只賣1個月！栩栩「大閘蟹宴2.0」上桌　加碼獨家週年禮

隨著大閘蟹的季節到來，開幕屆滿週年的「栩栩OMAKASE」，將於11月推出限時1個月的「大閘蟹宴2.0」，以江蘇洪澤湖的2A級大閘蟹入饌，推出大閘蟹野薑花春捲、大閘蟹押壽司、大閘蟹海鮮濃湯、大閘蟹雜炊等不同料理，套餐中還吃得到黑鮪魚大腹握壽司、澳洲老和牛威靈頓牛排等不同風格的精緻料理。為慶祝週年，用餐還可加贈獨家伴手禮。

鄰近台北仁愛圓環的「栩栩OMAKASE」，主廚張凱祥累積有多間日本壽司店的工作資歷，專精於正統和食。至於副主廚曹紘瑋擁有日本料理背景，同時醉心於西廚技法與烘焙。在兩人不同風格的融會之下，也為栩栩帶來和洋並存的料理走向。

限定於11月推出的「大閘蟹宴2.0」，全套採14道式規劃，包含4道選用洪澤湖2A級大閘蟹，經手工拆蟹、取出蟹肉、蟹黃與蟹膏後製作而成的特色料理，平均每人可以吃到約2隻以上的大閘蟹。其他還有牡丹蝦、紅喉、黑鮪魚、鱈魚白子等食材。

其中的「大閘蟹野薑花春捲搭配絲綢起司」，選用大閘蟹肉、蟹黃為內餡，並且切拌入切細的野薑花瓣與花托，裹入春捲皮後油炸至金黃上桌。咬下除了有酥脆外皮之外，還有伴隨花香的蟹肉香氣。主廚也藉由絲綢起司、黃酒與香菜，提昇整體的風味。「大閘蟹押壽司」則是將北海道七星米製成的壽司飯、蟹肉、蟹黃依序放入押箱中，以均勻力道押製而成，藉由酸感呈現大閘蟹本身的特質，不論視覺或是味覺，都屬於「直球對決」型的大閘蟹料理。

以西式手法烹調的「大閘蟹海鮮濃湯」，選用魚骨、蔬菜、大閘蟹殼等食材熬煮的海鮮濃湯為底，呈現溫暖的橘黃色澤，中央鋪上大閘蟹蟹肉、蟹黃一同享用。至於在套餐末段登場的「大閘蟹雜炊」，將洋蔥、美白菇、鴻喜菇以奶油朝香後，搭配北海道七星米、昆布高湯、大閘蟹高湯燉煮成粥，並且拌入蟹肉、蟹黃，滋味濃郁鮮美。

除了4款大閘蟹料理外，套餐中還吃得到各具和洋特色的多道料理。「紅喉棒壽司」是將棒壽司常使用的鯖魚改為台灣紅喉魚，魚肉表皮輕微炙烤，再與紫蘇葉、米飯捲成棒狀，外層並以醋漬白板昆布增添柔和酸感，延續魚肉的甘甜滋味。至於「黑鮪魚大腹握壽司」將炙烤過的大腹結合紅醋壽司飯，再以青蒜嫩葉製成的佐醬、炸蒜白增添變化。「豌豆仁雞湯鱈魚白子」則是將豌豆泥與雞湯為底，放入兩面香煎的鱈魚白子，呈現整體的溫潤綿密口感，再以辛香的辣油勾出立體感。

至於西式風格強烈的「澳洲老和牛威靈頓牛排」，取用澳洲12歲草飼和牛的菲力部位，逐層覆蓋乾炒蘑菇泥、伊比利火腿、法式蛋皮、千層酥皮後爐烤再切片。牛肉本身的清新草香與佐料的搭配，也帶來更飽滿的風味。此外，套餐中也吃得到「櫛瓜 牡丹蝦 魚子醬」、「烤野生午魚佐薑黃醬」、「白海膽迷你丼飯」、「主持特製玉子燒」、「不是布丁」等內容。全套6,500元，僅限11月的晚餐時段供應。