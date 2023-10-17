走跳世界／京都 北海道 春節奢華遊

春節連假，正好適合親友同遊日本、迎接新春。有行旅特別規畫京都、北海道春遊行程，讓旅客泡湯、賞雪、大啖間人蟹，享受極致奢華的春節時光。

隨著龍年的腳步越來越近，許多民眾也紛紛開始規畫農曆春節的出遊行程。有行旅特別以冬季特色鮮明的日本為主軸，各規畫京都為主題的「白雪京都 夢幻間人蟹」，以及悠遊北海道的「新春北海道 冰雪雙祭賀歲」，讓旅客感受日本冬季獨有的浪漫，還有古都、北國的不同特色美景與美食。

離宮星音海景露天風呂套房，絕美海景近在眼前。圖／摘自天橋立離宮星音官網

遊京都 白雪天橋立 海畔泡溫泉

名列日本三景之一的「天橋立」，乃是遊客絕不會錯過的京都代表性景點。「白雪京都 夢幻間人蟹」行程中，將帶領旅人欣賞「天橋立」在冬季的幻雪絕景，同時特別安排入住位於天橋立區的溫泉旅館「離宮星音」。全館僅有7間獨棟客房，間間都有獨特精緻的摩登設計，同時保有日式貼心與細膩。每間客房均設有私人泳池與金、銀兩種溫泉風呂，距離海洋僅有一池之隔，可獨享屬於自己的無敵海景。

在日本吃螃蟹，是許多饕客必安排的行程。丹後半島間人港每年限定時段撈捕的松葉蟹，肉質甜美細緻，其中最頂級者，又被冠上「間人蟹」之美譽，團員可品嘗銷魂的蟹肉與蟹膏。

行程中另外安排品嘗京都開業40餘年的鳥名子，由細長絲狀的九條蔥和肉質鮮美的鴨肉所組成的「鴨鍋」，讓團員大啖美味。

夢幻「間人蟹」是老饕最愛的極品美饌。圖／摘自天橋立離宮星音官網

北海道 雙雪祭賀歲 旅宿雪林間

「新春北海道 冰雪雙祭賀歲」則是能夠一次擁有兩大雪祭，感受北國限定的鬼斧神工藝術。其中「札幌雪祭」是北海道最具代表性的冬季活動，綿延1.5公里、占地近8公頃的會場，展出上百座大小不等的冰雕、雪雕，還有各項祭典娛樂設施。至於千歲的支笏湖，因湖水透明清澈，而有著「支笏湖藍」的美譽。在「支笏湖冰濤祭」中，特別以高壓水柱噴灑支笏湖水，堆塑成震撼力滿點的冰雪作品，堪稱「冰的美術館」。

住宿部份，特別安排坐落於新雪谷俱知安町花園地區、隱匿在原始白樺林中的高級隱家旅館「坐忘林」，每間客房皆擁有室內與室外露天風呂，提供100%放流源泉。在米其林指南北海道特別版中，該飯店也榮獲「五紅星」最高評價。另外「支笏湖鶴雅別莊碧之座」為鶴雅集團旗下最高等級的溫泉飯店，全館僅25間房，皆是100平方公尺以上的全景面湖豪華套房，在客房內就可遠眺支笏洞爺國立公園的秀麗風景，並配備私人露天風呂、室內按摩浴缸，帶來奢雅舒適的度假空間。

「坐忘林」被大片雪林環繞，私人風呂提供100% 放流源泉。圖／摘自坐忘林官網

別具意義的除夕夜，行程特別安排「aki nagao」美饌。主廚長擁有東京、法國各大餐廳的歷練，擅長透過日法融合的手法烹調當地食材，創造出北海道意象美食，餐廳並擁有米其林一星、2023 Gault & Millau美食評鑑3個廚師帽等肯定。其他如米其林三星主廚領軍的「Moliere Montagne」、老字號螃蟹餐廳「冰雪之門」、獲得各國第一夫人青睞的「Maccarina」等餐廳，都能為味蕾帶來鮮明又美好的北國感受。

千歲支笏湖冰濤祭震撼力滿點的冰柱、冰隧道、大冰山等冰雪作品鱗次櫛比，堪稱「冰的美術館」，是北海道代表性的冬季祭典。圖／摘自千歲支笏湖冰濤祭官網

如果你想去

「白雪京都 夢幻間人蟹」五天四夜的旅程，2月7日至2月11日。「新春北海道 冰雪雙祭賀歲」五天四夜的旅程，2月9日至2月13日。報名請洽(02)8643-3517、8643-3543、8643-3905、8643-3926，或瀏覽有行旅官網：https://utravel.udn.com