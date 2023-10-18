真的山葵醬！「亦承風味醬」加1元多1包　4種口味可選

嗆辣開胃的「山葵」是許多人喜愛的調味品，但坊間常有以「辣根（西洋山葵）」製成的替代品。標榜使用真實山葵製作山葵醬的「亦承風味醬」，為迎接雙11購物節，限時推出「1元加購」優惠。同時亦承還聯名日料職人王祥富，將旗下6款醬料入菜，推出「和漢料理風味宴」，一次可以品嚐到10菜1湯。

深耕醬料市場束十年的「亦承風味醬」，標榜使用真材實料的生鮮山葵，搭配上日本引進的製醬技術，提供招牌的「山葵風味醬」。不僅成本較辣根製成的西洋山葵醬貴上數倍，還具有嗆辣度較低、具有清新香氣的山葵特質，每包210元。同時亦承也還提供有酸辣山葵醬、南洋風味醬、肉骨茶風味醬、麻辣風味醬、素三杯風味醬等5款品項，每包160～190元。

為了讓民眾感受各款醬料特色，亦承本次攜手王祥富推出「亦承和漢風味宴」，料理囊括日式與中式特色，並且巧妙運用6款醬料入菜，共計吃得到「冬味鰤魚刺身」、「亦承六味」、「亦承琉璃豆腐」、「亦承風味手撕雞」、「三杯極鮮鮑魚」、「橙酒炙燒南洋串」、「六味川燙時蔬」、「北海道鱈場蟹腳佐山葵」、「山葵洋蔥牛小排」、「山葵日式炊飯」及「湘風魚生湯」等料理，每桌（10人）18,888元，採預約製。