，可享「第2杯50元」優惠。

COLD STONE直營門市，期間限定推出「莓那麼簡單」（圖左）、「多力多滋狂想曲」。圖／COLD STONE提供
COLD STONE直營門市，期間限定推出「莓那麼簡單」（圖左）、「多力多滋狂想曲」。圖／COLD STONE提供
活動期間點購大杯冰淇淋，即贈「蜘蛛網巧克力飾片」。圖／COLD STONE提供
活動期間點購大杯冰淇淋，即贈「蜘蛛網巧克力飾片」。圖／COLD STONE提供
7-ELEVEN霜淇淋推出「酷黑！岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」，搭配酷聖石脆餅杯，每份59元。
7-ELEVEN霜淇淋推出「酷黑！岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」，搭配酷聖石脆餅杯，每份59元。
複合店新品「酷黑！玫瑰鹽麻吉冰淇淋」。圖／COLD STONE提供
複合店新品「酷黑！玫瑰鹽麻吉冰淇淋」。圖／COLD STONE提供

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