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ITF台北國際旅展上千攤位11／3登場 早鳥票即日起搶購

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「ITF台北國際旅展」11月3日至6日將於台北南港展覽館一館登場，今年展覽匯聚104個國家／城市，為近6年最多。示意圖，圖／台灣觀光協會提供
「ITF台北國際旅展」11月3日至6日將於台北南港展覽館一館登場，今年展覽匯聚104個國家／城市，為近6年最多。示意圖，圖／台灣觀光協會提供

「ITF台北國際旅展」11月3日至6日將於台北南港展覽館一館登場，75折早鳥票於今、明兩天正開賣，主辦單位台灣觀光協會表示，今年展覽匯聚104個國家／城市，為近6年最多，包含首次參展的德國、不丹、濟州海洋協會，還有最受國人喜愛的日本、韓國都擴大參展，總計有1300個攤位讓民眾搶好康。

台灣觀光協會表示，ITF台北國際旅展今年邁入第37年、第31屆，是全台最受歡迎的「專業性暨消費型旅展」，今年展覽匯聚104個國家／城市，為近6年最多，包含首次參展的德國、不丹、濟州海洋協會，還有最受國人喜愛的日本、韓國都擴大參展。

台灣觀光協會指出，此外有中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航等7大航空公司；挪威奮進號、龐洛遊輪、Scenic歐洲頂級河輪等多家遊輪公司；還有東南、雄獅、可樂、鳳凰等知名旅行社、飯店、遊樂園共計1300個攤位。除了機票、旅遊行程、住宿券、餐券、遊樂園門票，還有各國表演、吉祥物大遊行等。

台灣觀光協會表示，早鳥票即日起開賣，10月17日至18日限時2天，在7大通路，如ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK.go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX等可購票，原價200元，早鳥享150元「75折」價格，錯過早鳥票也可在10月19日至11月2日開展前購買9折預售票。另外，民眾10月29日至11月4日只要至大台北地區17個捐血點捐血1袋即可獲得1張門票，限量1萬張。

旅展 遊樂園 日本

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