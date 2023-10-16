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滿額送生乳捲！亞尼克「23款商品通通380元」只有48小時

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
絕配特殺日活動中，特價商品包括「Weiss榛果厚巧克力生乳捲」。圖／亞尼克提供
絕配特殺日活動中，特價商品包括「Weiss榛果厚巧克力生乳捲」。圖／亞尼克提供

連鎖甜點「亞尼克」自10月17日中午12:00起，限時48小時推出「絕配特殺日」活動，凡於官網商城購買指定4件以上指定商品，就可享「通通380元」優惠，單品最高現省270元，共有23款品項可選。另外還有「買6件免運」、「買10件送生乳捲」等優惠。針對萬聖節，購買指定品項，也可免費獲得「萬聖巧克力烤布丁起司」或「No.1德國布丁」。

10月17日中午12:00至10月19日中午12:00期間，亞尼克官網推出「絕配特殺日」活動，23款人氣商品，可享滿4件通通均一價380元優惠，共計有「Weiss榛果厚巧克力生乳捲」、「Weiss生巧克力捲」、「Fun4派」、「起司磚-草莓」、「水蒸巴斯克」等人氣品項，單品最高現省270元。另外滿6件享免運，滿10件再送「冠軍原味生乳捲」1條。

迎接萬聖節，即日起至11月14日，凡於亞尼克門市購買65元以上切片蛋糕4件，即可任選「萬聖巧克力烤布丁起司」或「No.1德國布丁」1個。為慶祝會員隨享卡8週年，即日起至11月14日，單筆消費滿2,000元享好禮4選1；隨享卡卡友再加碼滿額贈則為單筆消費滿3,300元，享好禮3選1，一樣數量有限，換完為止。

購買指定商品滿額，即獲得「萬聖巧克力烤布丁起司」或「No.1德國布丁」。圖／亞尼克提供
購買指定商品滿額，即獲得「萬聖巧克力烤布丁起司」或「No.1德國布丁」。圖／亞尼克提供
集合4款人氣派塔的「Fun4派」。圖／亞尼克提供
集合4款人氣派塔的「Fun4派」。圖／亞尼克提供

巧克力 起司

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