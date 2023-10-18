只賣1個月！栩栩「大閘蟹宴2.0」上桌　加碼獨家週年禮

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
大閘蟹海鮮濃湯。記者陳睿中／攝影
大閘蟹海鮮濃湯。記者陳睿中／攝影

隨著大閘蟹的季節到來，開幕屆滿週年的「栩栩OMAKASE」，將於11月推出限時1個月的「大閘蟹宴2.0」，以江蘇洪澤湖的2A級大閘蟹入饌，推出大閘蟹野薑花春捲、大閘蟹押壽司、大閘蟹海鮮濃湯、大閘蟹雜炊等不同料理，套餐中還吃得到黑鮪魚大腹握壽司、澳洲老和牛威靈頓牛排等不同風格的精緻料理。為慶祝週年，用餐還可加贈獨家伴手禮。

鄰近台北仁愛圓環的「栩栩OMAKASE」，主廚張凱祥累積有多間日本壽司店的工作資歷，專精於正統和食。至於副主廚曹紘瑋擁有日本料理背景，同時醉心於西廚技法與烘焙。在兩人不同風格的融會之下，也為栩栩帶來和洋並存的料理走向。

限定於11月推出的「大閘蟹宴2.0」，全套採14道式規劃，包含4道選用洪澤湖2A級大閘蟹，經手工拆蟹、取出蟹肉、蟹黃與蟹膏後製作而成的特色料理，平均每人可以吃到約2隻以上的大閘蟹。其他還有牡丹蝦、紅喉、黑鮪魚、鱈魚白子等食材。

其中的「大閘蟹野薑花春捲搭配絲綢起司」，選用大閘蟹肉、蟹黃為內餡，並且切拌入切細的野薑花瓣與花托，裹入春捲皮後油炸至金黃上桌。咬下除了有酥脆外皮之外，還有伴隨花香的蟹肉香氣。主廚也藉由絲綢起司、黃酒與香菜，提昇整體的風味。「大閘蟹押壽司」則是將北海道七星米製成的壽司飯、蟹肉、蟹黃依序放入押箱中，以均勻力道押製而成，藉由酸感呈現大閘蟹本身的特質，不論視覺或是味覺，都屬於「直球對決」型的大閘蟹料理。

以西式手法烹調的「大閘蟹海鮮濃湯」，選用魚骨、蔬菜、大閘蟹殼等食材熬煮的海鮮濃湯為底，呈現溫暖的橘黃色澤，中央鋪上大閘蟹蟹肉、蟹黃一同享用。至於在套餐末段登場的「大閘蟹雜炊」，將洋蔥、美白菇、鴻喜菇以奶油朝香後，搭配北海道七星米、昆布高湯、大閘蟹高湯燉煮成粥，並且拌入蟹肉、蟹黃，滋味濃郁鮮美。

除了4款大閘蟹料理外，套餐中還吃得到各具和洋特色的多道料理。「紅喉棒壽司」是將棒壽司常使用的鯖魚改為台灣紅喉魚，魚肉表皮輕微炙烤，再與紫蘇葉、米飯捲成棒狀，外層並以醋漬白板昆布增添柔和酸感，延續魚肉的甘甜滋味。至於「黑鮪魚大腹握壽司」將炙烤過的大腹結合紅醋壽司飯，再以青蒜嫩葉製成的佐醬、炸蒜白增添變化。「豌豆仁雞湯鱈魚白子」則是將豌豆泥與雞湯為底，放入兩面香煎的鱈魚白子，呈現整體的溫潤綿密口感，再以辛香的辣油勾出立體感。

至於西式風格強烈的「澳洲老和牛威靈頓牛排」，取用澳洲12歲草飼和牛的菲力部位，逐層覆蓋乾炒蘑菇泥、伊比利火腿、法式蛋皮、千層酥皮後爐烤再切片。牛肉本身的清新草香與佐料的搭配，也帶來更飽滿的風味。此外，套餐中也吃得到「櫛瓜 牡丹蝦 魚子醬」、「烤野生午魚佐薑黃醬」、「白海膽迷你丼飯」、「主持特製玉子燒」、「不是布丁」等內容。全套6,500元，僅限11月的晚餐時段供應。

為慶祝週年，11月到店用餐者，可獲得獨家週年伴手禮木盒禮盒。內含印有品牌圖紋的「虎牌不鏽鋼真空保溫杯」，以及自製的「馬達加斯加香草莢可麗露」，藉此傳遞感謝心意。

為慶祝週年，11月到店用餐者，可獲得獨家週年伴手禮。圖／栩栩提供
為慶祝週年，11月到店用餐者，可獲得獨家週年伴手禮。圖／栩栩提供
大閘蟹押壽司。記者陳睿中／攝影
大閘蟹押壽司。記者陳睿中／攝影
豌豆仁雞湯鱈魚白子。記者陳睿中／攝影
豌豆仁雞湯鱈魚白子。記者陳睿中／攝影
大閘蟹野薑花春捲搭配絲綢起司。記者陳睿中／攝影
大閘蟹野薑花春捲搭配絲綢起司。記者陳睿中／攝影
烤野生午魚佐薑黃醬。記者陳睿中／攝影
烤野生午魚佐薑黃醬。記者陳睿中／攝影
黑鮪魚大腹握壽司。記者陳睿中／攝影
黑鮪魚大腹握壽司。記者陳睿中／攝影
紅喉棒壽司。記者陳睿中／攝影
紅喉棒壽司。記者陳睿中／攝影
櫛瓜 牡丹蝦 魚子醬。記者陳睿中／攝影
櫛瓜 牡丹蝦 魚子醬。記者陳睿中／攝影
不是布丁。記者陳睿中／攝影
不是布丁。記者陳睿中／攝影
白海膽迷你丼飯。記者陳睿中／攝影
白海膽迷你丼飯。記者陳睿中／攝影
澳洲老和牛威靈頓牛排。記者陳睿中／攝影
澳洲老和牛威靈頓牛排。記者陳睿中／攝影
大閘蟹雜炊。記者陳睿中／攝影
大閘蟹雜炊。記者陳睿中／攝影

大閘蟹 壽司 套餐

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