真的山葵醬！「亦承風味醬」加1元多1包　4種口味可選

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
亦承提供有6款主力醬料，每包160元起。圖／亦承風味醬提供
亦承提供有6款主力醬料，每包160元起。圖／亦承風味醬提供

嗆辣開胃的「山葵」是許多人喜愛的調味品，但坊間常有以「辣根（西洋山葵）」製成的替代品。標榜使用真實山葵製作山葵醬的「亦承風味醬」，為迎接雙11購物節，限時推出「1元加購」優惠。同時亦承還聯名日料職人王祥富，將旗下6款醬料入菜，推出「和漢料理風味宴」，一次可以品嚐到10菜1湯。

深耕醬料市場束十年的「亦承風味醬」，標榜使用真材實料的生鮮山葵，搭配上日本引進的製醬技術，提供招牌的「山葵風味醬」。不僅成本較辣根製成的西洋山葵醬貴上數倍，還具有嗆辣度較低、具有清新香氣的山葵特質，每包210元。同時亦承也還提供有酸辣山葵醬、南洋風味醬、肉骨茶風味醬、麻辣風味醬、素三杯風味醬等5款品項，每包160～190元。

為了讓民眾感受各款醬料特色，亦承本次攜手王祥富推出「亦承和漢風味宴」，料理囊括日式與中式特色，並且巧妙運用6款醬料入菜，共計吃得到「冬味鰤魚刺身」、「亦承六味」、「亦承琉璃豆腐」、「亦承風味手撕雞」、「三杯極鮮鮑魚」、「橙酒炙燒南洋串」、「六味川燙時蔬」、「北海道鱈場蟹腳佐山葵」、「山葵洋蔥牛小排」、「山葵日式炊飯」及「湘風魚生湯」等料理，每桌（10人）18,888元，採預約製。

為迎接雙11購物節來臨，即日起至11月12日，任選「山葵風味醬」或「酸辣山葵醬」1包，再加價1元，就可加購「南洋風味醬」、「肉骨茶風味醬」、「麻辣風味醬」或「素三杯風味醬」1包。

亦承風味醬聯名日料職人王祥富，推出10菜1湯的「亦承和漢料理風味宴」。圖／亦承風味醬提供
亦承風味醬聯名日料職人王祥富，推出10菜1湯的「亦承和漢料理風味宴」。圖／亦承風味醬提供
亦承「山葵風味醬」，每包210元。圖／亦承風味醬提供
亦承「山葵風味醬」，每包210元。圖／亦承風味醬提供

雙11 洋蔥

延伸閱讀

他衝廁所急抓「衛生紙」卻誤拿這食物 網笑翻：吸濕效果更好

必勝客「起司咔滋餅」現享5折！頂呱呱×OOHA聯名登場

店前人潮吸睛！台北「冠捷脆皮黃金肉圓」酥脆恰恰超涮嘴，小籠湯包、臭豆腐嘗鮮要點

商業興觀點／美食銷日 虛實通路並進

相關新聞

真的山葵醬！「亦承風味醬」加1元多1包　4種口味可選

嗆辣開胃的「山葵」是許多人喜愛的調味品，但坊間常有以「辣根（西洋山葵）」製成的替代品。標榜使用真實山葵製作山葵醬的「亦承...

Swatch攜手歐洲太空總署把星空戴上手！樣式還能自己挑？

滿足你對銀河星空的浪漫想像，Swatch做到了！攜手歐洲太空總署（ESA）推出全新Swatch X You系列腕表，不管是距離地球6500光年的鷹狀星雲，還是位於天鵝座的面紗星雲，統統都能戴上手，而且樣式還可以自己挑？

你覺得自己幸福嗎？韓星太陽TaeYang、全昭彌SOMI分享獲得正能量訣竅

經過疫情後，「你覺得自己幸福嗎？」連續三年針對全球14個主要市場研究，並提出全球幸福感報告的lululemon，邀請了韓星太陽TaeYang、全昭彌SOMI加入找尋身心幸福活動，並分享了他們各自面對低潮時的面對方式，讓人重拾正能量。

只賣1個月！栩栩「大閘蟹宴2.0」上桌　加碼獨家週年禮

隨著大閘蟹的季節到來，開幕屆滿週年的「栩栩OMAKASE」，將於11月推出限時1個月的「大閘蟹宴2.0」，以江蘇洪澤湖的...

2023世界50大酒吧揭曉 亞洲10家進榜、新加坡佔3家

全球酒吧界最高獎項盛事「世界50大酒吧（The World's 50 Best Bars）」2023年最新獲獎名單在新加...

蘋果推親民版USB-C充電Apple Pencil 一圖搞懂3款差異、適用型號

隨著iPhone 15系列全面更換為USB-C連接埠，蘋果似乎也打算將周邊配件也陸續換上USB-C規格。稍早蘋果突襲宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。