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這才是我們想穿的New Balance！跨界大玩復古潮流風 好看不費力氣

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
New Balance找來韓國人氣設計師品牌Recto合作，以80和90年代的經典款式為靈感，重新詮釋574系列鞋。圖／摘自Recto instagram
New Balance找來韓國人氣設計師品牌Recto合作，以80和90年代的經典款式為靈感，重新詮釋574系列鞋。圖／摘自Recto instagram

New Balance近年頻藉著潮鞋熱賣，一度撼動Nike的運動時尚龍頭地位，這一次找來韓國人氣設計師品牌Recto合作，以80和90年代的經典款式為靈感，重新詮釋574系列鞋，大玩復古潮流配色，讓人搭配時好看的不費力氣。

這幾季New Balance靠著重新詮釋990、2002R和550等系列鞋款，深受年輕消費者的喜愛，成功翻新品牌印象，討論熱度也是不可同日而語。而且New Balance還積極的跟不同品牌合作，推出限定鞋款，同樣是炙手可熱，屢屢成為炒賣標的，話題度十足。不過若是要講到實穿的話，近期與國設計師品牌Recto跨界聯名的574鞋，絕對是時尚迷、潮流迷都應該入手的一款。擅長中性、實用等特質的Recto，是連男團2PM成員李俊昊都很愛的品牌之一，風格簡約又俐落，穿上立即就能有時髦度。而此次聯名574鞋分別推出兩種新配色，包括奶油白與海軍藍，且鞋面都帶有破壞細節、褪色麂皮的復古格調，Recto以自己的角度重新演繹次文化和街頭復古時尚，凸顯正裝與運動之間的平衡。

PUMA 下SELECT系列與Staple聯名Suede鞋，3,780元。圖／PUMA提供
PUMA 下SELECT系列與Staple聯名Suede鞋，3,780元。圖／PUMA提供

無獨有偶，PUMA旗下SELECT系列與紐約潮牌Staple再度攜手合作，以1969年成立的加州報業公司Gidra創業背景為設計靈感，推出經典美式風格棒球外套及V領衫，以及印上太極圖樣及中文「和平」長袖連帽上衣與T恤等。而系列鞋款則是翻玩了Suede和 Slipstream兩款經典設計，透過Staple的觀點加入鋸齒鞋眼裁片、壓花金色字母、鞋舌太極圖騰等元素，呈現東、西文化兼容並蓄的特色。

New Balance找來韓國人氣設計師品牌Recto合作，以80和90年代的經典款式為靈感，重新詮釋574系列鞋。圖／摘自Recto instagram
New Balance找來韓國人氣設計師品牌Recto合作，以80和90年代的經典款式為靈感，重新詮釋574系列鞋。圖／摘自Recto instagram

New Balance找來韓國人氣設計師品牌Recto合作，以80和90年代的經典款式為靈感，重新詮釋574系列鞋。圖／摘自Recto instagram
New Balance找來韓國人氣設計師品牌Recto合作，以80和90年代的經典款式為靈感，重新詮釋574系列鞋。圖／摘自Recto instagram

New Balance找來韓國人氣設計師品牌Recto合作，以80和90年代的經典款式為靈感，重新詮釋574系列鞋。圖／摘自Recto instagram
New Balance找來韓國人氣設計師品牌Recto合作，以80和90年代的經典款式為靈感，重新詮釋574系列鞋。圖／摘自Recto instagram

PUMA 下SELECT系列與Staple聯名Slipstream鞋，4,880元。圖／PUMA提供
PUMA 下SELECT系列與Staple聯名Slipstream鞋，4,880元。圖／PUMA提供

設計師 品牌 PUMA

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