7-11「霜淇淋買1送1」！COLD STONE「酷黑冰淇淋」開賣

萬聖節將至，7-ELEVEN聯名COLD STONE推出「酷黑！岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」，以漆黑的外型搭配全新的岩鹽牛奶糖風味，帶來鹹甜交錯又應景的滋味，7-ELEVEN酷聖石複合店與直營門市，則分別推出「酷黑！玫瑰鹽麻吉冰淇淋」、「莓那麼簡單」，同樣主打酷黑色系。為慶祝新品上市，還有「霜淇淋買1送1」、「冰淇淋買1送1」等不同優惠。

7-ELEVEN攜手酷聖石所推出的全新霜淇淋「酷黑！岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」，以牛奶糖風味霜淇淋加上岩鹽點綴，擁有甜鹹交織的的層次滋味，並且還擁有神秘的全黑色澤，每支49元；搭配酷聖石脆餅杯，每杯59元。至於7-ELEVEN酷聖石複合店所推出的「酷黑！玫瑰鹽麻吉冰淇淋」，選用黑金竹炭粉與喜馬拉雅山玫瑰鹽製成酷黑玫瑰鹽冰淇淋，再加入小麻吉，打造COLD STONE萬聖創意鹹甜黑冰，2oz售價59元、3oz售價89元，享樂桶340元。

至於COLD STONE直營門市，期間限定推出「莓那麼簡單」，使用添加竹炭粉的極濃黑草莓冰淇淋，拌入小麻糬，再加上網格巧克力餅乾、巧克力淋醬，兼具香濃與酸甜，每份160元起。同步還有「多力多滋狂想曲」，以及呼應萬聖節的「紫薯沾醬脆餅」登場。